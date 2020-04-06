Probability theory

Der Trading Advisor ist für den Handel mit dem Währungspaar "USDJPY" auf einem Minutenchart konzipiert. Die Handelsstrategie basiert auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Der Advisor verwendet einen festen Stop-Loss und Take-Profit mit einem Verhältnis von eins zu zwei. Für die Erholung nutzt der Berater teilweise den Erholungskoeffizienten des Volumenanstiegs. Obwohl der Berater Martingale einsetzt, handelt er nicht gegen den Trend und akkumuliert keine unrentablen Positionen. Der Advisor verfügt über mehr als dreißig eingebaute Handelsstrategien, und jeder Auftrag führt sein eigenes Leben. Der Advisor eröffnet Positionen nur, wenn ein Signal für eine bestimmte Strategie vorliegt.