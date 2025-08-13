Gold bot 100

Торговый советник "Gold BOT" предназначен для торговли золотом и другими основными валютными парами. Этот советник уникален тем что он может разогнать депозит за месяц в пять раз. Уникальный алгоритм советника "Gold BOT"даёт возможность стабильно зарабатывать на рынке Форекс. Хотя советник использует торгового метод мартингейла он умеет быстро выходить и сложившейся ситуации. Умный алгоритм торгового советника не даёт открывать сделки против тренда и это является её основной фишкой торговый советник всегда торгует по тренду и выходит прибыль. Ещё одна не маловажная информация не надо тестировать советник. Советник отлично работает в реальном времени а в тестере стратегий она себя не очень хорошо ведёт. У моих клиентов уже по несколько четов и все они приносят прибыль. Если вам интересно то обращайтесь в личку я вам дам ссылку.