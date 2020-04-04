Probability theory
- Uzman Danışmanlar
- Murodil Eminjonov
- Sürüm: 4.0
- Etkinleştirmeler: 19
Ticaret danışmanı, "USDJPY" döviz çiftinin dakikalık grafikte işlem görmesi için tasarlanmıştır. Yatırım stratejisi olasılık teorisine dayanmaktadır. Danışman, bire iki oranında sabit bir zarar durdurma ve kar alma emri kullanır. Kurtarma için danışman, hacim artışının kurtarma katsayısını kısmen kullanır. Danışman martingale kullansa da trende karşı işlem yapmaz ve kârsız pozisyonlar biriktirmez. Danışmanın otuzdan fazla işlem stratejisi mevcuttur ve her emir kendi hayatını yaşar. Danışman sadece belirli bir strateji için sinyal olduğunda pozisyon açar.