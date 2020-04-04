Probability theory

Renko Star Abdulkarim Karazon Göstergeler

Renko Star, renko grafikleriyle işlem yapmak için tasarlanmış mt4 ok tipi bir göstergedir, bu gösterge, tüccara kazanma oranı ve kazanılan puanlar gibi yararlı bilgileri söyleyen bir geriye dönük test panosuna sahiptir, ayrıca atr x çarpımında tp ve sl'yi verir, bu gösterge onun değerini verir. Bar açık veya bar içi sinyal üzerinde sinyalin verildiği yerde tam fiyatı işaret edecek sarı bir işaret bulunur, bu göstergeyi kullanmanın yolu göstergenin verdiği oka göre alış veya satış açmak ve tp'yi