Probability theory

该交易顾问旨在在分钟图上交易货币对“USDJPY”。 该交易策略基于概率论。该顾问采用固定止损和止盈比例，比例为一比二。对于恢复，顾问部分使用了体积增加的恢复系数。虽然该顾问使用了马丁格尔，但它不会逆势交易，也不会积累无利可图的仓位。该顾问内置了三十多种交易策略，每个订单都有自己的生命周期。仅当有特定策略的信号时，顾问才会开仓。

该交易顾问旨在在分钟图上交易货币对“USDJPY”。 该交易策略基于概率论。该顾问采用固定止损和止盈比例，比例为一比二。对于恢复，顾问部分使用了体积增加的恢复系数。虽然该顾问使用了马丁格尔，但它不会逆势交易，也不会积累无利可图的仓位。该顾问内置了三十多种交易策略，每个订单都有自己的生命周期。仅当有特定策略的信号时，顾问才会开仓。

该交易顾问旨在在分钟图上交易货币对“USDJPY”。 该交易策略基于概率论。该顾问采用固定止损和止盈比例，比例为一比二。对于恢复，顾问部分使用了体积增加的恢复系数。虽然该顾问使用了马丁格尔，但它不会逆势交易，也不会积累无利可图的仓位。该顾问内置了三十多种交易策略，每个订单都有自己的生命周期。仅当有特定策略的信号时，顾问才会开仓。

该交易顾问旨在在分钟图上交易货币对“USDJPY”。 该交易策略基于概率论。该顾问采用固定止损和止盈比例，比例为一比二。对于恢复，顾问部分使用了体积增加的恢复系数。虽然该顾问使用了马丁格尔，但它不会逆势交易，也不会积累无利可图的仓位。该顾问内置了三十多种交易策略，每个订单都有自己的生命周期。仅当有特定策略的信号时，顾问才会开仓。