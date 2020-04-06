Probability theory

该交易顾问旨在在分钟图上交易货币对“USDJPY”。 该交易策略基于概率论。该顾问采用固定止损和止盈比例，比例为一比二。对于恢复，顾问部分使用了体积增加的恢复系数。虽然该顾问使用了马丁格尔，但它不会逆势交易，也不会积累无利可图的仓位。该顾问内置了三十多种交易策略，每个订单都有自己的生命周期。仅当有特定策略的信号时，顾问才会开仓。

该交易顾问旨在在分钟图上交易货币对“USDJPY”。 该交易策略基于概率论。该顾问采用固定止损和止盈比例，比例为一比二。对于恢复，顾问部分使用了体积增加的恢复系数。虽然该顾问使用了马丁格尔，但它不会逆势交易，也不会积累无利可图的仓位。该顾问内置了三十多种交易策略，每个订单都有自己的生命周期。仅当有特定策略的信号时，顾问才会开仓。

该交易顾问旨在在分钟图上交易货币对“USDJPY”。 该交易策略基于概率论。该顾问采用固定止损和止盈比例，比例为一比二。对于恢复，顾问部分使用了体积增加的恢复系数。虽然该顾问使用了马丁格尔，但它不会逆势交易，也不会积累无利可图的仓位。该顾问内置了三十多种交易策略，每个订单都有自己的生命周期。仅当有特定策略的信号时，顾问才会开仓。

该交易顾问旨在在分钟图上交易货币对“USDJPY”。 该交易策略基于概率论。该顾问采用固定止损和止盈比例，比例为一比二。对于恢复，顾问部分使用了体积增加的恢复系数。虽然该顾问使用了马丁格尔，但它不会逆势交易，也不会积累无利可图的仓位。该顾问内置了三十多种交易策略，每个订单都有自己的生命周期。仅当有特定策略的信号时，顾问才会开仓。

推荐产品
Swap Trend
Santi Quagliana
专家
你好，認識掉期趨勢。 Swap Trend 是一種簡單但有效的 ea。可以在所有交易所使用。 EA 讀取交易的隔夜利息並確定它是上升趨勢還是下降趨勢。 測試結果非同尋常，請在演示版中自行嘗試。 確保至少有一個積極的隔夜利息買入或賣出，然後對其進行測試。 交換是不斷變化的，但在測試中，它將使用當前的交換。因此，不應對其進行長時間測試。 Nǐ hǎo, rènshí diào qī qūshì. Swap Trend shì yīzhǒng jiǎndān dàn yǒuxiào de ea. Kěyǐ zài suǒyǒu jiāoyì suǒ shǐyòng. EA dòu qǔ jiāoyì de géyè lìxí bìng quèdìng tā shì shàngshēng qūshì háishì xiàjiàng qūshì. Cèshì jiéguǒ fēi tóng xúncháng, qǐng zài yǎnshì bǎn zhōng zìxíng chángshì. Quèbǎo zhìshǎo yǒu yīgè jījí de géyè lìxí mǎi r
Stable Ex
Vitalii Zakharuk
专家
Introduced expert system   Stable Ex works with the EURUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of five orders - that is, a maximum of five orders can be placed in one direction, after which the total position of the series must be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes all
Proton Electron Ai Robot
Nirundorn Promphao
专家
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Proton Electron Ai Robot with Current TF, Auto Trading, Current Chart, Any Asset Pairs, Any Brokers, Any time zone He can recovery with compare the position win and loss direction. No Martingale, No more indicator. You can select day to trade, You can input period time to trade You can using frequency trading (HFT). Recommended 1-3 minutes Next open trade after time(Minutes) Not Recommend for ECN/Lowest Spread Account type, because it have commission f
US30 Quantum EA
Andreas Smigadis
专家
Overview US30 Quantum EA is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 designed for trading the Dow Jones index symbol provided by your broker (e.g., US30/DJ30/USA30). It is intended for M15 charts and uses a rule-based trend and volatility confirmation approach. The EA combines Keltner Channel, Hull Moving Average, and SuperTrend conditions, with ATR-based trade management. It is designed to run as a single-instance EA on one symbol, with no grid and no martingale logic. What the EA Does The
EA Rocket Market
Yury Zaikouski
专家
The EA Rocket Market trading advisor is designed for active trading on financial markets and is intended both for accelerating deposits and for use on large accounts. Its feature is a high frequency of transactions - more than 20 per day, which makes it suitable for traders seeking to quickly make a profit. Trader Write me a private message after purchase to get VIP customization of the Expert Advisor. Main features: Trading strategy: 1. EA Rocket Market uses a combination of classic methods
Stardust
Evgeniy Zhdan
专家
StarDust searches for divergences in the values of several indicators considering them as signs of flat and enters the market if a relatively steady trend is detected. The Expert Advisor trades "basic" symbols with a low spread. The best results are achieved on М15. The EA automatically adjusts to 4 and 5-digit quote flows. Settings Comment_to_orders – comment to a placed order. The field can be left blank if no comment is required. MM – enable money management with automatic setting of a worki
Nostradermus RegLin DEEP Time PRO
Victor Gauto
专家
NosTraderMus_RegLin_PRO 基于线性回归、MTF 过滤与主动交易管理的专业型 EA（Expert Advisor） 建议：先在 M5（5 分钟）周期上进行测试。 NosTraderMus_RegLin_PRO 面向追求量化、纪律性与可复现性的交易者。该 EA 通过 线性回归通道 识别 价值区域 ，仅在上下文条件匹配时入场（RSI、DeMarker、多周期动量、成交量与点差），并对每笔持仓进行 主动且自适应 管理：智能挂单、基于波动性的 SL/TP（标准差）、跟踪止损、逐步分批止盈，以及基于净值目标的总体止盈。 **风险提示： 任何系统都不保证收益。请务必做好风险管理，并在 M5（5 分钟）**周期的模拟账户中先行测试，确认后再用于真实账户。 工作原理 统计结构： 通过线性回归计算 斜率、截距、残差标准差与相关性 （ 买/卖分别计算 ）。 上下文过滤： 校验 RSI （当前与多周期 MTF）、 DeMarker 、 动量（Momentum） 、 相对成交量 （VMA 20 × 系数）、 点差 与 交易时段 。 高斯概率： 以 标准差倍数 衡量价格到通道 中线/边带 的
SFT Trend Allow Oscillator
Artem Kuzmin
指标
Oscillator helps determine the direction of the market Shows the direction of the price movement and is painted in the appropriate color. Allows you to conduct trend and counter trend trading It works on all timeframes, on any currency pairs, metals and cryptocurrency Can be used when working with binary options Distinctive features Does not redraw; Simple and clear settings; It works on all timeframes and on all symbols; Suitable for trading currencies, metals, options and cryptocurrency (Bitco
Trading Keys MT4
Wafa Mohammed Omar Abou Alwafa
3 (2)
专家
Trading Keys is an advanced and easy to use risk calclator. Features: Drag and drop visual lines to take profit/stop loss/ entry levels. Risk calculation based on account balance / quity percentage per trade. Profit protection and trailing toggle button Auto break even toggle button Risk calculation for prop firms based on drawdown level How to setup your Trading Keys? Add trading keys to your chart Setup the parameters Save the chart as default template "Default.tpl" How to use Trading keys? C
FREE
Send any indicator signals to Telegram channel MT4
Nebal S I Saloul
专家
Hello This EA for send any indicator Signals (buffer) to your channel in Telegram with photo for chart also you can share your signals with your clients in your telegram please watch the photos you must have Telegram channel then make bot and give it Permission and get token (watch this video to know how do it) https://www.youtube.com/watch?v=x1bKWFOjSBE and you must download this files https://drive.google.com/file/d/1pYpnWUr4Kb4aIwdoGVD_9zSH1HWX-tt3/view?usp=sharing then unzip files then pu
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
专家
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market acce
Super Gold Scalper EA
Tran Thanh Tuyen
专家
It's an automated Forex strategy and programmed analytical system that allows you to sit back, relax and simply watch the Robot do its trick. After the parameters, scales and limits of your transactions have been provided by you, the Robot takes over and handles all the trades for you. This permits you to take control while focusing your energies on other important matters as well. This EA is especially designed for trading the XAUUSD (Gold pairs). It works best with M5 H1 timeframe. The trading
Candle Pattern Master
Hong Ling Mu
专家
<EA main logic> 1. EA reads candle pattern for most profitable of BUY & SELL. 2. If these pattern matches , then EA places the order. 3. If the order was closed with stoploss, then EA should stop trade on that day. 4. Next day EA will re-start again with increasing lot size to recover the loss. <INPUT parameters> Slippage 3 pips MaxPosition 1 BaseLots 0,01 takeprofit 10pips stoploss 20pips Martingale True/False Max martingale 2 (times) Multiplier (lot size) 2,5 <Best pair & time frame>
FREE
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
专家
Based on my original trading strategy, it appears that this EA is programmed to use technical analysis to identify an inside candle pattern in the current candle and wait for a breakout in either direction. If the price breaks out higher, the EA will place a buy order, and if it breaks out lower, the EA will place a sell order. The take profit and stop loss levels are set at 50 pips each. Additionally, using a martingale strategy, which involves increasing the lot size after a losing trade, ca
FREE
Happy Tiger
Wong Sze Wai
专家
This EA build -in  3  strategies has been developed, tested and traded live on below risk level, pairs and timeframe: Medium Risk - EURNZD M1 Medium Risk - CADCHF M1  Medium Risk - USDCAD M30 Medium Risk - GBPJPY H1 Multiple strategies traded together will lead to a bigger profits and high risk!!! ## ALL STRATEGIES TESTED WITH HIGH SPREAD ##  This EA with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic to open order and take profit. It also allow user input his OWN STOPLOSS amount of sa
Extractors MT4
DRT Circle
专家
XAUUSD 提取器 XAUUSD 提取器是一款专业级智能交易系统，专为注重精准交易、风险可控和灵活交易逻辑的交易者设计，适用于黄金 (XAUUSD)。它集成了两种先进的内置策略和五种灵活的市场操作模式，让交易者能够完全掌控系统在不同市场结构下如何解读、执行和管理交易。 Extractors 建立在广泛的研究和开发基础之上，代表了我们早期项目   Gold Throne   的演变，其改进之处在于网格间距更宽、风险限制更强、交易管理逻辑更智能，从而降低了攻击性并提高了安全性。 通过输入 EA_Deactivation_Key 插入这些键，要停用或关闭电网模式，请输入 1、2、3、4、5、6、11、12、13、14，要停用或关闭非电网模式（Prop Firm），请使用 7、8、9、10、11、12、13、14，要使它们都保持活动状态，请将输入 EA_Deactivate_Key 留空。 设置文件  通过评论部分的完整描述来回测不同的模式。 购买后，请私信我以获取新闻过滤器的激活链接。 售出 5 笔后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 策略一 – 网格交易
Stock Flow
Ciprian Ghebanoaei
专家
您是否希望将您的股票交易提升到一个新的水平？ 凭借其智能算法和专家订单，您可以确保自己始终处于领先地位。 从上涨和下跌的市场中获利，轻松预测趋势，并保持投资组合的领先地位 - 有了 Stock Flow，一切皆有可能！ 输入和输出订单由可以在任何 MT4 平台上找到的两个指标的组合给出：MACD 信号、动量指标和资金流量指标。 指标的周期和水平值以最佳组合进行调整，以获得最佳净利润。 它还包含止损和止盈，在波动性增加的时候提供资金安全。 Expert 测试了 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月的 GBPUSD M30 历史数据（在 MT4 上回测 2 年）。 请自行下载测试。 您还可以使用 Metatrader 4 平台中的优化功能来寻找更好的 EA 版本。 推荐： ü MaxLotSize - 最大允许交易手数。 仅当您真正了解自己在做什么时才更改此参数。 ü TakeProfit - 以点数获利。 ü StopLoss – 止损点数。 ü EAMagic - EA 的幻数，它允许顾问仅使用其位置。 每个图表必须有不同的值。 ü 本E
FREE
Momentum Multiple
Bogdan Mihail Moise
专家
Hi and welcome to  Momentum Multiple,  The EA   does not use martingale or grid.   It only enters a trade with     active orders  and  uses a stop loss   for each trade! This expert advisor works by comparing signals from Momentum indicators, more specifically the following :  the relation between average Momentum - The current value  -  A specified user threshold (MomentumTrigger = 100 by Default). The number of bars taken in calculation for average and current Momentum can be changed by user
Vanigan Gold pro Mt4
Nissar Ahmed
专家
VANIGAN GOLD PRO MT4 - Professional Summary Overview Advanced institutional-grade Expert Advisor combining multi-timeframe technical analysis with comprehensive risk management for professional forex and commodity trading. Key Features Smart Trading : EMA + RSI + Bollinger Bands signal generation Risk Management : Dynamic position sizing with margin protection Account Safety : Multi-layered protection with drawdown limits Professional Tools : News filter, session control, trailing stops
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
实用工具
Heaven Assistant: Simplify Your MT4 Management Simplify the management of the MetaTrader 4 (MT4) platform with the Heaven Assistant . This Expert Advisor (EA) is a robust tool that allows you to control and customize your trading environment in an efficient and user-friendly manner. Key Features: Multiple Pairs Opening: Quick access to most currency pairs, both major and minor, plus exotic pairs. The ability to open indices, metals, and cryptocurrencies with a single click. Template Change: Easi
Price Change Distributions
Safwan Rushdi Khalil Arekat
指标
This indicator demonstrates that the price change of financial instruments is NOT a random walk process, as advocated by the "Random Walk Hypothesis", and as popularised by the bestselling book "A Random Walk Down Wall Street". I wish that were the case!  It is shown here that the real situation with price change is actually much worse than a random walk process!  Deceptive market psychology, and the bulls-bears tug of war, stack up the odds against traders in all instruments, and all time frame
FREE
Binary Hedger FV
Ayman Magdy
专家
introduction: Hello, I present to you the advanced and final version of the "Binary Hedger FV" Expert Advisor. I won't delve into extensive details about the EA's concept, as I've covered all the information in the initial version or what can be referred to as the EA's trial version, accessible through the following link: https://www.mql5.com/en/market/product/93688?source=Site +Market+My+Products+Page In this presented version, you have a comprehensive and complete release that incorporates all
AI Nodiurnal EA
Ugochukwu Mobi
专家
AI Nodiurnal EA是一款先进的外汇机器人，利用尖端的机器学习技术优化交易策略，在动态的外汇市场中提升性能。术语“Nodiurnal”反映了它的适应能力，不仅在典型的白天交易时间内运行，而且在非标准时段也能持续运行，为外汇交易提供连续和适应性的方法。 设置：货币对的默认设置：EURUSD H1。特殊设置仅在购买后提供。 实时账号信号在这里： https://www.mql5.com/zh/signals/1270367 MT5版本在这里： https://www.mql5.com/zh/market/product/74716 市场推出促销！仅剩下10份中的10份，价格为：5,500美元，下一个价格为：7,500美元，最终价格为：10,000美元 主要特点： 机器学习算法：AI Nodiurnal EA的核心优势在于利用机器学习算法。这些算法分析大量的历史市场数据，识别模式、趋势和潜在的交易机会。通过不断学习，系统优化其策略，适应不断变化的市场条件。 适应性交易策略：与静态算法的传统交易机器人不同，AI Nodiurnal EA设计为适应不断变化的市场动态。它可以动态调整交易
Mathematician EA MQLSquare MT4
Maziar Safaeinajafabadi
专家
Mathematician EA MQLSquare is not just another trading tool; it's a high-end solution designed to empower traders with exceptional precision and unwavering confidence in the dynamic world of financial markets. Armed with advanced algorithms and mathematical models, this cutting-edge software provides traders, both seasoned professionals and newcomers, with a formidable edge to make informed decisions and optimize their trading strategies. Key Features: Tested and Proven:   Mathematician EA has
FREE
Ophiuchus Paid Version
Limitless Trading Enterprise
4.33 (9)
专家
Ophiuchus is the 13th zodiac and it is also the name for this EA as   13   is the key elements for this trading strategy. Trading Strategy The following are the main characteristic of this EA. Martingale based strategy. Only open more trades when it is on the right direction. earn small profit for each trades but a lot of volume everyday. Profit from the volatility of the market. Tested and Proved to be able to profit on EURUSD trading with M1 timeframe. Back Test Result Back test result are a
HFT Passing Prop EA
Rahman Pavaleh
5 (1)
专家
HFT Passing Prop EA   is a fully automatic robot. It can help you overcome the Challenges and Evaluations of Prop Firm Companies with High Frequency Scalp trading ( within minutes ). With one purchase, you can use it indefinitely. MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/119633 Blogs:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/764335 Download Set File:  https://www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020 Public channel :  https://www.mql5.com/en/channels
Gold Gridscalping MT4
Yudi Sri Warsito
4.65 (17)
专家
Gold Gridscalping  is designed with a Moving Average and MACD indicator for entry points. If you have suggestions or criticism, or additional features and indicators, please submit them via comments or reviews.  I will fix it in the next version. Recommendations: Currency pair: GOLD/ XAUUSD Timeframe: M5 Minimum deposit gold/xauusd : $1000 ($2000 recommended) Account type: Standart, Raw or zero spread accounts  IMPORTANT: It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results ! set
FREE
Easy Profit Tool
AppTechGo
实用工具
Good EA to help to earn money easily. (Full Version) Strategy:  MA - A moving average (MA) is a stock indicator that is commonly used in technical analysis. The reason for calculating the moving average of a stock is to help smooth out the price data over a specified period of time by creating a constantly updated average price. BB - Bollinger Bands work as an oscillator measurer. It indicates whether the market has high or low volatility, as well as overbought or oversold conditions. The m
FREE
Var moment pulse robot mt4
Ekaterina Saltykova
专家
VarMomentPulse is a unique trading algorithm developed with precision and flexibility in mind, based on an extensive historical data cluster. Its operation is grounded in the principles of analyzing crossovers between normalized moving averages and dispersions across various time intervals, enabling it to uncover new opportunities in evaluating market trends. Key Features of the VarMomentPulse Robot: Adaptability to Volatility:The use of price dispersion analysis allows VarMomentPulse to accou
Efficient EA MT4
Ilia Melnik
专家
It is a secure automated market trading software. The architecture is a fully automatic autonomous expert robot capable of independently analyze the market and make trading decisions Efficient. It is an advanced and professional trading system. Requirements Supported currency pairs: CADJPY,GBPCHF,AUDJPY,USDCHF,EURCAD,EURNZD,NZDJPY; Best Pair CAD/JPY; Timeframe: H1; The EA may not be sensitive to spread and slippage. I advise you to use a good broker convenient for you; The adviser must work co
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
专家
Trend Ai EA 旨在与 Trend Ai 指标配合使用，该指标会结合趋势识别、可操作的入场点和反转警报，自行进行市场分析，并自动接收指标的所有信号！该 EA 包含一系列完全可调的外部参数，允许交易者根据自己的选择定制 EA。 一旦出现绿点，EA 就会准备买入交易。一旦出现蓝色箭头确认上涨趋势，EA 就会在下一个 K 线下单买入。如果市场反转，EA 将采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。如果出现相反信号，并且图表上出现红点，EA 将准备卖出；一旦出现红色箭头，EA 就会在下一个 K 线下单卖出，并采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。 交易对和时间范围： 此 EA 适用于所有上市资产、期货、股票、外汇、商品、加密货币或指数。它适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd，在 m15 或更高时间框架（例如 H1）上可获得更高的准确性。 --------------------------------------------------------------------------
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
专家
Scalp Unscalp 是一个短期双向剥头皮系统，旨在通过高度精准的进场快速获取利润。 Scalp Unscalp 实时信号即将推出！当前价格将会上涨。限时价格 99 美元 无网格，无马丁策略。每笔交易独立进行 提供固定止损，搭配虚拟动态追踪止损系统 交互式交易面板和精确的手数设置 推荐设置 图表：EURUSD，GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：H1 输入参数 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定的交易手数 自动手数 - 每此金额账户货币对应 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 自动检测 GMT - 自动计算你所在经纪商的 GMT 偏移 禁用周末持仓 - 启用或禁用 自定义止损 - 输入止损数值 魔术数字 - 每个订单的魔术编号 备注 - 订单备注
Golden Mirage mt4
Michela Russo
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
专家
DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
The Golden Way
Lin Lin Ma
专家
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
专家
Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
专家
HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
SNeox AI
Anastasiya Morozova
专家
SNeox AI 是一款自动化多货币交易机器人，用于在外汇市场进行稳定的长期交易。 该投资顾问采用成熟的算法分析市场价格和波动性，专注于在可控风险下进行谨慎交易。 注意！ 新年促销：前 15 名顾客 - 99 美元 接下来 15 件 - 159 美元 最终价格：229 美元 赶紧抓住这个机会！ MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 交易工具： EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD USDCAD USDCHF 该机器人能够同时处理多个货币对，从而实现交易操作的多元化。 运作原理： 缺乏鞅 缺乏平均值 缺乏锁定 缺乏订单网格 所有交易均基于专有算法进行，该算法分析当前市场状况，而不使用激进的资金管理方法。 顾问功能： 准确的价格和市场波动性分析 针对高订单执行速度进行了优化 专注于最大限度地减少回撤 设置简便，无需持续监控 适用于“设置好就不用管”的形式 推荐用于： 长期自动化交易 可在真实账户和模拟账户上使用 负责执行市场交易的账户
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
专家
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
专家
Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith 是面向 XAUUSD（黄金）的强大且自律的算法交易系统。 它 不 使用高风险手法（如网格、马丁等），并且每一笔交易都由 止损 保护。 逻辑：识别 趋势行情 并交易 回撤 ，每个信号只开 一 单。 无需复杂设置——默认参数已为实盘优化：将 EA 拖到图表即可开始交易。 为什么更可靠 安全结构： 无网格、无加倍、无摊平——仅按纪律性入场并设置 SL。 入场纪律： 一信号 → 一持仓。 聚焦 XAUUSD： 逻辑针对黄金在 M5 周期的波动特性精调。 少见优势（黄金）： 固定 TP:SL = 1:1 。 一次 TP 盈利可覆盖一次 SL 亏损，便于控制回撤与规划收益。 限量价格 当前价格仅限 5 份 。之后价格 将上调 。 立即以优惠价格入手 Gold Zenith 。 Live signal 运行环境与用法 交易品种： XAUUSD 周期： M5 账户类型： ECN / RAW / RAZOR（非强制，但点差越低越好） 运行时间： 全天
作者的更多信息
Scalper for currency pairs
Murodil Eminjonov
专家
The EA is designed for trading gold on the M1 timeframe. There is no martingale and no averaging. The most profitable option for trading is scalping. I recommend brokers with a minimum spread and with a minimum commission. The adviser has many functions that can optimize the adviser for any forex instrument. But the default settings are perfect for gold trading Description of the input parameters of the Expert Advisor Step                   _ The offset of the pending order from the price   
Signal histogram scalper
Murodil Eminjonov
指标
“信號直方圖剝頭皮”指標是一種以直方圖和信號形式呈現的通用指標，無需重繪或滯後。 “信號直方圖剝頭皮”指標在圖表上顯示趨勢上的最佳入場點。 最好將其與其他趨勢指標結合使用作為過濾器。 該指標在 M5 時間範圍內顯示出良好的結果。該信號在蠟燭收盤後生成，並以綠色和紅色圓圈的形式出現。 “信號直方圖剝頭皮”指標旨在以純粹的形式進行剝頭皮交易，並使用過濾器進行日內交易。 屏幕截圖顯示了持倉進入點和退出點的示例。 當使用“信號直方圖剝頭皮”指標進行交易時，您將始終獲利，因為該指標算法包含獨特的剝頭皮策略    “信號直方圖剝頭皮”指標是一種以直方圖和信號形式呈現的通用指標，無需重繪或滯後。 “信號直方圖剝頭皮”指標在圖表上顯示趨勢上的最佳入場點。 最好將其與其他趨勢指標結合使用作為過濾器。 該指標在 M5 時間範圍內顯示出良好的結果。該信號在蠟燭收盤後生成，並以綠色和紅色圓圈的形式出現。 “信號直方圖剝頭皮”指標旨在以純粹的形式進行剝頭皮交易，並使用過濾器進行日內交易。 屏幕截圖顯示了持倉進入點和退出點的示例。 當使用“信號直方圖剝頭皮”指標進行交易時，您將始終獲利，因為該指標算法包含獨特的剝
Trend ind arr
Murodil Eminjonov
指标
Arrow indicator without redrawing and delay The indicator shows the best trend entry points on the chart. It is better to use it in conjunction with other trend indicators as a filter. The indicator shows good results on lower timeframes. The signal is generated inside the candle and appears as blue and red arrows. Displays signals at the zero bar Settings Step : Calculation of bars in history Bar : Shows bars in history Delta : Offset of the signal from the candle
FREE
Trend zone ind
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор "Trend zone" Помощник трейдеру, показывает на  графике  текущую тенденцию. Он надеюсь станет незаменимым индикатором в ваше трейдинге. Индикатор не перерисовывается и не меняет свои значения про переключение временных периодов The "Trend zone" indicator is a trader's assistant, shows the current trend on the chart. I hope it will become an indispensable indicator in your trading. The indicator does not redraw and does not change its values about switching time periods
FREE
The Surefire Forex Hedging EA PRO
Murodil Eminjonov
专家
The Surefire Forex Hedging EA PRO   Забудьте о красивых тестах на истории — советник Night Rider EA уже работает на опережение! Посмотрим правде в глаза: самая большая проблема большинства автоматических торговых систем заключается в том, что все они показывают очень хорошие результаты при тестировании на истории, но лишь немногие из них действительно работают на реальных счетах. Это очень неприятно, особенно когда вы доверяете им свои кровно заработанные деньги. (Не говоря уже о куче советников
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
专家
Hedging Adviser EA Hedging Adviser EA It allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent back-and-forth hedging mechanism. I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - The Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Zone recovery algorithm" or "The Surefire Forex Hedging Strategy". Hedging Adviser EA uses
Market maker move GOLD
Murodil Eminjonov
指标
The “Market maker move" indicator is written for trading GOLD on M5 The indicator perfectly confirms the rebound or breakdown of the support and resistance levels. The indicator does not lag, does not redraw, and does not change values during testing. With proper use of the “Market maker move" indicator, you can trade almost without drawdown. To do this, you just need to plot the support and resistance levels on the chart. The “Market maker move" indicator is a powerful assistant for trading. Th
Powerful trend indicator
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор  Powerful trend indicator превосходно показывает текущую тенденцию. Индикатор  Powerful trend indicator не перерисовывает не меняет свои значения. Советую пользоваться тремя периодами индикатора для фильтра сигналов. The Powerful trend indicator perfectly shows the current trend. The Powerful trend indicator does not redraw or change its values. I advise you to use three periods of the indicator to filter signals.
Cps
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор  превосходно показывает экстремумы цены. Для торговли по данному индикатору рекомендую торговать по сигналам старших таймфреймов.  Индикатор не перерисовывается и не меняет значения в истории.  The indicator perfectly shows price extremes. To trade on this indicator, I recommend trading on the signals of the higher timeframes. The indicator does not redraw and does not change the values in the history.
Resistance Support ind
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор уровней поддержки и сопротивления. Не перерисовывается и не меняет свои значения при переключении таймфреймов. С индикатором можно работать как на пробой уровней так и на отбой уровней поддержки и сопротивления Indicator of support and resistance levels. It does not redraw and does not change its values when switching timeframes. With the indicator, you can work both on the breakdown of levels and on the rebound of support and resistance levels
Super MA ind
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор  Супер МА  является трендовым индикатором и отлично справляется определением текущей тенденции. Ею можно пользоваться как для скальпинга так и для торговли внутри дня. Сигналы индикатора не перерисовываются и не меняют свои значения после закрытия бара  The Super MA indicator is a trend indicator and does an excellent job of determining the current trend. It can be used both for scalping and for intraday trading. The indicator signals do not redraw and do not change their values after
Resistance support levels ind
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор  уровней поддержки и сопротивления отлично показывает на графике все силовые уровни от всех таймфреймов. Рекомендую торговать уровни старших таймфреймов. Индикатор на текущем таймфрейме обновляться как только на графике  появится новый сетап  The indicator of support and resistance levels perfectly shows all power levels from all timeframes on the chart. I recommend trading higher timeframe levels. The indicator on the current timeframe is updated as soon as a new setup appears on the
Volume indicator ind
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор объёмов отличный помощник в трейдинге. Индикатор не перерисовывается и не меняет значения при переключении таймфреймов. Индикатор объёмов MTF, показывает текущую тенденцию на графиках. Рекомендую торговать в сторону сигналов старших таймфреймов  The volume indicator is a great assistant in trading. The indicator does not redraw and does not change values when switching timeframes. MTF volume indicator, shows the current trend on the charts. I recommend trading in the direction of highe
ZigZag without redrawing
Murodil Eminjonov
指标
ZigZag предназначается для анализа движений цен с заданной амплитудой. Индикатор изображает только самые важные развороты, что значительно облегчает оценку графиков.   Стрелки показывают БАР, на котором последний Low/High полностью сформирован. ZigZag is designed to analyze price movements with a given amplitude. The indicator shows only the most important reversals, which greatly facilitates the evaluation of charts. The arrows show the BAR where the last Low/High is fully formed.
Super Ma Arrows
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор  Super Ma Arrows состоит из модифицированной средней скользящей и стрелок.  Индикатор предназначен для скальпинга. Индикатор  Super Ma Arrows не перерисовывает не меняет значения при переключении таймфреймов The Super Ma Arrows indicator consists of a modified moving average and arrows. The indicator is designed for scalping. The Super Ma Arrows indicator does not redraw does not change values when switching timeframes
Nostradamus ind
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор " Nostradamus ind" мощный инструмент для торговли на рынке форекс. " Nostradamus ind" не перерисовывается и не меняет свои значения при переключении временных периодов.  The "Nostradamus ind" indicator is a powerful tool for trading on the forex market. "Nostradamus ind" does not redraw and does not change its values when switching time periods.
Trend direction indi
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор  "Trend direction ind" является трендовым индикатором.  Индикатор  "Trend direction ind"не запаздывает, выдает сигналы на нулевом баре и не перерисовывает при переключении таимфреймов.  С индикатором  "Trend direction ind" вы будете с легкостью определять текущую тенденцию. The "Trend direction ind" indicator is a trend indicator. The "Trend direction ind" indicator does not lag, gives signals at the zero bar and does not redraw when switching time frames. With the "Trend direction ind
BO indicator at zero bar
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор "BO  indicator at zero bar" для торговли бинарных опционов. Индикатор выдаёт свои сигналы на нулевом баре не перерисовывает и не меняет свои показатели при переключении временных периодов. Рекомендую использовать индикатор совместно с другим индикатором как фильтр  "BO indicator at zero bar" indicator for binary options trading. The indicator gives its signals on the zero bar, does not redraw and does not change its indicators when switching time periods. I recommend using the indicato
Reversal zone
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор "Reversal zone" показывает силовые уровни  и возможные точки разворота на текущем графике. Индикатор "Reversal zone" поможет трейдеру разобраться с текущей ситуацией The "Reverse zone" indicator shows power levels and possible reversal points on the current chart. The "Reverse zone" indicator will help the trader to deal with the current situation
Zigzag levels ind
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор "Zigzag levels" основан на индикаторе зигзаг.  Индикатор показывает зоны уровней поддержки и сопротивления относительно индикатору зигзаг. Индикатор "Zigzag levels" сделает хорошую службу в вашем трейдинге. Всем больших профитов!!! The Zigzag levels indicator is based on the zigzag indicator. The indicator shows the zones of support and resistance levels relative to the zigzag indicator. The Zigzag levels indicator will do a good service in your trading. Big profits for everyone!!!
Adequate ind
Murodil Eminjonov
指标
My indicator is a great helper in the forex market. It shows possible market reversals with absolute accuracy. My indicator does not redraw and does not change values when switching timeframes. It works perfectly on all timeframes and can become a key indicator in your strategy. I would like to note that flexible indicator settings allow you to adapt the indicator to your strategy and can make a big contribution to your profitable strategy, although everything is already laid down in this indica
Tulpor
Murodil Eminjonov
专家
Advisor TULPOR EA it allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent hedging mechanism "back and forth". I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - the TULPOR EA ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Recovery Zone Algorithm" (TULPOR EA). By default, the Expert Advisor is optemized for trading EUR/USD on the H1 timeframe
Support 17 EA SELL
Murodil Eminjonov
专家
我向您介绍一个全新的顾问"支持17EA"。 "支持17EA"专家顾问的独特之处在于它使用内置的最高和最低价格水平指标找到入口点。 专家顾问有一个止损和止盈，并以鞅的原则工作，它允许你撤回无利可图的交易到一个加号。 智能交易系统具有追踪止损功能，允许顾问在"倒卖"模式下处理内置指标。   专家顾问"支持17EA"针对五种主要货币对进行了优化：欧元/美元美元/瑞士法郎美元/日元澳元/美元美元/加元。  EA对点差不敏感，但我推荐ECN账户。 由于顾问的安全原因，我只提出了顾问的一部分，只交易出售。 我会给你顾问的第二部分完全免费，只有在购买后。  在下面的描述中，您将分别找到每个货币对的优化设置。 购买专家顾问后，如果需要，您可以安装"倒卖"文件
Master Signal
Murodil Eminjonov
指标
Индикатор показывает точки входа. Индикатор не перерисовывает и не исчезает в истории. Индикатор может служить дополнением вашей торговой стратегии.  При желание можно настроить индикатор как на агрессивную торговлю( но в этом случае будет много ложных сигналов) так же на пассивную торговлю. Хорошие показатели индикатор показывает сигналы на валютной паре GBPUSD  на минутном таймфрейме. 
Reversal 2
Murodil Eminjonov
指标
The "REVERSAL" indicator is a pointer indicator without redrawing and delay. The "REVERSAL" indicator shows the best trend entry points on the chart. It is better to use it in tandem with other trend indicators as a filter. The indicator shows good results on all timeframes. The signal is generated after the candle closes and appears as blue and red arrows. If you reduce the amplitude, then you can trade in the style of scalping
Skalper PRO
Murodil Eminjonov
指标
The "Scalper_PRO" indicator is a basement indicator in the form of two lines and signals without redrawing or lag on the chart. The "Scalper_PRO" indicator shows on the chart the best entry points along the trend. The indicator shows good results on the M1 timeframe. The signal is generated after the candle closes and appears in the form of blue and red arrows with preliminary signals in the form of dots. The "Scalper_PRO" indicator is designed for scalping. The screenshots show examples of posi
Blocking EA US30
Murodil Eminjonov
专家
We present to your attention an innovative advisor "Blocking EA US30". This advisor is not a martingale. Our new advisor is developed on the basis of hedging instead of stop orders, it blocks a negative order and exits blocking using a smart algorithm. The advisor has a deposit protection trading system. The trading advisor "Blocking MEANS 30" was developed by a team of programmers over several months for trading on the US30 index on a minute timeframe. The advisor was optimized by the broker FP
Zorro scalper
Murodil Eminjonov
指标
Здравствуйте господа трейдеры! Сегодня для вашего внимания я предоставляю свой инновационный индикатор zorro. Индикатор предоставляется в виде ценового канала нисходящего или восходящего тренда. Сигналы на покупку или на продажу генерируются тогда когда цена пробивает горизонтальную линию ценового канала снизу вверх или сверху вниз.Точки входа указаны в виде стрелок. Индикатор может работать на любых таймфреймах и давать хорошую прибыль. Индикатор не перерисовывает и не меняет свои значения. Та
Gold bot 100
Murodil Eminjonov
专家
The Gold BOT Trading Advisor is designed for trading gold and other major currency pairs. The uniqueness of this expert is that he can withdraw a deposit five times a month. The unique algorithm of the Gold BOT Expert Advisor allows you to earn steadily on the Forex market. Despite the fact that the ADVISOR uses the trading martingale method, he knows how to quickly get out of this situation. The well-thought-out algorithm of the trading advisor does not allow you to open trades against the tren
筛选:
无评论
回复评论