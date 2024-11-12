Bitcoin MT5 Bot
- Antonio Simon Del Vecchio
- Версия: 1.12
- Обновлено: 28 февраля 2025
- Активации: 10
Автоматизируйте торговлю Биткоином с Bitcoin MT5 Bot!
Используйте возможности рынка криптовалют с советником, специально разработанным для торговли Биткоином.
Bitcoin MT5 Bot — это продвинутый советник (EA), оптимизированный для торговли Биткоином на платформе MetaTrader 5. Он использует стратегии тренда и контроль рисков, анализируя тренды и уровни перекупленности/перепроданности на нескольких таймфреймах, чтобы максимизировать прибыль на волатильном рынке криптовалют.
Основные преимущества
- Автоматическое управление рисками: Обеспечивает безопасность капитала, корректируя размер позиций в зависимости от баланса и рыночных условий.
- Сканирование каждую минуту: Идеально подходит для быстрого реагирования на изменения цены Биткоина благодаря непрерывному анализу каждую минуту.
- Адаптивность: Легко адаптируется к различным таймфреймам и стратегиям, позволяя полную настройку.
Технические характеристики
- Анализ трендов, перекупленности и перепроданности: Определяет и следует за трендами Биткоина, оценивая условия перекупленности и перепроданности для торговли на бычьем и медвежьем рынках.
- Оптимизация прибыли: Автоматически рассчитывает размер позиций на основе целевой прибыли и уровня риска.
- Динамический контроль просадки: Держит убытки под контролем для большей стабильности торговли на долгосрочной основе.
Рекомендуемые условия использования
- Рекомендуемый капитал: $1000
- Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 или выше
- Рекомендуемый актив: BTCUSD
Как это работает
Bitcoin MT5 Bot анализирует тренды цены Биткоина в реальном времени, корректирует размер позиций и выполняет сделки на основе продвинутых технических сигналов и настроек перекупленности/перепроданности.
Предупреждение: Торговля криптовалютой сопряжена с рисками. Bitcoin MT5 Bot не гарантирует прибыль, и существует вероятность потери части или всего капитала.
I'm writing this first review after 16 days of use and I'm putting a screenshot of the trad dump in the comments. I must admit I have mixed feelings about using this EA. There is no stoploss as such. You set the percentage of the account size you want to risk. Initially I set 5% but 5 out of 9 trades I lost and ended up in the negative. After talking to the developer I found out that the program is basically designed to lose 100% of the account. The developer is willing to make you setup for 5% risk for a fee.So I set it to 50% and 1,2% target profit for one trade and let EA work on 1K account. In 9 her and 12 tradu there was not a single loss and a profit of about $100. 10% profit in 9 days is very nice but it only takes one loss and the account is half. Which scares me. For the next two weeks I will try to reduce the risk to 40% and the profit to 1,5%. I must add that I trade at 1:2 leverage because the IC market does not allow more.After that I will do an Edit review.
6.2. Edit:Unfortunately, this EA did not appeal to me. Unfortunately, it happened to me several times that one trade was open for 10 days. When it returned to the purchase price, I stopped it, of course with a loss. Almost immediately another trade was opened, which lasted 5 days and was closed with a loss.