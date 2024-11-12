Bitcoin MT5 Bot

4

Бонус: получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки

Автоматизируйте торговлю Биткоином с Bitcoin MT5 Bot!

Используйте возможности рынка криптовалют с советником, специально разработанным для торговли Биткоином.

Bitcoin MT5 Bot — это продвинутый советник (EA), оптимизированный для торговли Биткоином на платформе MetaTrader 5. Он использует стратегии тренда и контроль рисков, анализируя тренды и уровни перекупленности/перепроданности на нескольких таймфреймах, чтобы максимизировать прибыль на волатильном рынке криптовалют.

Основные преимущества

  • Автоматическое управление рисками: Обеспечивает безопасность капитала, корректируя размер позиций в зависимости от баланса и рыночных условий.
  • Сканирование каждую минуту: Идеально подходит для быстрого реагирования на изменения цены Биткоина благодаря непрерывному анализу каждую минуту.
  • Адаптивность: Легко адаптируется к различным таймфреймам и стратегиям, позволяя полную настройку.

Технические характеристики

  • Анализ трендов, перекупленности и перепроданности: Определяет и следует за трендами Биткоина, оценивая условия перекупленности и перепроданности для торговли на бычьем и медвежьем рынках.
  • Оптимизация прибыли: Автоматически рассчитывает размер позиций на основе целевой прибыли и уровня риска.
  • Динамический контроль просадки: Держит убытки под контролем для большей стабильности торговли на долгосрочной основе.

Рекомендуемые условия использования

  • Рекомендуемый капитал: $1000
  • Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 или выше
  • Рекомендуемый актив: BTCUSD

Как это работает

Bitcoin MT5 Bot анализирует тренды цены Биткоина в реальном времени, корректирует размер позиций и выполняет сделки на основе продвинутых технических сигналов и настроек перекупленности/перепроданности.

Предупреждение: Торговля криптовалютой сопряжена с рисками. Bitcoin MT5 Bot не гарантирует прибыль, и существует вероятность потери части или всего капитала.

Не упустите возможность автоматизировать торговлю Биткоином! Приобретите Bitcoin MT5 Bot сегодня и оптимизируйте свои сделки.

Ключевые слова: автоматическая торговля, советник, Bitcoin MT5 Bot, управление рисками, криптовалюта, алгоритмическая торговля, анализ рынка, высокочастотные операции, торговые боты MT5, прибыльный советник.

Отзывы
KingroadCZ
139
KingroadCZ 2025.01.08 19:00 
 

I'm writing this first review after 16 days of use and I'm putting a screenshot of the trad dump in the comments. I must admit I have mixed feelings about using this EA. There is no stoploss as such. You set the percentage of the account size you want to risk. Initially I set 5% but 5 out of 9 trades I lost and ended up in the negative. After talking to the developer I found out that the program is basically designed to lose 100% of the account. The developer is willing to make you setup for 5% risk for a fee.So I set it to 50% and 1,2% target profit for one trade and let EA work on 1K account. In 9 her and 12 tradu there was not a single loss and a profit of about $100. 10% profit in 9 days is very nice but it only takes one loss and the account is half. Which scares me. For the next two weeks I will try to reduce the risk to 40% and the profit to 1,5%. I must add that I trade at 1:2 leverage because the IC market does not allow more.After that I will do an Edit review.

6.2. Edit:Unfortunately, this EA did not appeal to me. Unfortunately, it happened to me several times that one trade was open for 10 days. When it returned to the purchase price, I stopped it, of course with a loss. Almost immediately another trade was opened, which lasted 5 days and was closed with a loss.

Ariston Carvalho
280
Ariston Carvalho 2024.11.23 16:15 
 

I am using for a week by now and I am having good profits (1% or more per day) with low DD. Antonio is very helpfull and patient to help. I hope this EA can perform well on the low season as well!

Alexander Seidel
1025
Alexander Seidel 2024.11.22 18:41 
 

Über 6 % Profit am ersten Tag lassen hoffen…

Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Эксперты
Советник открывает сделки  по сигналам индикатора Fractals и использует умное усреднение и расчет объема позиции. В отличие от большинства сеточных советников, Double Grid Pro открывает усредняющие позиции только по сигналам. Индикатор Fractals в данном случае считается самым эффективным. Советник можно настроить на агрессивный и консервативный стиль торговли. Ключевым параметром в стратегии является параметр  CorrectionValue, он указывает размер коррекции при которой мы закрываем всю сетку с пр
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие). В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебани
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
Эксперты
PPC: Price Pulse Catcher is an Expert Advisor that uses stochastic as its main trading indicator. A module that executes only buys and a module that executes only sells perform trades while switching appropriately according to medium-term trends. If the medium-term direction of the market is clear, it is possible to select and operate only one or the other. As an indicator of medium-term trends, we use the moving average of the longer time frame of the chart to which Expert Advisor is applied.
Sniper Pro Max
Emmanuel Moreira Moinho Peres
Эксперты
Sniper Forex Pro Max - The Powerful Forex Robot Maximize your profits with our advanced moving averages, RSI, and dynamic grid strategy. The Sniper Eurusd Pro Max is a revolutionary trading robot designed to dominate the Forex market with proven strategies and cutting-edge technology. It combines the precision of moving averages, the intelligence of the Relative Strength Index (RSI), and the efficiency of an adaptive grid strategy. Perfect for traders seeking consistent results and secure operat
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Эксперты
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Эксперты
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Эксперты
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Freya AI EA
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Freya AI — это передовой виртуальный помощник, разработанный специально для австралийского рынка, использующий мощь передового искусственного интеллекта для обеспечения непревзойденной производительности. Разработанный с использованием современных алгоритмов машинного обучения, Freya AI сочетает в себе сложную обработку естественного языка (NLP) с моделями глубокого обучения для обеспечения бесшовного, интуитивно понятного пользовательского опыта. Полностью автоматизированный, этот помощник на
Phenix Pro MT5
Maksim Vershinin
Эксперты
Phenix - PRO MT 5 – это полностью автоматизированный торговый робот. Данный робот торгует на хорошо известной валютной паре EUR JPY . По умолчанию параметры подобраны для  валютной пары EUR JPY с Т аймФреймом 1М. Стратегия основана на системе мартингейла. В качестве точки входа в рынок советник использует математическую модель, основанную на  значениях индикатора скользящей средней. Дополнительно можно настроить робота, чтобы он торговал с учетом баланса, для этого необходимо вкл  AutoLot и Auto
Skyway breakout scalping
Patel Manojkumar
Эксперты
skyway traders provides copy tradding , algo service and course this algo is based on breakout strategy with trailing stoploss which is best feature of this algo you can use on eurusd with default setting and you may change the 400tp points and set 10% risk of per trade msg me for discound or get more details about algo  telegram id- @pb150817 A breakout represents a price movement after a period of consolidation, often characterized by increasing volume and volatility. Basically, trader
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Эксперты
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Bonus Hedging EA MT5
Shahid Rasool
Эксперты
MT4 Product URL: https://www.mql5.com/en/market/product/53225 MT5 Product URL: https://www.mql5.com/en/market/product/53226 Special Offer; If you bought both platform products in same day and date, we will give you 40% money back. Run both terminals on same VPS (Virtual Private Server)   Lot size calculation formula = (Bonus/2) / (Spread/50) / 100   Detail Explanation   If you have 1000USD deposit in each account for bonus hedging and your broker offered you 10% deposit bonus, in this case
ENIX mt5
Vitalii Tkachenko
1 (1)
Эксперты
Цена: 404 $ -> 505$ ENIX mt5 – Многоуровневая рыночная адаптация + Гибридный количественный движок (HQE) ENIX mt5 - это торговая система нового поколения, полностью автоматизированная, основанная на исследованиях и опыте предыдущей версии, при этом она внедряет совершенно новый гибридный подход к рыночному анализу и исполнению сделок. Она объединяет количественную логику, анализ волатильности и элементы машинного обучения в единую систему, которая динамически адаптируется к структуре рынка, в
Фильтр:
Cristóbal Manuel
434
Cristóbal Manuel 2025.01.09 09:49 
 

dont recomended¡¡ btcusd its so complex for that simple alg

Antonio Simon Del Vecchio
22354
Ответ разработчика Antonio Simon Del Vecchio 2025.01.09 16:34
Hello Cristóbal Manuel, Thank you for your feedback. I understand that BTCUSD can be a challenging market, which is precisely why this EA was designed to analyze both main trends and the specific patterns that form in overbought and oversold zones. It is in this advanced pattern detection that the true potential of the algorithm lies, going far beyond what a basic trading system can offer. I want to emphasize that success with this EA depends on three key factors: 1) The quality of the EA, designed to logically and systematically analyze the market.
2) Proper configuration tailored to each trader's style and needs.
3) Market conditions, which always play a role in the results and must be considered as part of any trading strategy. When explaining how it works, I prefer to use simple terms to make it accessible to everyone. However, for technical and privacy reasons, I don’t always delve into the more advanced details. If you feel the EA could better suit your strategy with some adjustments, I’m available to address specific questions. But let’s be honest: don’t expect miracles. We all know that aiming for very high returns in a short time involves taking high risks, while a low-risk approach requires more conservative settings. This EA offers the flexibility to adapt to both approaches, depending on your goals. With the right combination of these factors, many users have achieved consistent results. I hope this information helps, and I’m here if you need anything. Best regards,
Antonio
Antonio Simon Del Vecchio
22354
Ответ разработчика Antonio Simon Del Vecchio 2025.01.20 15:48
Hello KingroadCZ, Thank you for taking the time to write your review and share your thoughts. I'd like to clarify a few points to help other users better understand how the EA works and how to get the best results. 1) Regarding the Stop Loss, while it’s not the traditional individual trade approach, the EA does implement a loss control mechanism. Instead of using a Stop Loss for each individual trade, it manages all open positions collectively, addressing overall losses. This approach might seem different, but it’s designed to optimize performance across all positions. 2) The EA is not designed to lose 100% of the account. You can configure the percentage of risk you'd like to take based on your preferences. If you choose to risk a lower percentage, it's essential to optimize the other parameters of the EA for solid performance. On my website, you'll find several set files available for download, and if you'd like a more personalized setup, I can guide you through the process at no additional cost. If you prefer that I handle the optimization (whether for Bitcoin or other assets), I can do that as a premium service. However, the ideal approach is for you to learn how to optimize the EAs yourself, which is a simple technique that doesn't require ongoing payment. 3) Regarding leverage, 1:2 is perfectly fine for trading Bitcoin on MT5, so there's no issue with that setting. I hope this information helps, and I appreciate your feedback, as it allows me to continue improving my products. If you have any further questions or need assistance, please feel free to reach out. Thanks again for the review, Antonio
Antonio Simon Del Vecchio
22354
Ответ разработчика Antonio Simon Del Vecchio 2024.11.23 17:55
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you're getting good results with the EA and that your experience has been positive. The goal is always to provide effective tools and support you along the way. I hope the performance continues to meet your expectations, even during more challenging seasons. Feel free to reach out if you need any assistance or adjustments!
Ответ на отзыв