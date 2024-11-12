Bitcoin MT5 Bot
- Uzman Danışmanlar
- Antonio Simon Del Vecchio
- Sürüm: 1.12
- Güncellendi: 28 Şubat 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Bitcoin MT5 Bot ile Bitcoin işlemlerinizi otomatikleştirin!
Bitcoin işlemleri için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışman ile kripto para piyasasının fırsatlarını değerlendirin.
Bitcoin MT5 Bot, MetaTrader 5 platformunda Bitcoin ticareti için optimize edilmiş, gelişmiş bir Uzman Danışman (EA)'dır. Eğilim stratejileri ve risk kontrolü kullanır, birden fazla zaman diliminde eğilimleri ve aşırı alım/aşırı satım seviyelerini analiz ederek, volatil kripto para piyasasında kâr fırsatlarını maksimize eder.
Ana Faydalar
- Otomatik Risk Yönetimi: Pozisyon büyüklüğünü bakiyenize ve piyasa koşullarına göre ayarlayarak sermayenizi güvende tutar.
- Dakikalık Tarama: Her dakika sürekli analiz ile Bitcoin fiyatındaki hızlı hareketleri yakalamak için idealdir.
- Uyarlanabilirlik: Farklı zaman dilimlerine ve stratejilere kolayca uyarlanabilir ve tam özelleştirme sağlar.
Teknik Özellikler
- Eğilim, Aşırı Alım ve Aşırı Satım Analizi: Bitcoin trendlerini algılar ve takip eder, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını değerlendirerek hem boğa hem de ayı piyasalarında işlem yapar.
- Kâr Optimizasyonu: Hedef kâr ve risk seviyesine göre pozisyon büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar.
- Dinamik Zararı Durdurma Kontrolü: Zararları kontrol altında tutar ve uzun vadeli işlem stabilitesi sağlar.
Önerilen Kullanım Gereksinimleri
- Önerilen Sermaye: 1000 $
- Önerilen Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek
- Önerilen Varlık: BTCUSD
Nasıl Çalışır
Bitcoin MT5 Bot, Bitcoin fiyat trendlerini gerçek zamanlı olarak analiz eder, pozisyon büyüklüğünü ayarlar ve gelişmiş teknik sinyallere ve aşırı alım/aşırı satım yapılandırmalarına göre emirler verir.
Feragatname: Kripto para ticareti risk içerir. Bitcoin MT5 Bot kâr garantisi vermez ve sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybetme olasılığı vardır.
I'm writing this first review after 16 days of use and I'm putting a screenshot of the trad dump in the comments. I must admit I have mixed feelings about using this EA. There is no stoploss as such. You set the percentage of the account size you want to risk. Initially I set 5% but 5 out of 9 trades I lost and ended up in the negative. After talking to the developer I found out that the program is basically designed to lose 100% of the account. The developer is willing to make you setup for 5% risk for a fee.So I set it to 50% and 1,2% target profit for one trade and let EA work on 1K account. In 9 her and 12 tradu there was not a single loss and a profit of about $100. 10% profit in 9 days is very nice but it only takes one loss and the account is half. Which scares me. For the next two weeks I will try to reduce the risk to 40% and the profit to 1,5%. I must add that I trade at 1:2 leverage because the IC market does not allow more.After that I will do an Edit review.
6.2. Edit:Unfortunately, this EA did not appeal to me. Unfortunately, it happened to me several times that one trade was open for 10 days. When it returned to the purchase price, I stopped it, of course with a loss. Almost immediately another trade was opened, which lasted 5 days and was closed with a loss.