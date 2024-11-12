Bitcoin MT5 Bot

Grid Volatility Antonio Simon Del Vecchio 5 (1) Uzman Danışmanlar

Bonus : 1 EA ücretsiz alın (2 hesap için) – satın alma sonrası benimle iletişime geçin Grid Volatility ile volatiliteyi kontrol altına alın! Grid Volatility , volatil piyasalarda işlem yapmak için bir grid stratejisi ile ani mum çubuğu algılamayı birleştiren gelişmiş bir Expert Advisor’dır. Piyasa koşulları değiştikçe karı maksimize etmek ve riskleri minimize etmek amacıyla pozisyon boyutlarını otomatik olarak yönetmek için optimize edilmiştir. Diğer Expert Advisor'ları burada keşfedin: Tüm EA'