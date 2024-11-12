Bitcoin MT5 Bot

4

Bonus: Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Konten) – kontaktieren Sie mich nach dem Kauf

Automatisieren Sie Ihr Bitcoin-Trading mit dem Bitcoin MT5 Bot!

Nutzen Sie die Chancen des Kryptowährungsmarktes mit einem Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Bitcoin entwickelt wurde.

Bitcoin MT5 Bot ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der für den Handel mit Bitcoin auf MetaTrader 5 optimiert ist. Er nutzt Trendstrategien und Risikomanagement, analysiert Trends und Überkauf-/Überverkauft-Niveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg, um Gewinnchancen auf dem volatilen Kryptowährungsmarkt zu maximieren.

Hauptvorteile

  • Automatisches Risikomanagement: Sichert Ihr Kapital, indem die Positionsgrößen an den Kontostand und die Marktbedingungen angepasst werden.
  • Minütliches Scannen: Ideal, um schnelle Bewegungen im Bitcoin-Preis durch kontinuierliche, minütliche Analyse zu erfassen.
  • Anpassungsfähigkeit: Lässt sich leicht an verschiedene Zeitrahmen und Strategien anpassen und bietet volle Personalisierung.

Technische Merkmale

  • Trend-, Überkauf- und Überverkauf-Analyse: Erkennt und verfolgt Bitcoin-Trends und bewertet Überkauf- und Überverkauf-Bedingungen für den Handel in Bullen- und Bärenmärkten.
  • Gewinnoptimierung: Berechnet automatisch die Positionsgrößen basierend auf Zielgewinn und Risikostufe.
  • Dynamische Drawdown-Kontrolle: Hält Verluste unter Kontrolle und sorgt für mehr Stabilität im langfristigen Handel.

Empfohlene Nutzungsvoraussetzungen

  • Empfohlenes Kapital: $1000
  • Empfohlener Hebel: 1:100 oder höher
  • Empfohlenes Asset: BTCUSD

Funktionsweise

Bitcoin MT5 Bot analysiert Bitcoin-Preistrends in Echtzeit, passt die Positionsgrößen an und führt Orders basierend auf fortschrittlichen technischen Signalen und Überkauf-/Überverkauf-Konfigurationen aus.

Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Bitcoin MT5 Bot garantiert keine Gewinne, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder Ihr gesamtes Kapital verlieren.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Bitcoin-Trading zu automatisieren! Erwerben Sie Bitcoin MT5 Bot noch heute und optimieren Sie Ihre Trades.

Schlüsselwörter: Automatisierter Handel, Expert Advisor, Bitcoin MT5 Bot, Risikomanagement, Kryptowährungen, Algorithmischer Handel, Marktanalyse, Hochfrequenz-Handel, MT5-Trading-Bots, Gewinnbringender EA.

Bewertungen
KingroadCZ
139
KingroadCZ 2025.01.08 19:00 
 

I'm writing this first review after 16 days of use and I'm putting a screenshot of the trad dump in the comments. I must admit I have mixed feelings about using this EA. There is no stoploss as such. You set the percentage of the account size you want to risk. Initially I set 5% but 5 out of 9 trades I lost and ended up in the negative. After talking to the developer I found out that the program is basically designed to lose 100% of the account. The developer is willing to make you setup for 5% risk for a fee.So I set it to 50% and 1,2% target profit for one trade and let EA work on 1K account. In 9 her and 12 tradu there was not a single loss and a profit of about $100. 10% profit in 9 days is very nice but it only takes one loss and the account is half. Which scares me. For the next two weeks I will try to reduce the risk to 40% and the profit to 1,5%. I must add that I trade at 1:2 leverage because the IC market does not allow more.After that I will do an Edit review.

6.2. Edit:Unfortunately, this EA did not appeal to me. Unfortunately, it happened to me several times that one trade was open for 10 days. When it returned to the purchase price, I stopped it, of course with a loss. Almost immediately another trade was opened, which lasted 5 days and was closed with a loss.

Ariston Carvalho
285
Ariston Carvalho 2024.11.23 16:15 
 

I am using for a week by now and I am having good profits (1% or more per day) with low DD. Antonio is very helpfull and patient to help. I hope this EA can perform well on the low season as well!

Alexander Seidel
1025
Alexander Seidel 2024.11.22 18:41 
 

Über 6 % Profit am ersten Tag lassen hoffen…

Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.9 (20)
Experten
Einsatzbereite Konfigurationsdateien für: AUDUSD, BTCUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, XAUUSD, VOLATILITY 75 INDEX,... Livesignal : HIER KLICKEN Neue Set-Dateien werden regelmäßig in meinem Kanal hinzugefügt : MT5 Set Files Der Preis wird bald steigen. Wir präsentieren Scalper Deriv: Ihre Scalping-Erfahrung auf dem nächsten Level. Bist du einer der Trader, die ihre Leidenschaft im Scalping finden und ihr Kapital maximal nutzen möchten? Ob du ein Guthaben von $20, $200, $2000, $20000 oder sog
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Sofort einsatzbereite Konfigurationen: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,... Neue Set-Dateien werden regelmäßig in meinem Kanal hinzugefügt : MT5 Set Files Der Preis wird bald steigen. Beherrschen Sie die Volatilität mit Grid Volatility! Grid Volatility ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der eine Grid-Strategie mit der Erkennung von Impulskerzen kombiniert, um auf volatilen Märkten zu handeln. Er ist darauf optimiert, in sich verände
Ultra Risk
Antonio Simon Del Vecchio
Experten
WICHTIG: Um jeden Parameter und jede Konfiguration im Detail zu verstehen, lesen Sie das offizielle Handbuch hier: Ultra Risk Benutzerhandbuch Philosophie von Ultra Risk: Geschwindigkeit vs. Sicherheit Bevor Sie diese Software erwerben, müssen Sie ihre Natur verstehen: Ultra Risk wurde mit einem einzigen Ziel entwickelt: Aggressives Kontowachstum in kürzester Zeit. Im Handel ist der Gewinn proportional zum Risiko. Um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen, geht dieses System mathematisch ein e
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Der Preis wird bald steigen. Gold AI Robot – Fortschrittlicher Trading-Roboter für XAUUSD (Gold) mit KI und Rücksetzer-Erkennung KI-Filter und Erkennung von Schlüsselrücksetzern zur Identifikation präziser Chancen am Goldmarkt. Gold AI Robot arbeitet mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen. Er analysiert Kursbewegungen auf bedeutende Rücksetzer, eröffnet gestaffelte Positionen und wendet ein globales Risikomanagement an, um jede Position zu optimieren. Signalfilter basierend auf künstlicher Intellig
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
Experten
Money Mind BTC — BTCUSD auf H1 (v13.00) Automatisches System mit globalem Risikomanagement und adaptivem Verhalten Money Mind BTC 13.00 ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit BTCUSD entwickelt wurde und über vollständige Risikoüberwachung und automatische Anpassungslogik verfügt. Er kombiniert Betriebsstabilität, flexible Konfiguration und eine globale Managementstruktur, die sich an die Marktbedingungen anpasst. Hauptmerkmale Symbol: BTCUSD Empfohlenes Zeitfenster: H1 Interne Filter mit
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Utilitys
Einführung von Stop Guardian: Ihre Risikoverwaltung mit Trailing Stop und Gewinnschließung verbessern. Stop Guardian ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um das Risikomanagement in Ihren Handelsstrategien zu optimieren, indem er Trailing Stop und ein automatisches Schließsystem auf der Grundlage von Gewinnen kombiniert. Hauptfunktionen Automatisches Risikomanagement : Passt offene Positionen automatisch an, indem Trailing Stop verwendet wird, um Gewinne zu schützen und Verluste z
FREE
Plant and Harvest Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Bonus : Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Konten) – kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Plant and Harvest Pro: Die Kraft des Pflanzens und Erntens im automatisierten Handel Möchten Sie, dass Ihr Handel dem natürlichen Zyklus des Lebens ähnelt, bei dem jede Position ein Samen ist, den Sie pflanzen, um Gewinne zu ernten? Wir präsentieren Plant and Harvest Pro , den Expert Advisor, der den Markt in Ihr persönliches Anbaufeld verwandelt. Intelligentes Pflanzen Plant and Harvest Pro wurde entwickel
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Bonus : Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Konten) – kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Grid Deriv ist ein automatisches Grid-Trading-System, das darauf ausgelegt ist, extreme Preisbewegungen auszunutzen. Es verwendet einen ersten Einstieg basierend auf den Bollinger-Bändern und eine gestaffelte Logik von Gegenpositionen, um tiefe Rücksetzer zu handeln – basierend auf einem Mean-Reversion-Ansatz nach einer Volatilitätsexpansion. Hauptfunktionen: Erste Position nach Ausbruch aus den Bollinger
SmartGold AI
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Bonus : Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Konten) – kontaktieren Sie mich nach dem Kauf SmartGold AI – Adaptive Intelligenz zur Erkennung explosiver Ausbrüche SmartGold AI ist ein Expert Advisor, der sich auf die Erkennung von Kursausbrüchen nach Konsolidierungsphasen spezialisiert hat. Er nutzt ein intelligentes und automatisiertes System, das Kompressionszonen mit hoher Ausbruchswahrscheinlichkeit erkennt und Positionen in Richtung der Bewegung eröffnet. Die Exit-Strategie umfasst einen dyna
Market Sniper Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experten
Hinterlassen Sie nach Ihrem Kauf einen Kommentar, um das Benutzerhandbuch zu erhalten. Market Sniper Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der für Breakout-Trading mit adaptivem Positionsmanagement entwickelt wurde. Er kombiniert die Erkennung von Ausbrüchen mit ATR-basierten gestaffelten Einstiegen und globalem Risikomanagement und bietet einen strukturierten und disziplinierten Ansatz. Hauptmerkmale Konfigurierbare Lotgröße und automatische Skalierung nach Kontostand Breakout-Einstiegsl
Cristóbal Manuel
434
Cristóbal Manuel 2025.01.09 09:49 
 

dont recomended¡¡ btcusd its so complex for that simple alg

Antonio Simon Del Vecchio
22369
Antwort vom Entwickler Antonio Simon Del Vecchio 2025.01.09 16:34
Hello Cristóbal Manuel, Thank you for your feedback. I understand that BTCUSD can be a challenging market, which is precisely why this EA was designed to analyze both main trends and the specific patterns that form in overbought and oversold zones. It is in this advanced pattern detection that the true potential of the algorithm lies, going far beyond what a basic trading system can offer. I want to emphasize that success with this EA depends on three key factors: 1) The quality of the EA, designed to logically and systematically analyze the market.
2) Proper configuration tailored to each trader's style and needs.
3) Market conditions, which always play a role in the results and must be considered as part of any trading strategy. When explaining how it works, I prefer to use simple terms to make it accessible to everyone. However, for technical and privacy reasons, I don’t always delve into the more advanced details. If you feel the EA could better suit your strategy with some adjustments, I’m available to address specific questions. But let’s be honest: don’t expect miracles. We all know that aiming for very high returns in a short time involves taking high risks, while a low-risk approach requires more conservative settings. This EA offers the flexibility to adapt to both approaches, depending on your goals. With the right combination of these factors, many users have achieved consistent results. I hope this information helps, and I’m here if you need anything. Best regards,
Antonio
KingroadCZ
139
KingroadCZ 2025.01.08 19:00 
 

I'm writing this first review after 16 days of use and I'm putting a screenshot of the trad dump in the comments. I must admit I have mixed feelings about using this EA. There is no stoploss as such. You set the percentage of the account size you want to risk. Initially I set 5% but 5 out of 9 trades I lost and ended up in the negative. After talking to the developer I found out that the program is basically designed to lose 100% of the account. The developer is willing to make you setup for 5% risk for a fee.So I set it to 50% and 1,2% target profit for one trade and let EA work on 1K account. In 9 her and 12 tradu there was not a single loss and a profit of about $100. 10% profit in 9 days is very nice but it only takes one loss and the account is half. Which scares me. For the next two weeks I will try to reduce the risk to 40% and the profit to 1,5%. I must add that I trade at 1:2 leverage because the IC market does not allow more.After that I will do an Edit review.

6.2. Edit:Unfortunately, this EA did not appeal to me. Unfortunately, it happened to me several times that one trade was open for 10 days. When it returned to the purchase price, I stopped it, of course with a loss. Almost immediately another trade was opened, which lasted 5 days and was closed with a loss.

Antonio Simon Del Vecchio
22369
Antwort vom Entwickler Antonio Simon Del Vecchio 2025.01.20 15:48
Hello KingroadCZ, Thank you for taking the time to write your review and share your thoughts. I'd like to clarify a few points to help other users better understand how the EA works and how to get the best results. 1) Regarding the Stop Loss, while it’s not the traditional individual trade approach, the EA does implement a loss control mechanism. Instead of using a Stop Loss for each individual trade, it manages all open positions collectively, addressing overall losses. This approach might seem different, but it’s designed to optimize performance across all positions. 2) The EA is not designed to lose 100% of the account. You can configure the percentage of risk you'd like to take based on your preferences. If you choose to risk a lower percentage, it's essential to optimize the other parameters of the EA for solid performance. On my website, you'll find several set files available for download, and if you'd like a more personalized setup, I can guide you through the process at no additional cost. If you prefer that I handle the optimization (whether for Bitcoin or other assets), I can do that as a premium service. However, the ideal approach is for you to learn how to optimize the EAs yourself, which is a simple technique that doesn't require ongoing payment. 3) Regarding leverage, 1:2 is perfectly fine for trading Bitcoin on MT5, so there's no issue with that setting. I hope this information helps, and I appreciate your feedback, as it allows me to continue improving my products. If you have any further questions or need assistance, please feel free to reach out. Thanks again for the review, Antonio
Ariston Carvalho
285
Ariston Carvalho 2024.11.23 16:15 
 

I am using for a week by now and I am having good profits (1% or more per day) with low DD. Antonio is very helpfull and patient to help. I hope this EA can perform well on the low season as well!

Antonio Simon Del Vecchio
22369
Antwort vom Entwickler Antonio Simon Del Vecchio 2024.11.23 17:55
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you're getting good results with the EA and that your experience has been positive. The goal is always to provide effective tools and support you along the way. I hope the performance continues to meet your expectations, even during more challenging seasons. Feel free to reach out if you need any assistance or adjustments!
Alexander Seidel
1025
Alexander Seidel 2024.11.22 18:41 
 

Über 6 % Profit am ersten Tag lassen hoffen…

