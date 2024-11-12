Bitcoin MT5 Bot
- Experten
- Antonio Simon Del Vecchio
- Version: 1.12
- Aktualisiert: 28 Februar 2025
- Aktivierungen: 10
Bonus: Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Konten) – kontaktieren Sie mich nach dem Kauf
Automatisieren Sie Ihr Bitcoin-Trading mit dem Bitcoin MT5 Bot!
Nutzen Sie die Chancen des Kryptowährungsmarktes mit einem Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Bitcoin entwickelt wurde.
Bitcoin MT5 Bot ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der für den Handel mit Bitcoin auf MetaTrader 5 optimiert ist. Er nutzt Trendstrategien und Risikomanagement, analysiert Trends und Überkauf-/Überverkauft-Niveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg, um Gewinnchancen auf dem volatilen Kryptowährungsmarkt zu maximieren.
Hauptvorteile
- Automatisches Risikomanagement: Sichert Ihr Kapital, indem die Positionsgrößen an den Kontostand und die Marktbedingungen angepasst werden.
- Minütliches Scannen: Ideal, um schnelle Bewegungen im Bitcoin-Preis durch kontinuierliche, minütliche Analyse zu erfassen.
- Anpassungsfähigkeit: Lässt sich leicht an verschiedene Zeitrahmen und Strategien anpassen und bietet volle Personalisierung.
Technische Merkmale
- Trend-, Überkauf- und Überverkauf-Analyse: Erkennt und verfolgt Bitcoin-Trends und bewertet Überkauf- und Überverkauf-Bedingungen für den Handel in Bullen- und Bärenmärkten.
- Gewinnoptimierung: Berechnet automatisch die Positionsgrößen basierend auf Zielgewinn und Risikostufe.
- Dynamische Drawdown-Kontrolle: Hält Verluste unter Kontrolle und sorgt für mehr Stabilität im langfristigen Handel.
Empfohlene Nutzungsvoraussetzungen
- Empfohlenes Kapital: $1000
- Empfohlener Hebel: 1:100 oder höher
- Empfohlenes Asset: BTCUSD
Funktionsweise
Bitcoin MT5 Bot analysiert Bitcoin-Preistrends in Echtzeit, passt die Positionsgrößen an und führt Orders basierend auf fortschrittlichen technischen Signalen und Überkauf-/Überverkauf-Konfigurationen aus.
Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Bitcoin MT5 Bot garantiert keine Gewinne, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder Ihr gesamtes Kapital verlieren.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Bitcoin-Trading zu automatisieren! Erwerben Sie Bitcoin MT5 Bot noch heute und optimieren Sie Ihre Trades.
Schlüsselwörter: Automatisierter Handel, Expert Advisor, Bitcoin MT5 Bot, Risikomanagement, Kryptowährungen, Algorithmischer Handel, Marktanalyse, Hochfrequenz-Handel, MT5-Trading-Bots, Gewinnbringender EA.
I'm writing this first review after 16 days of use and I'm putting a screenshot of the trad dump in the comments. I must admit I have mixed feelings about using this EA. There is no stoploss as such. You set the percentage of the account size you want to risk. Initially I set 5% but 5 out of 9 trades I lost and ended up in the negative. After talking to the developer I found out that the program is basically designed to lose 100% of the account. The developer is willing to make you setup for 5% risk for a fee.So I set it to 50% and 1,2% target profit for one trade and let EA work on 1K account. In 9 her and 12 tradu there was not a single loss and a profit of about $100. 10% profit in 9 days is very nice but it only takes one loss and the account is half. Which scares me. For the next two weeks I will try to reduce the risk to 40% and the profit to 1,5%. I must add that I trade at 1:2 leverage because the IC market does not allow more.After that I will do an Edit review.
6.2. Edit:Unfortunately, this EA did not appeal to me. Unfortunately, it happened to me several times that one trade was open for 10 days. When it returned to the purchase price, I stopped it, of course with a loss. Almost immediately another trade was opened, which lasted 5 days and was closed with a loss.