Bitcoin MT5 Bot

4

Bonificación: recibe 1 EA gratis (para 2 cuentas) – contáctame después de la compra

¡Automatiza tu trading de Bitcoin con Bitcoin MT5 Bot!

Aprovecha las oportunidades del mercado de criptomonedas con un Expert Advisor diseñado especialmente para operar en Bitcoin.

Bitcoin MT5 Bot es un Expert Advisor (EA) avanzado y optimizado para operar en Bitcoin en MetaTrader 5. Utiliza estrategias de tendencia y control de riesgo, analizando tendencias y niveles de sobrecompra y sobreventa en múltiples temporalidades para maximizar las oportunidades de ganancia en el volátil mercado de criptomonedas.

Beneficios Clave

  • Gestión Automática del Riesgo: Mantiene tu capital seguro ajustando el tamaño de las posiciones en función del balance y las condiciones del mercado.
  • Escaneo Minuto a Minuto: Ideal para captar movimientos rápidos en el precio de Bitcoin mediante un análisis continuo cada minuto.
  • Adaptabilidad: Ajuste fácil a diferentes marcos temporales y estrategias, permitiendo una personalización total.

Características Técnicas

  • Análisis de Tendencia, Sobrecompra y Sobreventa: Detecta y sigue tendencias en Bitcoin, evaluando condiciones de sobrecompra y sobreventa para operar en mercados alcistas o bajistas.
  • Optimización de Beneficios: Calcula automáticamente el tamaño de las posiciones en función del objetivo de ganancia y el nivel de riesgo.
  • Control Dinámico de Drawdown: Mantiene las pérdidas bajo control para una mayor estabilidad en el trading de largo plazo.

Requisitos Recomendados de Uso

  • Capital recomendado: $1000
  • Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior
  • Activo recomendado: BTCUSD

Cómo Funciona

Bitcoin MT5 Bot analiza las tendencias de precio de Bitcoin en tiempo real, ajusta el tamaño de las posiciones y ejecuta órdenes en función de señales técnicas avanzadas y configuraciones de sobrecompra/sobreventa.

Advertencia: El trading de criptomonedas conlleva riesgos. Bitcoin MT5 Bot no garantiza beneficios, y existe la posibilidad de perder parte o la totalidad de su capital.

¡No pierdas la oportunidad de automatizar tu trading de Bitcoin! Adquiere Bitcoin MT5 Bot hoy y optimiza tus operaciones.

Palabras clave: Trading automatizado, Expert Advisor, Bitcoin MT5 Bot, Gestión de riesgos, Criptomonedas, Trading algorítmico, Análisis de mercado, Operaciones de alta frecuencia, MT5 trading bots, EA rentable.

Comentarios 4
KingroadCZ
139
KingroadCZ 2025.01.08 19:00 
 

I'm writing this first review after 16 days of use and I'm putting a screenshot of the trad dump in the comments. I must admit I have mixed feelings about using this EA. There is no stoploss as such. You set the percentage of the account size you want to risk. Initially I set 5% but 5 out of 9 trades I lost and ended up in the negative. After talking to the developer I found out that the program is basically designed to lose 100% of the account. The developer is willing to make you setup for 5% risk for a fee.So I set it to 50% and 1,2% target profit for one trade and let EA work on 1K account. In 9 her and 12 tradu there was not a single loss and a profit of about $100. 10% profit in 9 days is very nice but it only takes one loss and the account is half. Which scares me. For the next two weeks I will try to reduce the risk to 40% and the profit to 1,5%. I must add that I trade at 1:2 leverage because the IC market does not allow more.After that I will do an Edit review.

6.2. Edit:Unfortunately, this EA did not appeal to me. Unfortunately, it happened to me several times that one trade was open for 10 days. When it returned to the purchase price, I stopped it, of course with a loss. Almost immediately another trade was opened, which lasted 5 days and was closed with a loss.

Ariston Carvalho
285
Ariston Carvalho 2024.11.23 16:15 
 

I am using for a week by now and I am having good profits (1% or more per day) with low DD. Antonio is very helpfull and patient to help. I hope this EA can perform well on the low season as well!

Alexander Seidel
1025
Alexander Seidel 2024.11.22 18:41 
 

Über 6 % Profit am ersten Tag lassen hoffen…

Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Asesores Expertos
El EA abre operaciones basadas en señales del indicador Fractals y utiliza un cálculo inteligente de promedios y volumen de posiciones. A diferencia de la mayoría de los asesores expertos de cuadrícula, Double Grid Pro abre posiciones de promediación sólo en las señales. El indicador Fractals se considera el más eficaz en este caso. El asesor experto se puede configurar para un estilo de negociación agresivo y conservador. El parámetro clave en la estrategia es el parámetro CorrectionValue , i
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
Asesores Expertos
PPC: Price Pulse Catcher es un Asesor Experto que utiliza el estocástico como su principal indicador de trading. Un módulo que ejecuta sólo compras y un módulo que ejecuta sólo ventas realizan operaciones mientras cambian adecuadamente según las tendencias a medio plazo. Si la dirección a medio plazo del mercado está clara, es posible seleccionar y operar sólo con uno u otro. Como indicador de las tendencias a medio plazo, utilizamos la media móvil del marco temporal más largo del gráfico al q
Sniper Pro Max
Emmanuel Moreira Moinho Peres
Asesores Expertos
Sniper Eurusd Pro Max - El Poderoso Robot de Forex Maximiza tus ganancias con nuestra estrategia avanzada de medias móviles, RSI y grid dinámico. El Sniper Eurusd Pro Max es un robot de trading revolucionario, diseñado para dominar el mercado Forex con estrategias comprobadas y tecnología de vanguardia. Combina la precisión de las medias móviles, la inteligencia del Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la eficiencia de una estrategia de grid adaptativa. Ideal para traders que buscan resultados cons
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Asesores Expertos
Presentamos el Barber Scalper MT5, EA para el par de divisas USDJPY . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento correcto de entrada. Inicio de tendencia, reversión, dirección y fuerza. Soporte y resistencia. TP y SL auto-optimizados. Para ello Barber Scalper utiliza : Datos de varios marcos temporales al mismo tiempo. Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP a SL es
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Asesores Expertos
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profesional de Trading con IA Versión 4.71 | Compatible con TODOS los Activos y Correctores MT5 LO QUE ESTÁS COMPRANDO Esto no es sólo un robo. Es un sistema completo 3 en 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocia automáticamente con IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botones para manual de comercio profesional 3. PAINEL DE INFORMACIÓN → Monitorización en tiempo real de más de 25 métricas . RESULTADO: ¡Puede operar de forma 100% automática, 100% manual o combinando am
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos el Punisher Scalper MT5, EA para el par de divisas NZDUSD . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento de entrada correcta . Inicio de tendencia , reversión, dirección y fuerza. Soporte y Resistencia. TP y SL auto-optimizados . Para ello Punisher Scalper utiliza : Datos de varios marcos de tiempo al mismo tiempo . Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP
Freya AI EA
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Freya AI es un asistente virtual de vanguardia, diseñado exclusivamente para el mercado australiano, que aprovecha el poder de la inteligencia artificial avanzada para ofrecer un rendimiento inigualable. Diseñado con algoritmos de aprendizaje automático de vanguardia, Freya AI combina un sofisticado procesamiento del lenguaje natural (PLN) con modelos de aprendizaje profundo para brindar experiencias de usuario fluidas e intuitivas. Totalmente automatizado, este asistente de IA está optimizado
Phenix Pro MT5
Maksim Vershinin
Asesores Expertos
Phenix-PRO MT5 es un robot de trading totalmente automatizado. Este robot opera con el conocido par de divisas EURJPY . Los parámetros por defecto se seleccionan para el par de divisas EURJPY con Timeframe 1M. La estrategia se basa en el sistema de martingala. Como punto de entrada al mercado, el Asesor Experto utiliza un modelo matemático basado en los valores del indicador de media móvil. Además, puede configurar el robot para operar con el saldo, para ello es necesario activar AutoLot y AutoP
Skyway breakout scalping
Patel Manojkumar
Asesores Expertos
skyway traders ofrece copia tradding , algo de servicio y curso este algo se basa en la estrategia de ruptura con trailing stoploss que es la mejor característica de este algo se puede utilizar en eurusd con la configuración predeterminada y puede cambiar los puntos 400tp y establecer un 10% de riesgo por operación me msg para discound u obtener más detalles acerca de algo telegram id- @pb150817 Una ruptura representa un movimiento del precio después de un período de consolidación, a men
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Asesores Expertos
Un Asesor Experto potente y fiable basado en la lógica de trading de una de las estrategias con mejor rendimiento de Darwinex: SYO . Con más de 10 millones de dólares bajo gestión y un historial público de más de 10 años, este sistema ha demostrado su solidez con el tiempo — y ahora puedes automatizarlo en tu terminal MetaTrader. El sistema fue compartido durante una conferencia privada, revelando el código que utiliza el fondo que gestiona esos 10 millones. Es un EA de breakout que opera índice
Bonus Hedging EA MT5
Shahid Rasool
Asesores Expertos
URL del producto MT4: h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/53225 URL del producto MT5: h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/53226 Special Offer; Si usted compró ambos productos de la plataforma en el mismo día y fecha, le devolveremos el 40% de su dinero. Ejecute ambos terminales en el mismo VPS (Servidor Privado Virtual) Fórmula de cálculo del tamaño del lote = (Bono/2) / (Spread/50) / 100 Explicación detallada Si usted tiene 1000USD de depósito en cada cuenta para la cobertura de
ENIX mt5
Vitalii Tkachenko
1 (1)
Asesores Expertos
Precio: 404 $ -> 505$ ENIX mt5 – Adaptación Multicapa del Mercado + Motor Cuantitativo Híbrido (HQE) ENIX mt5 es un sistema de trading totalmente automatizado de nueva generación que se basa en la investigación y experiencia de su predecesor, introduciendo un nuevo enfoque híbrido para el análisis del mercado y la ejecución de operaciones. Combina lógica cuantitativa, análisis de volatilidad y componentes de aprendizaje automático en un sistema unificado que se adapta dinámicamente a la estru
Cristóbal Manuel
434
Cristóbal Manuel 2025.01.09 09:49 
 

dont recomended¡¡ btcusd its so complex for that simple alg

Antonio Simon Del Vecchio
22360
Respuesta del desarrollador Antonio Simon Del Vecchio 2025.01.09 16:34
Hello Cristóbal Manuel, Thank you for your feedback. I understand that BTCUSD can be a challenging market, which is precisely why this EA was designed to analyze both main trends and the specific patterns that form in overbought and oversold zones. It is in this advanced pattern detection that the true potential of the algorithm lies, going far beyond what a basic trading system can offer. I want to emphasize that success with this EA depends on three key factors: 1) The quality of the EA, designed to logically and systematically analyze the market.
2) Proper configuration tailored to each trader's style and needs.
3) Market conditions, which always play a role in the results and must be considered as part of any trading strategy. When explaining how it works, I prefer to use simple terms to make it accessible to everyone. However, for technical and privacy reasons, I don’t always delve into the more advanced details. If you feel the EA could better suit your strategy with some adjustments, I’m available to address specific questions. But let’s be honest: don’t expect miracles. We all know that aiming for very high returns in a short time involves taking high risks, while a low-risk approach requires more conservative settings. This EA offers the flexibility to adapt to both approaches, depending on your goals. With the right combination of these factors, many users have achieved consistent results. I hope this information helps, and I’m here if you need anything. Best regards,
Antonio
KingroadCZ
139
KingroadCZ 2025.01.08 19:00 
 

I'm writing this first review after 16 days of use and I'm putting a screenshot of the trad dump in the comments. I must admit I have mixed feelings about using this EA. There is no stoploss as such. You set the percentage of the account size you want to risk. Initially I set 5% but 5 out of 9 trades I lost and ended up in the negative. After talking to the developer I found out that the program is basically designed to lose 100% of the account. The developer is willing to make you setup for 5% risk for a fee.So I set it to 50% and 1,2% target profit for one trade and let EA work on 1K account. In 9 her and 12 tradu there was not a single loss and a profit of about $100. 10% profit in 9 days is very nice but it only takes one loss and the account is half. Which scares me. For the next two weeks I will try to reduce the risk to 40% and the profit to 1,5%. I must add that I trade at 1:2 leverage because the IC market does not allow more.After that I will do an Edit review.

6.2. Edit:Unfortunately, this EA did not appeal to me. Unfortunately, it happened to me several times that one trade was open for 10 days. When it returned to the purchase price, I stopped it, of course with a loss. Almost immediately another trade was opened, which lasted 5 days and was closed with a loss.

Antonio Simon Del Vecchio
22360
Respuesta del desarrollador Antonio Simon Del Vecchio 2025.01.20 15:48
Hello KingroadCZ, Thank you for taking the time to write your review and share your thoughts. I'd like to clarify a few points to help other users better understand how the EA works and how to get the best results. 1) Regarding the Stop Loss, while it’s not the traditional individual trade approach, the EA does implement a loss control mechanism. Instead of using a Stop Loss for each individual trade, it manages all open positions collectively, addressing overall losses. This approach might seem different, but it’s designed to optimize performance across all positions. 2) The EA is not designed to lose 100% of the account. You can configure the percentage of risk you'd like to take based on your preferences. If you choose to risk a lower percentage, it's essential to optimize the other parameters of the EA for solid performance. On my website, you'll find several set files available for download, and if you'd like a more personalized setup, I can guide you through the process at no additional cost. If you prefer that I handle the optimization (whether for Bitcoin or other assets), I can do that as a premium service. However, the ideal approach is for you to learn how to optimize the EAs yourself, which is a simple technique that doesn't require ongoing payment. 3) Regarding leverage, 1:2 is perfectly fine for trading Bitcoin on MT5, so there's no issue with that setting. I hope this information helps, and I appreciate your feedback, as it allows me to continue improving my products. If you have any further questions or need assistance, please feel free to reach out. Thanks again for the review, Antonio
Ariston Carvalho
285
Ariston Carvalho 2024.11.23 16:15 
 

I am using for a week by now and I am having good profits (1% or more per day) with low DD. Antonio is very helpfull and patient to help. I hope this EA can perform well on the low season as well!

Antonio Simon Del Vecchio
22360
Respuesta del desarrollador Antonio Simon Del Vecchio 2024.11.23 17:55
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you're getting good results with the EA and that your experience has been positive. The goal is always to provide effective tools and support you along the way. I hope the performance continues to meet your expectations, even during more challenging seasons. Feel free to reach out if you need any assistance or adjustments!
Alexander Seidel
1025
Alexander Seidel 2024.11.22 18:41 
 

Über 6 % Profit am ersten Tag lassen hoffen…

