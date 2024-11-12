Bitcoin MT5 Bot
- Asesores Expertos
- Antonio Simon Del Vecchio
- Versión: 1.12
- Actualizado: 28 febrero 2025
- Activaciones: 10
Bonificación: recibe 1 EA gratis (para 2 cuentas) – contáctame después de la compra
¡Automatiza tu trading de Bitcoin con Bitcoin MT5 Bot!
Aprovecha las oportunidades del mercado de criptomonedas con un Expert Advisor diseñado especialmente para operar en Bitcoin.
Bitcoin MT5 Bot es un Expert Advisor (EA) avanzado y optimizado para operar en Bitcoin en MetaTrader 5. Utiliza estrategias de tendencia y control de riesgo, analizando tendencias y niveles de sobrecompra y sobreventa en múltiples temporalidades para maximizar las oportunidades de ganancia en el volátil mercado de criptomonedas.
Beneficios Clave
- Gestión Automática del Riesgo: Mantiene tu capital seguro ajustando el tamaño de las posiciones en función del balance y las condiciones del mercado.
- Escaneo Minuto a Minuto: Ideal para captar movimientos rápidos en el precio de Bitcoin mediante un análisis continuo cada minuto.
- Adaptabilidad: Ajuste fácil a diferentes marcos temporales y estrategias, permitiendo una personalización total.
Características Técnicas
- Análisis de Tendencia, Sobrecompra y Sobreventa: Detecta y sigue tendencias en Bitcoin, evaluando condiciones de sobrecompra y sobreventa para operar en mercados alcistas o bajistas.
- Optimización de Beneficios: Calcula automáticamente el tamaño de las posiciones en función del objetivo de ganancia y el nivel de riesgo.
- Control Dinámico de Drawdown: Mantiene las pérdidas bajo control para una mayor estabilidad en el trading de largo plazo.
Requisitos Recomendados de Uso
- Capital recomendado: $1000
- Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior
- Activo recomendado: BTCUSD
Cómo Funciona
Bitcoin MT5 Bot analiza las tendencias de precio de Bitcoin en tiempo real, ajusta el tamaño de las posiciones y ejecuta órdenes en función de señales técnicas avanzadas y configuraciones de sobrecompra/sobreventa.
Advertencia: El trading de criptomonedas conlleva riesgos. Bitcoin MT5 Bot no garantiza beneficios, y existe la posibilidad de perder parte o la totalidad de su capital.
¡No pierdas la oportunidad de automatizar tu trading de Bitcoin! Adquiere Bitcoin MT5 Bot hoy y optimiza tus operaciones.
I'm writing this first review after 16 days of use and I'm putting a screenshot of the trad dump in the comments. I must admit I have mixed feelings about using this EA. There is no stoploss as such. You set the percentage of the account size you want to risk. Initially I set 5% but 5 out of 9 trades I lost and ended up in the negative. After talking to the developer I found out that the program is basically designed to lose 100% of the account. The developer is willing to make you setup for 5% risk for a fee.So I set it to 50% and 1,2% target profit for one trade and let EA work on 1K account. In 9 her and 12 tradu there was not a single loss and a profit of about $100. 10% profit in 9 days is very nice but it only takes one loss and the account is half. Which scares me. For the next two weeks I will try to reduce the risk to 40% and the profit to 1,5%. I must add that I trade at 1:2 leverage because the IC market does not allow more.After that I will do an Edit review.
6.2. Edit:Unfortunately, this EA did not appeal to me. Unfortunately, it happened to me several times that one trade was open for 10 days. When it returned to the purchase price, I stopped it, of course with a loss. Almost immediately another trade was opened, which lasted 5 days and was closed with a loss.