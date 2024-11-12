Bitcoin MT5 Bot

4

Bonus: ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto

Automatizza il tuo trading di Bitcoin con Bitcoin MT5 Bot!

Sfrutta le opportunità del mercato delle criptovalute con un Expert Advisor progettato appositamente per fare trading di Bitcoin.

Bitcoin MT5 Bot è un Expert Advisor (EA) avanzato e ottimizzato per il trading di Bitcoin su MetaTrader 5. Utilizza strategie di trend e gestione del rischio, analizzando i trend e i livelli di ipercomprato/ipervenduto su più timeframe per massimizzare le opportunità di profitto nel volatile mercato delle criptovalute.

Vantaggi principali

  • Gestione automatica del rischio: Protegge il capitale regolando la dimensione delle posizioni in base al saldo e alle condizioni di mercato.
  • Scansione minuto per minuto: Ideale per catturare i rapidi movimenti di prezzo del Bitcoin grazie a un'analisi continua minuto per minuto.
  • Adattabilità: Si adatta facilmente a diversi timeframe e strategie, consentendo una personalizzazione completa.

Caratteristiche tecniche

  • Analisi di trend, ipercomprato e ipervenduto: Rileva e segue i trend del Bitcoin, valutando le condizioni di ipercomprato e ipervenduto per fare trading nei mercati rialzisti e ribassisti.
  • Ottimizzazione dei profitti: Calcola automaticamente la dimensione delle posizioni in base all'obiettivo di profitto e al livello di rischio.
  • Controllo dinamico del drawdown: Mantiene le perdite sotto controllo per una maggiore stabilità a lungo termine.

Requisiti di utilizzo consigliati

  • Capitale consigliato: 1000 $
  • Leva consigliata: 1:100 o superiore
  • Asset consigliato: BTCUSD

Come funziona

Bitcoin MT5 Bot analizza i trend di prezzo del Bitcoin in tempo reale, regola la dimensione delle posizioni ed esegue ordini in base a segnali tecnici avanzati e configurazioni di ipercomprato/ipervenduto.

Avviso: Il trading di criptovalute comporta dei rischi. Bitcoin MT5 Bot non garantisce profitti, e c'è la possibilità di perdere parte o tutto il capitale.

Non perdere l'occasione di automatizzare il tuo trading di Bitcoin! Ottieni Bitcoin MT5 Bot oggi stesso e ottimizza le tue operazioni.

Parole chiave: Trading automatizzato, Expert Advisor, Bitcoin MT5 Bot, Gestione del rischio, Criptovalute, Trading algoritmico, Analisi di mercato, Operazioni ad alta frequenza, Bot di trading MT5, EA redditizio.

Recensioni
KingroadCZ
139
KingroadCZ 2025.01.08 19:00 
 

I'm writing this first review after 16 days of use and I'm putting a screenshot of the trad dump in the comments. I must admit I have mixed feelings about using this EA. There is no stoploss as such. You set the percentage of the account size you want to risk. Initially I set 5% but 5 out of 9 trades I lost and ended up in the negative. After talking to the developer I found out that the program is basically designed to lose 100% of the account. The developer is willing to make you setup for 5% risk for a fee.So I set it to 50% and 1,2% target profit for one trade and let EA work on 1K account. In 9 her and 12 tradu there was not a single loss and a profit of about $100. 10% profit in 9 days is very nice but it only takes one loss and the account is half. Which scares me. For the next two weeks I will try to reduce the risk to 40% and the profit to 1,5%. I must add that I trade at 1:2 leverage because the IC market does not allow more.After that I will do an Edit review.

6.2. Edit:Unfortunately, this EA did not appeal to me. Unfortunately, it happened to me several times that one trade was open for 10 days. When it returned to the purchase price, I stopped it, of course with a loss. Almost immediately another trade was opened, which lasted 5 days and was closed with a loss.

Ariston Carvalho
229
Ariston Carvalho 2024.11.23 16:15 
 

I am using for a week by now and I am having good profits (1% or more per day) with low DD. Antonio is very helpfull and patient to help. I hope this EA can perform well on the low season as well!

Alexander Seidel
923
Alexander Seidel 2024.11.22 18:41 
 

Über 6 % Profit am ersten Tag lassen hoffen…

