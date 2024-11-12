Bitcoin MT5 Bot

4

Bonus : recevez 1 EA gratuit (pour 2 comptes) – contactez-moi après l’achat

Automatisez votre trading de Bitcoin avec le Bitcoin MT5 Bot !

Profitez des opportunités du marché des cryptomonnaies avec un Expert Advisor spécialement conçu pour le trading du Bitcoin.

Bitcoin MT5 Bot est un Expert Advisor (EA) avancé et optimisé pour le trading de Bitcoin sur MetaTrader 5. Il utilise des stratégies de tendance et de gestion des risques, en analysant les tendances et les niveaux de surachat/survente sur plusieurs unités de temps pour maximiser les opportunités de profit dans le marché volatil des cryptomonnaies.

Avantages clés

  • Gestion automatique des risques : Protège votre capital en ajustant la taille des positions en fonction du solde et des conditions du marché.
  • Analyse minute par minute : Idéal pour capter les mouvements rapides du prix du Bitcoin grâce à une analyse continue minute par minute.
  • Adaptabilité : S’ajuste facilement aux différentes unités de temps et stratégies, permettant une personnalisation complète.

Caractéristiques techniques

  • Analyse des tendances, surachat et survente : Détecte et suit les tendances du Bitcoin, évalue les conditions de surachat et de survente pour trader dans les marchés haussiers et baissiers.
  • Optimisation des profits : Calcule automatiquement la taille des positions en fonction de l’objectif de profit et du niveau de risque.
  • Contrôle dynamique de la perte maximale : Garde les pertes sous contrôle pour une plus grande stabilité à long terme.

Exigences d'utilisation recommandées

  • Capital recommandé : 1000 $
  • Effet de levier recommandé : 1:100 ou supérieur
  • Actif recommandé : BTCUSD

Comment cela fonctionne

Bitcoin MT5 Bot analyse les tendances du prix du Bitcoin en temps réel, ajuste la taille des positions et exécute des ordres en fonction de signaux techniques avancés et de configurations de surachat/survente.

Avertissement : Le trading de cryptomonnaies comporte des risques. Bitcoin MT5 Bot ne garantit pas de bénéfices, et il est possible de perdre une partie ou la totalité de votre capital.

Ne manquez pas l'opportunité d'automatiser votre trading de Bitcoin ! Obtenez le Bitcoin MT5 Bot dès aujourd'hui et optimisez vos transactions.

Mots-clés : Trading automatisé, Expert Advisor, Bitcoin MT5 Bot, Gestion des risques, Cryptomonnaies, Trading algorithmique, Analyse du marché, Transactions à haute fréquence, Bots de trading MT5, EA rentable.

Avis 4
KingroadCZ
139
KingroadCZ 2025.01.08 19:00 
 

I'm writing this first review after 16 days of use and I'm putting a screenshot of the trad dump in the comments. I must admit I have mixed feelings about using this EA. There is no stoploss as such. You set the percentage of the account size you want to risk. Initially I set 5% but 5 out of 9 trades I lost and ended up in the negative. After talking to the developer I found out that the program is basically designed to lose 100% of the account. The developer is willing to make you setup for 5% risk for a fee.So I set it to 50% and 1,2% target profit for one trade and let EA work on 1K account. In 9 her and 12 tradu there was not a single loss and a profit of about $100. 10% profit in 9 days is very nice but it only takes one loss and the account is half. Which scares me. For the next two weeks I will try to reduce the risk to 40% and the profit to 1,5%. I must add that I trade at 1:2 leverage because the IC market does not allow more.After that I will do an Edit review.

6.2. Edit:Unfortunately, this EA did not appeal to me. Unfortunately, it happened to me several times that one trade was open for 10 days. When it returned to the purchase price, I stopped it, of course with a loss. Almost immediately another trade was opened, which lasted 5 days and was closed with a loss.

Ariston Carvalho
229
Ariston Carvalho 2024.11.23 16:15 
 

I am using for a week by now and I am having good profits (1% or more per day) with low DD. Antonio is very helpfull and patient to help. I hope this EA can perform well on the low season as well!

Alexander Seidel
923
Alexander Seidel 2024.11.22 18:41 
 

Über 6 % Profit am ersten Tag lassen hoffen…

Cristóbal Manuel
414
Cristóbal Manuel 2025.01.09 09:49 
 

dont recomended¡¡ btcusd its so complex for that simple alg

Antonio Simon Del Vecchio
21792
Réponse du développeur Antonio Simon Del Vecchio 2025.01.09 16:34
Hello Cristóbal Manuel, Thank you for your feedback. I understand that BTCUSD can be a challenging market, which is precisely why this EA was designed to analyze both main trends and the specific patterns that form in overbought and oversold zones. It is in this advanced pattern detection that the true potential of the algorithm lies, going far beyond what a basic trading system can offer. I want to emphasize that success with this EA depends on three key factors: 1) The quality of the EA, designed to logically and systematically analyze the market.
2) Proper configuration tailored to each trader's style and needs.
3) Market conditions, which always play a role in the results and must be considered as part of any trading strategy. When explaining how it works, I prefer to use simple terms to make it accessible to everyone. However, for technical and privacy reasons, I don’t always delve into the more advanced details. If you feel the EA could better suit your strategy with some adjustments, I’m available to address specific questions. But let’s be honest: don’t expect miracles. We all know that aiming for very high returns in a short time involves taking high risks, while a low-risk approach requires more conservative settings. This EA offers the flexibility to adapt to both approaches, depending on your goals. With the right combination of these factors, many users have achieved consistent results. I hope this information helps, and I’m here if you need anything. Best regards,
Antonio
KingroadCZ
139
KingroadCZ 2025.01.08 19:00 
 

I'm writing this first review after 16 days of use and I'm putting a screenshot of the trad dump in the comments. I must admit I have mixed feelings about using this EA. There is no stoploss as such. You set the percentage of the account size you want to risk. Initially I set 5% but 5 out of 9 trades I lost and ended up in the negative. After talking to the developer I found out that the program is basically designed to lose 100% of the account. The developer is willing to make you setup for 5% risk for a fee.So I set it to 50% and 1,2% target profit for one trade and let EA work on 1K account. In 9 her and 12 tradu there was not a single loss and a profit of about $100. 10% profit in 9 days is very nice but it only takes one loss and the account is half. Which scares me. For the next two weeks I will try to reduce the risk to 40% and the profit to 1,5%. I must add that I trade at 1:2 leverage because the IC market does not allow more.After that I will do an Edit review.

6.2. Edit:Unfortunately, this EA did not appeal to me. Unfortunately, it happened to me several times that one trade was open for 10 days. When it returned to the purchase price, I stopped it, of course with a loss. Almost immediately another trade was opened, which lasted 5 days and was closed with a loss.

Antonio Simon Del Vecchio
21792
Réponse du développeur Antonio Simon Del Vecchio 2025.01.20 15:48
Hello KingroadCZ, Thank you for taking the time to write your review and share your thoughts. I'd like to clarify a few points to help other users better understand how the EA works and how to get the best results. 1) Regarding the Stop Loss, while it’s not the traditional individual trade approach, the EA does implement a loss control mechanism. Instead of using a Stop Loss for each individual trade, it manages all open positions collectively, addressing overall losses. This approach might seem different, but it’s designed to optimize performance across all positions. 2) The EA is not designed to lose 100% of the account. You can configure the percentage of risk you'd like to take based on your preferences. If you choose to risk a lower percentage, it's essential to optimize the other parameters of the EA for solid performance. On my website, you'll find several set files available for download, and if you'd like a more personalized setup, I can guide you through the process at no additional cost. If you prefer that I handle the optimization (whether for Bitcoin or other assets), I can do that as a premium service. However, the ideal approach is for you to learn how to optimize the EAs yourself, which is a simple technique that doesn't require ongoing payment. 3) Regarding leverage, 1:2 is perfectly fine for trading Bitcoin on MT5, so there's no issue with that setting. I hope this information helps, and I appreciate your feedback, as it allows me to continue improving my products. If you have any further questions or need assistance, please feel free to reach out. Thanks again for the review, Antonio
Ariston Carvalho
229
Ariston Carvalho 2024.11.23 16:15 
 

I am using for a week by now and I am having good profits (1% or more per day) with low DD. Antonio is very helpfull and patient to help. I hope this EA can perform well on the low season as well!

Antonio Simon Del Vecchio
21792
Réponse du développeur Antonio Simon Del Vecchio 2024.11.23 17:55
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you're getting good results with the EA and that your experience has been positive. The goal is always to provide effective tools and support you along the way. I hope the performance continues to meet your expectations, even during more challenging seasons. Feel free to reach out if you need any assistance or adjustments!
Alexander Seidel
923
Alexander Seidel 2024.11.22 18:41 
 

Über 6 % Profit am ersten Tag lassen hoffen…

