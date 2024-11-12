Bitcoin MT5 Bot
- Experts
- Antonio Simon Del Vecchio
- Version: 1.12
- Mise à jour: 28 février 2025
- Activations: 10
Automatisez votre trading de Bitcoin avec le Bitcoin MT5 Bot !
Profitez des opportunités du marché des cryptomonnaies avec un Expert Advisor spécialement conçu pour le trading du Bitcoin.
Bitcoin MT5 Bot est un Expert Advisor (EA) avancé et optimisé pour le trading de Bitcoin sur MetaTrader 5. Il utilise des stratégies de tendance et de gestion des risques, en analysant les tendances et les niveaux de surachat/survente sur plusieurs unités de temps pour maximiser les opportunités de profit dans le marché volatil des cryptomonnaies.
Avantages clés
- Gestion automatique des risques : Protège votre capital en ajustant la taille des positions en fonction du solde et des conditions du marché.
- Analyse minute par minute : Idéal pour capter les mouvements rapides du prix du Bitcoin grâce à une analyse continue minute par minute.
- Adaptabilité : S’ajuste facilement aux différentes unités de temps et stratégies, permettant une personnalisation complète.
Caractéristiques techniques
- Analyse des tendances, surachat et survente : Détecte et suit les tendances du Bitcoin, évalue les conditions de surachat et de survente pour trader dans les marchés haussiers et baissiers.
- Optimisation des profits : Calcule automatiquement la taille des positions en fonction de l’objectif de profit et du niveau de risque.
- Contrôle dynamique de la perte maximale : Garde les pertes sous contrôle pour une plus grande stabilité à long terme.
Exigences d'utilisation recommandées
- Capital recommandé : 1000 $
- Effet de levier recommandé : 1:100 ou supérieur
- Actif recommandé : BTCUSD
Comment cela fonctionne
Bitcoin MT5 Bot analyse les tendances du prix du Bitcoin en temps réel, ajuste la taille des positions et exécute des ordres en fonction de signaux techniques avancés et de configurations de surachat/survente.
Avertissement : Le trading de cryptomonnaies comporte des risques. Bitcoin MT5 Bot ne garantit pas de bénéfices, et il est possible de perdre une partie ou la totalité de votre capital.
I'm writing this first review after 16 days of use and I'm putting a screenshot of the trad dump in the comments. I must admit I have mixed feelings about using this EA. There is no stoploss as such. You set the percentage of the account size you want to risk. Initially I set 5% but 5 out of 9 trades I lost and ended up in the negative. After talking to the developer I found out that the program is basically designed to lose 100% of the account. The developer is willing to make you setup for 5% risk for a fee.So I set it to 50% and 1,2% target profit for one trade and let EA work on 1K account. In 9 her and 12 tradu there was not a single loss and a profit of about $100. 10% profit in 9 days is very nice but it only takes one loss and the account is half. Which scares me. For the next two weeks I will try to reduce the risk to 40% and the profit to 1,5%. I must add that I trade at 1:2 leverage because the IC market does not allow more.After that I will do an Edit review.
6.2. Edit:Unfortunately, this EA did not appeal to me. Unfortunately, it happened to me several times that one trade was open for 10 days. When it returned to the purchase price, I stopped it, of course with a loss. Almost immediately another trade was opened, which lasted 5 days and was closed with a loss.