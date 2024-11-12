Bitcoin MT5 Bot
- Experts
- Antonio Simon Del Vecchio
- Versão: 1.12
- Atualizado: 28 fevereiro 2025
- Ativações: 10
Bônus: receba 1 EA grátis (para 2 contas) – entre em contato comigo após a compra
Automatize seu trading de Bitcoin com o Bitcoin MT5 Bot!
Aproveite as oportunidades do mercado de criptomoedas com um Expert Advisor especialmente desenvolvido para negociar Bitcoin.
Bitcoin MT5 Bot é um Expert Advisor (EA) avançado e otimizado para operar Bitcoin na plataforma MetaTrader 5. Ele utiliza estratégias de tendência e controle de risco, analisando tendências e níveis de sobrecompra/sobrevenda em múltiplos períodos para maximizar as oportunidades de lucro no volátil mercado de criptomoedas.
Principais Benefícios
- Gestão Automática de Risco: Mantém seu capital seguro, ajustando o tamanho das posições de acordo com o saldo da conta e as condições de mercado.
- Escaneamento Minuto a Minuto: Ideal para capturar movimentos rápidos no preço do Bitcoin por meio de uma análise contínua a cada minuto.
- Adaptabilidade: Ajusta-se facilmente a diferentes períodos e estratégias, permitindo total personalização.
Características Técnicas
- Análise de Tendência, Sobrecompra e Sobrevenda: Detecta e acompanha as tendências do Bitcoin, avaliando condições de sobrecompra e sobrevenda para operar em mercados de alta e baixa.
- Otimização de Lucros: Calcula automaticamente o tamanho das posições com base na meta de lucro e no nível de risco.
- Controle Dinâmico de Drawdown: Mantém as perdas sob controle para uma maior estabilidade no trading a longo prazo.
Requisitos Recomendados de Uso
- Capital recomendado: $1000
- Alavancagem recomendada: 1:100 ou superior
- Ativo recomendado: BTCUSD
Como Funciona
Bitcoin MT5 Bot analisa as tendências de preço do Bitcoin em tempo real, ajusta o tamanho das posições e executa ordens com base em sinais técnicos avançados e configurações de sobrecompra/sobrevenda.
Aviso: O trading de criptomoedas envolve riscos. Bitcoin MT5 Bot não garante lucros, e existe a possibilidade de perder parte ou todo o capital.
Não perca a oportunidade de automatizar seu trading de Bitcoin! Obtenha o Bitcoin MT5 Bot hoje e otimize suas operações.
Palavras-chave: Trading automatizado, Expert Advisor, Bitcoin MT5 Bot, Gestão de riscos, Criptomoedas, Trading algorítmico, Análise de mercado, Operações de alta frequência, Bots de trading MT5, EA lucrativo.
I'm writing this first review after 16 days of use and I'm putting a screenshot of the trad dump in the comments. I must admit I have mixed feelings about using this EA. There is no stoploss as such. You set the percentage of the account size you want to risk. Initially I set 5% but 5 out of 9 trades I lost and ended up in the negative. After talking to the developer I found out that the program is basically designed to lose 100% of the account. The developer is willing to make you setup for 5% risk for a fee.So I set it to 50% and 1,2% target profit for one trade and let EA work on 1K account. In 9 her and 12 tradu there was not a single loss and a profit of about $100. 10% profit in 9 days is very nice but it only takes one loss and the account is half. Which scares me. For the next two weeks I will try to reduce the risk to 40% and the profit to 1,5%. I must add that I trade at 1:2 leverage because the IC market does not allow more.After that I will do an Edit review.
6.2. Edit:Unfortunately, this EA did not appeal to me. Unfortunately, it happened to me several times that one trade was open for 10 days. When it returned to the purchase price, I stopped it, of course with a loss. Almost immediately another trade was opened, which lasted 5 days and was closed with a loss.