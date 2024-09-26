Экспертный советник CandleWick Sniper — это специализированный инструмент, разработанный для автоматизации торговли на основе формирования и длины фитилей свечей. Анализируя фитили, советник определяет потенциальные возможности разворота и автоматически входит в сделки при выполнении определенных условий. Трейдеры могут настроить минимальную длину фитиля и выбрать таймфрейм, на котором они хотят, чтобы работал советник, будь то M5, M15, H1 или другой предпочтительный период.

CandleWick Sniper EA предлагает гибкий набор торговых опций. Он поддерживает как рыночное исполнение, так и отложенные стоп-ордера, позволяя пользователям входить в сделки точно по цене открытия свечи после того, как фитиль переместился на заданное количество пунктов. Для управления рисками EA включает настраиваемые размеры лотов и проценты риска, что дает трейдерам контроль над их рисками. Трейдеры также могут определять уровни тейк-профита и стоп-лосса в пунктах, а также логику повторного входа. Если сделка достигает стоп-лосса, EA может повторно войти на том же уровне цены с отложенным ордером, помогая улавливать упущенные возможности.

Функции защиты прибыли и трейлинг-стопа советника еще больше повышают его адаптивность. Защита прибыли начинается, как только сделка переместилась на указанное количество пунктов прибыли, автоматически корректируя стоп-лосс для обеспечения прибыли. Аналогичным образом функция трейлинг-стопа будет следовать за рыночной ценой, гарантируя, что трейдеры смогут зафиксировать прибыль, когда позиция станет более выгодной.

CandleWick Sniper также включает в себя надежную систему управления ордерами, позволяющую трейдерам ограничивать количество ордеров на покупку или продажу, размещаемых на одну свечу. Эта функция обеспечивает точное управление рисками и позволяет избежать чрезмерного воздействия в условиях нестабильного рынка. Кроме того, советник предлагает настраиваемые параметры оповещений, включая всплывающие окна, мобильные и электронные уведомления, поэтому трейдеры всегда информированы о торговых сигналах и исполнениях, даже находясь вдали от своих терминалов.

Этот советник идеально подходит для трейдеров, которые полагаются на анализ фитиля свечи, чтобы обнаружить потенциальные развороты рынка. Благодаря своим настраиваемым входным данным и автоматизированным функциям CandleWick Sniper помогает трейдерам эффективно выполнять стратегии на основе фитиля, сохраняя при этом строгий контроль над рисками и управлением торговлей.





Параметры

Параметры обнаружения фитиля

Отрегулируйте таймфрейм торговли и установите минимальную длину фитиля, чтобы сделка считалась возможностью.

Параметры торговли

Выбирайте между отложенными стоп-ордерами или рыночными ордерами, устанавливайте размер лота, процент риска, тейк-профит, стоп-лосс, защиту прибыли, трейлинг-ордера и лимитные ордера на свечу.

Фильтры оповещений

Включите или отключите оповещения для всплывающих окон, мобильных уведомлений и уведомлений по электронной почте.



