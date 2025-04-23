SMC Sessions MT5

5

Индикатор сессий SMC — это точный инструмент, созданный для трейдеров Smart Money , которые полагаются на концепции ИКТ, охоту за ликвидностью и стратегии на основе сессий . Он плавно отображает критические торговые зоны на основе сессий, используя самые проверенные и популярные концепции, используемые трейдерами институционального уровня. Этот индикатор сессий «все в одном» накладывает на ваш график самые эффективные и высоковероятностные стратегии диапазона, включая: ICT Asian Range, London Breakout, New York Range, ICT London Open Killzone, ICT New York Open Killzone, Opening Range Breakouts (ORB) (охватывающий Лондон, Нью-Йорк, Токио ) и мощный Midnight Opening Range . Он также выделяет основные торговые сессии Forex, включая Сидней, Токио, Лондон и Нью-Йорк . Каждый диапазон рисуется с максимальной точностью с использованием методологии TimeBox, помогая идентифицировать ключевые FVG (разрывы справедливой стоимости), диапазонные развертки, максимумы/минимумы сессии и потенциальные зоны манипуляции маркет-мейкеров . Этот индикатор, разработанный для серьезных трейдеров SMC, легко настраивается под серверное время любого брокера, обеспечивая точное исполнение на любом графике или в любом таймфрейме.


Стратегия азиатского диапазона ICT: азиатский диапазон ICT является основополагающей стратегией в рамках Smart Money и ICT. Он определяет зоны накопления и консолидации между 23:00 и 04:00 по Гринвичу , часто устанавливая ловушки ликвидности и позволяя трейдерам предвидеть расширения сессий в Лондоне или Нью-Йорке . Этот инструмент визуально представляет поле сессии и области развертки максимума/минимума, давая визуальное подтверждение отклонений цен или пробегов ликвидности. Эти зоны часто действуют как магниты ликвидности, подготавливая настройки для ежедневного подтверждения смещения и входа в зону убийств .


Стратегия прорыва Лондона: Лондонский прорыв является одним из самых популярных методов входа для розничных и институциональных компаний. Сессия, которая длится с 00:00 до 07:00 по Гринвичу , фиксирует нестабильные движения, вызванные притоком ликвидности на открытом рынке Лондона . Индикатор рисует знаки прорыва и сессионные блоки, позволяя трейдерам определять ложные прорывы, охоту за стопами или реальные намерения маркет-мейкера . Символы прорыва помогают подтвердить бычьи или медвежьи модели продолжения , идеально подходящие для трейдеров прорыва и ловушек, сосредоточенных на преднью-йоркских настройках .


Стратегия диапазона Нью-Йорка: диапазон Нью-Йорка является ключевым для обнаружения входов отката или разворотных установок после крупных сессий, таких как Лондон. Охватывая с 12:00 до 14:00 по Гринвичу , эта сессия накладывает сдвиг структуры рынка вокруг открытия Нью-Йорка и пересекается с Лондоном. Инструмент отображает максимумы и минимумы этого диапазона и поддерживает обнаружение образований FVG, скачков ликвидности и моделей накопления маркет-мейкеров . Идеально подходит для тех, кто торгует разворотными установками, прорывами поздних сессий или сессиями ICT PM .


ICT London Open Killzone: эта зона, между 06:00 и 08:00 GMT , часто предшествует высоковероятным набегам ликвидности . Она подчеркивает логику Killzone, которой учат на курсах наставничества ICT. Трейдеры могут наблюдать, проходит ли цена азиатский максимум/минимум и возвращается ли в зоны премии/дисконта , подтверждая модели входа . Индикатор автоматически отмечает диапазон и отмечает, проходят ли максимумы/минимумы, используя четкие символические маркеры.


Зона уничтожения ICT New York Open: эта сессия, охватывающая 11:00–14:00 GMT , отражает институциональные сдвиги объема во время открытия NY. Она согласуется с макроэкономическим смещением таймфрейма , поддерживая входы на основе рейдов ликвидности, FVG и свип-диапазонов . Трейдеры используют эту зону уничтожения для построения сделок вокруг новостных релизов, открытий рынка и смещений, вызванных объемом .


London Opening Range Breakout (ORB): Работая с 07:00 до 08:00 GMT , London ORB отображает ключевые прорывы диапазона для внутридневных трейдеров. Он определяет высокие и низкие якоря часа после открытия Лондона, позволяя идентифицировать захваченный объем, продолжение прорыва или ложные движения . Особенно полезно для трейдеров, использующих кластеры объема, поток ордеров или инструменты расширения диапазона .


Прорыв диапазона открытия Нью-Йорка (ORB): этот диапазон с 13:00 до 14:00 по Гринвичу фиксирует прорывные движения с открытия рынка в Нью-Йорке. Идеально подходит для обнаружения начальных сдвигов баланса, ложных прорывов и пробежек ликвидности перед закрытием Лондона . Индикатор отслеживает реакции диапазона, идеально подходит для сочетания с блоками прерывания ИКТ, блоками ордеров и зонами разворота умных денег .

Прорыв диапазона открытия Токио (ORB): с 00:00 до 01:00 по Гринвичу , ORB Токио помогает обнаружить сбор ликвидности овернайт . Часто упускаемая из виду, эта сессия помогает определить ловушки ликвидности, вызванные Азией, которые позже подпитывают движения Лондона и Нью-Йорка. Это полезно для трейдеров, которые отслеживают глобальный поток сессий, ища вызванные Азией подъёмы поддержки/сопротивления .

Диапазон открытия в полночь (Midnight OR): Полуночный диапазон открытия с 00:00 до 01:00 по Гринвичу отмечает начало торгового дня , выступая в качестве ключевого якоря для определения ежедневного смещения . Он обычно используется трейдерами SMC для определения начального диапазона маркет-мейкера на день. Это поле в сочетании с логикой развертки ликвидности и зонами FVG помогает отображать потенциальные настройки пересечения Азия-Лондон .


В дополнение к стратегиям на основе диапазонов, индикатор отображает основные сессии торговли на рынке Форекс: Сидней, Токио, Лондон и Нью-Йорк , используя полностью настраиваемые цвета и стили. Эти поля позволяют трейдерам визуально сопоставлять ценовые действия с циклами потока институциональных ордеров и видеть, где цена накапливается, манипулирует или расширяется в пределах ключевых временных окон.

Индикатор включает построение разрывов FVG , отображая как бычьи, так и медвежьи дисбалансы с точным обнаружением на основе логики заполнения разрывов 66,66%. Пользователи могут отслеживать незаполненные разрывы, размеры разрывов в пипсах и использовать это слияние с прорывами диапазона или свипами ликвидности для мощных установок. FVG выделяются уникальным цветом и включают настраиваемые оповещения, когда цена входит в эти области.

Каждая сессия имеет опциональное оповещение о свипировании ликвидности , которое уведомляет трейдера, когда прорываются максимумы или минимумы сессии, типичная цель Smart Money . Оповещения могут быть включены для мобильных устройств, электронной почты и всплывающих окон , информируя трейдеров о нарушениях диапазона маркет-мейкера или событиях расширения сессии , даже когда они находятся вдали от графиков.

Все настройки времени встроены в логику времени сервера, что обеспечивает четкое выравнивание на любом брокере или платформе. От времени начала сеанса, времени окончания, цветовых схем, настроек шрифта, стилей линий и меток, индикатор полностью настраивается в соответствии с вашим уникальным торговым рабочим процессом. Метод рисования поддерживает как заполненные поля , так и очерченные стили , предоставляя полный контроль над эстетикой графика.

Независимо от того, торгуете ли вы лондонскими разворотами, азиатскими ловушками ликвидности или расширениями FVG в Нью-Йорке, индикатор сессий SMC предназначен для предоставления институционального уровня рыночной информации , полностью соответствующего концепциям Smart Money, теории манипуляции маркет-мейкеров и стратегиям торговли ИКТ . От скальперов до свинг-трейдеров этот инструмент устраняет разрыв между сырым ценовым действием и структурированным планированием на основе сессий, обеспечивая ясность, необходимую для уверенного определения ключевых поворотных моментов рынка, захваченных зон ликвидности и реакций, вызванных потоком ордеров .

Будущие улучшения: Планируется, что будущие обновления будут включать автоматическое рисование уровней Break of Structure (BOS) и Order Block (OB) . Эти дополнения направлены на то, чтобы помочь пользователям определить ключевые области интереса на графике на основе часто используемых концепций структуры рынка.


Отзывы 1
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.05.26 11:33 
 

good indicator

Фильтр:
