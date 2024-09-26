CandleWick Sniper EA是一种专门设计用于根据蜡烛线形状和长度自动进行交易的工具。通过分析烛线，EA 可以识别潜在的反转机会，并在满足某些条件时自动进入交易。交易者可以自定义最小烛线长度，并选择他们希望 EA 运行的时间范围，无论是 M5、M15、H1 还是其他首选时间段。

CandleWick Sniper EA 提供灵活的交易选项。它支持市场执行和挂单止损，允许用户在烛台移动设定的点数后，以烛台的开盘价精确进入交易。对于风险管理，EA 包括可配置的批量大小和风险百分比，让交易者可以控制自己的风险敞口。交易者还可以以点为单位定义止盈和止损水平，以及重新进入逻辑。如果交易触及止损，EA 可以以相同的价格水平重新进入挂单，帮助抓住错失的机会。

EA 的利润保护和追踪止损功能进一步增强了其适应性。一旦交易的利润达到指定的点数，利润保护就会启动，自动调整止损以确保收益。同样，追踪止损功能将跟随市场价格，确保交易者在头寸变得更有利时锁定利润。

CandleWick Sniper 还包含一个强大的订单管理系统，使交易者能够限制每根蜡烛下达的买入或卖出订单数量。此功能可实现精确的风险管理，并避免在市场波动期间过度曝光。此外，EA 还提供可自定义的警报选项，包括弹出窗口、移动和电子邮件通知，因此即使远离终端，交易者也始终能够了解交易信号和执行情况。

这款 EA 非常适合依赖蜡烛线分析来发现潜在市场逆转的交易者。CandleWick Sniper具有高度可定制的输入和自动化功能，可帮助交易者高效执行基于蜡烛线的策略，同时严格控制风险和交易管理。





参数

灯芯检测参数

调整交易时间范围并设置最小灯芯长度以获得机会。

交易参数

在挂单止损或市价单之间进行选择，设置手数、风险百分比、获利、止损、利润保护、追踪和每根蜡烛的限价订单。

警报过滤器

启用或禁用弹出窗口、移动窗口和电子邮件通知的警报。



