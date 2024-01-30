Odin AI

5
Bonjour traders, j'ai conçu ODIN AI avec des résultats réels avec rigueur, impeccable pour sa sagesse et son intelligence, outil basé sur plusieurs de mes stratégies précédentes, en l'adaptant au marché Forex, il est donc adapté à l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire , l'IA lira les paramètres puis les consultera pour ma stratégie, puis elle apprendra pour que les entrées soient de meilleure qualité, elle dispose également d'un nœud où vous pourrez récupérer des positions, une autre des choses innovantes que vous trouverez est que tout sera encapsulé de manière virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune donnée envoyée au serveur du Stop loss et du take profit etc, ce sera de manière très humaine



Ce scalper est conçu avec une protection contre le glissement et le pré-avance pour effectuer des entrées stratégiques tout en limitant les risques.

exclusivement conçu pour Metatrader, où il sera complètement intelligent et autogéré


2 des choses principales sont que je conçois les fonctions extractFeatures et trainModel, celui-ci sera en charge de concevoir la bougie, de la déstructurer de Slippage et d'apprendre comment elle se déplace pour adapter Spread.

Il est à noter que le développement de ma stratégie est conçu par moi au fil des années en tant que trader professionnel, en y ajoutant l'auto-adaptation de l'IA pour optimiser les performances et les rendre encore meilleures.

Il est à noter qu'il s'agit d'un Real Scalper où les profits seront réels, contrôlés avec un take profit et un stop loss.

de cette façon, votre argent sera protégé

Vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience en trading, mon outil est conçu pour les débutants et les experts, il s'installe en 2 simples clics puisqu'il fera le travail comme un trader professionnel

Après avoir acheté mon produit, demandez-moi d'obtenir la meilleure configuration, vous pouvez également voir mes autres produits ici MQL5

Cette IA s'adresse principalement aux personnes qui souhaitent une alternative et travaillent 24h/24 et 5j/7 puisque le "Forex" "GBPCAD M15" fonctionne tous les jours de l'année, c'est un marché très difficile alors laissez l'IA s'en occuper.



Il est important de faire correctement le backtesting pour utiliser la méthode "Every Tick" puisque l'IA est implémentée pour chaque Tick Data au moment de l'exécution.

Certaines des principales caractéristiques qui peuvent être soulignées, je les présenterai ici sous forme de liste

Signaux réels

performances de conception de haute qualité et élégantes
manipulation des couleurs des chandeliers et des graphiques pour une lecture propre de l'IA
panneau d'information sur le déroulement du travail de la stratégie
environnements virtuels flottants où les profits et les pertes seront affichés dans le graphique de manière très claire
contrôler les risques pour investir
protection du compte, exemple de prélèvement maximum dans le temps, spread maximum dans le temps, etc.
grand contrôle de l'information et vice versa
Contrôle adaptatif IA
Grand contrôle des jours et heures d’ouverture
Adaptation rigoureuse pour tout courtier, celle-ci doit être adaptée par étapes par l'utilisateur pour comprendre son dérapage
Contrôle de l'API d'actualités



Informations sur les données requises
Symbole GBPCAD
Vitesse de connexion <10,0 ms
Propagation <25 Propagation
Type de compte ECN, RAW, PRO (faible spread)
Période M15
Avis 2
77beier1121
22
77beier1121 2024.05.04 07:35 
 

Great seller

Produits recommandés
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, j'ai conçu Foxy AI avec rigueur et résultats réels, impeccable pour sa sagesse et son intelligence, outil basé sur plusieurs de mes stratégies précédentes, en l'adaptant au marché Forex, il est donc adapté à l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire , l'IA lira les paramètres puis les consultera pour ma stratégie, puis elle apprendra pour que les entrées soient de meilleure qualité, elle dispose également d'un nœud où vous pourrez récupérer des po
Aureus Mind EA
Adria Diaz Hernandez
Experts
Aureus Mind EA is a fully automated Expert Advisor designed for precision execution on M5 timeframes. Built around volume confirmation, dynamic market filtering and a custom trailing stop engine, it delivers intelligent trade entries and manages them with surgical accuracy. Ideal for traders seeking high-quality trade signals and robust internal risk controls — without relying on unreliable martingale or grid strategies. Aureus Mind EA uses no dangerous money management techniques. Every positio
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Experts
Aureus Quantum surge - H1: libérer le potentiel du Trading automatique de l'or Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 Signaux de compte réel: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site + profil + vendeur Aperçu Aureus Quantum surge - H1 est un expert - Conseil à la pointe de la technologie, spécialement conçu pour le trading de xauusd (or) sur la période H1. Il combine plusieurs indicateurs techniques avec de solides techniques de gest
Standard Oscilators
Mars Safin
Experts
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
Adaptive Trend Hunter
Andrii Holiev
5 (2)
Experts
Adaptive Trend Hunter is a professional fully automated Expert Advisor adapted for trading the most popular EURUSD currency pair on the H1 timeframe. It uses its own algorithms for recognizing stable trends, which are determined by proprietary trend indicators, that you will not find on sale. The Adaptive Trend Hunter Expert Advisor is an intelligently advanced automated trading tool. The Expert Advisor is notable for its self-renewing algorithm when trading conditions change. The Expert Advisor
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA’s unique algorithm calculates the average price (reflected in the form of a trend line on the chart), which is the center of price attraction in the framework of the traded timeframe. At times of increasing volatility, the adviser begins work with the goal of fixing profit in the region of the center of attraction of the price. Advisor does not use dangerous trading methods. It is recommended to install a trading expert on a remote server (VPS). Recommended Trading Instruments (TF 5M)
Skillfully run away
Haimin Li
Experts
Skillfully run awayEA is a similar to Martin's EA, from Martin's theory, but the risk is far lower than Martin, built in risk control, so that you are not as open as pure Martin EA, after ten years of historical data retest, repeated modification of the strategy, so far, I have just released, in line with the responsibility of investors and users Prudence is prudent. On the parameters If you want to hang this EA on different varieties, be sure to set the parameters "bm" and "sm" without interfe
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Experts
... *** Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) work process will calculate support and resistance including the highest and lowest price of each candlestick  The EA will calculate pending orders at the highest or lowest price after the support/resistance level. and will close the pending order on the next day if not in use -EA does not martingale  -EA  have Stop Loss and Take Profit to prote
Forex Sniper Indicator
Elias Mtwenge
Indicateurs
Dear Trader It is my pleasure to introduce to you my tool called the " Forex Sniper Indicator" . The major aim of this tool is to help serious traders and investors in all type of Financial Markets to catch price next movement right at the moment the price direction is about to change. This tool can be used to snipe the price direction in both down trend, uptrend and ranging markets. This tool can be used as the stand alone tool though it may be combined with other tools as well. My goal is to h
SunnyScalp
Xiao Hong Bian
Experts
EA has a Signal monitoring MT5 Signal: https://www.mql5.com/zh/signals/1438233?source=Site+Signals+My  (normal risk) Effective scalping system with high stability and low risk.EA runs in a specific time period, automatically determines TP and SL, and does not need to adjust parameters, and works with multiple currency pairs. Recommended currency pairs: GBPUSD, EURUSD, USDCHF,USDCAD,EURGBP Timeframe: M5 MT5 EA Version: https://www.mql5.com/zh/market/product/79030?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fw
Euro Invester EA
Taman Talappetsakun
Experts
This EA is developed based on an RSI indicator that can trade on EUR/USD, GBP/USD, and AUD/USD. However, it is designed to trade on H4 only. The martingale is used as the strategy, but the fixed lot size also works. In addition, when the fix lot function is ignored, the lot size will be calculated automatically (Lot ratio = 10,000 is recomment). The Risk Ratio (SL:TP) is 1:1.2. --> This is the eighth wonder of the world. (compound interest), so it is worth the investment.  Trading statistics Lis
ZenFin
John Davis
Experts
This expert adviser works with EURUSD, AUDJPY, GBPJPY, NZDJPY, GBPJPY, NZDJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, and EURNZD. This EA utilizes similar mechanisms from the Swing Points indicator to generate Fibonacci levels. With these levels it picks the best time to enter and exit a trade. When trading with this system look forward to a daily bonus, because it detects and trades only in the direction of positive rollover. This bonus amount over time can be considerable and is not shown when back testing w
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experts
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Le KT Gold Nexus EA est un système de trading professionnel conçu pour le marché au comptant de l'or (XAUUSD). Développé à partir de données historiques de haute précision, il a subi des tests de résistance rigoureux et des vérifications de robustesse à travers divers régimes et cycles de marché. En utilisant des techniques algorithmiques avancées, y compris des optimisations basées sur l'apprentissage automatique, cet EA est conçu pour une viabilité à long terme. Il opère exclusivement dans la
EA Voltz
Jennifer Afi Azasoo
Experts
EA Voltz Gold EA Voltz was designed based on recommendations from the lovely EA Calmed customers. EA Voltz features 2 Strategies with 3 optional enhancements in addition EA Voltz has an option to avoid Support and Resistance Zones; We have tried to test it on Gold and BTC but nothing is guaranteed, please do your own tests and assess your risk before going live. EA VOLTZ MAIN PARAMETERS SESSION TIMER Settings (1.5 = 1:50):   Enables the ability to set Session timing for the  EA Voltz. EA Tr
Extremum Save MT4
Ruslan Papou
Experts
Version for MT5:   Extremum Save Community UP Group Join Extremum Save   - is a fully automated scalping trading algorithm with the highest possible SL/PT ratio. Extremum Save   does not need optimization. The strategy showed great results when tested on historical data with the best possible simulation quality for more than 10 years.   Real trading proves the same results. Extremum Save   does not use any risky trading methods such as martingale, grid, etc.     Every order is protected with l
WOW Dash Scalper IB Pro2 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H4 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 15 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pairs, MaxSlippage  - upto currency pairs, Push No
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Experts
This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Experts
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
Stratos Bora
Michela Russo
4.71 (69)
Experts
Stratos Bora is a trading robot  for the trading on forex. Designed to harness the power of the Ichimoku Kinko Hyo indicator, it offers 12 strategies to cater to every trader's style. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Stratos Bora provides a seamless trading experience, ensuring you're always at the forefront of market opportunities. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive additional set files ! Do you want a powerful EA? Ch
FREE
Japanese Trend EA
Taman Talappetsakun
Experts
The Japanese Trend is an algorithmic trading system that uses the EMA indicator to detect bullish or bearish trends. The strategy involves the use of pullback technical and RSI indicators. This EA places orders when the super trend appears and applies a hedging strategy to minimize potential losses. The risk/reward ratio is set at 1:17 and the martingale is adjusted to 1.3. Trading statistics (2021-2024) List Details Initial Deposit $300-1,000 Currency Pair USD/JPY Time Frame H4 Max DD 49.78% Re
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experts
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
Hatori Flip
Ike Ananda Fata
Experts
Candle Flip Martingale (MA-Confirm + DD Guard + Profit-Only Trailing) What it is An MT4 expert advisor that follows the trend, adds positions only on confirmed momentum (“candle flip”), and protects the account with a dual safety layer: maximum drawdown guard and profit-only trailing stop . A dark dashboard shows live KPIs (Balance/Equity, DD gauge, target progress, equity sparkline, active positions). Core Logic Seed Entry (trend + MA confirm) The first trade (“seed”) opens only when the late
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Experts
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
Global Scale
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Experts
Robot de trading desarrollado para cuentas que inician desde un capital pequeño. Realiza operaciones que están un tiempo mínimo abiertas y con un riesgo pequeño en cada operación.  Se debe usar en principalmente en  gráficas en M1. El broker recomendado para operar es Swissquote. En caso de requerir un prueba sin coste póngase en contacto conmigo y le ofreceré las posibilidades de utilizarlo.
AutoSmartPro MT4
Alexandru Chirila
Experts
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader5 Version  |  Auto Smart Pro MT4 Live Results  |  All Products  |  Contact  | How to install MT4 Product Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market move
Prosperity MT4
Mr James Daniel Coe
Experts
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
MaxProfitDz v4
Hafis Mohamed Yacine
Experts
MaxProfitDZ Expert adviser MaxProfitDz v1.4     Recommendations Symbol: ALL PAIRS ..i Recommended    EURUSD. Time Frame:1M. Brokers: ALL brokers .  low spread/commission, 1:500 leverage Minimum Deposit Recommended :   $500 USD  Lot Size for 500$   : 0.01  Use a broker with good execution and with a spread of 0.1-2 points. A very fast VPS is required Parameters EA TrendON=true (Read the  note ) MMType = 2 LotMultiplikator = 1 LotConst_or_not = TRUE Take profit :5-10 pips  for accounts with five
Tokyo premium kai
Izumiru Teramoto
Experts
Thank you for your inquiry. This EA leverages dollar-buying demand generated by Japanese companies’ settlement activities, executing trades in predetermined directions on the 5th, 10th, 15th, 20th, and 25th of each month, as well as from the 23rd through month-end. Although the sales site is in Japanese, you can view all trading history and forward-test results from July 2022 onward for your reference. https://www.gogojungle.co.jp/en/systemtrade/fx/38838?via=search_product
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (15)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification across pairs. My focus has been on creating an advisor that would use the best indicators combined, albeit with different parameter settings. The s
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experts
ThraeX – Scalping sur M1   (DAX, XAU, etc) Inspiré par la discipline et la précision de l’époque romaine, ThraeX est un Expert Advisor (EA) spécialisé pour MetaTrader 4 , conçu spécifiquement pour le trading à haute fréquence sur le graphique 1 minute (M1) . Il est élaboré pour gérer les fluctuations rapides du marché, en détectant et en réagissant aux mouvements de prix à court terme avec une grande vitesse et adaptabilité. Caractéristiques principales : ️ Logique de scalping M1 – Conçu pour
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experts
EvoTrade : Le premier système de trading auto-apprenant sur le marché Permettez-moi de vous présenter EvoTrade, un conseiller expert unique développé à l’aide des technologies de pointe en vision par ordinateur et en analyse de données. Il s’agit du premier système de trading auto-apprenant sur le marché, fonctionnant en temps réel. EvoTrade analyse les conditions du marché, ajuste ses stratégies et s’adapte dynamiquement aux changements pour offrir une précision exceptionnelle dans n’importe qu
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Experts
Notre équipe est ravie de vous présenter Trading Robot, le conseiller expert en trading intelligent de pointe pour le terminal MetaTrader. AI Sniper   est un robot de trading intelligent et auto-optimisé conçu pour les terminaux  MT4   . Utilisant un algorithme sophistiqué et des méthodologies de trading de pointe,   AI Sniper   incarne l'excellence en matière d'optimisation du trading. Avec plus de 15 ans d'expérience approfondie en bourse et en marchés boursiers, notre équipe a conçu cet Expe
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experts
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une  réduction supplémentaire de 30 %  ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des pri
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experts
BTCUSD GRID EA est un programme automatisé conçu pour utiliser la stratégie de trading en grille BTCUSD GRID EA est très utile pour les traders débutants et expérimentés.   Bien qu'il existe d'autres types de robots de trading que vous pouvez utiliser, la nature logique de la stratégie de trading en grille permet aux robots de trading en grille cryptographique d'effectuer facilement des transactions automatisées sans problème.   BTCUSD GRID EA est globalement la meilleure plate-forme à utiliser
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Plus de l'auteur
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour les commerçants, j'ai conçu cet outil avec des résultats réels de manière rigoureuse, outil basé sur plusieurs de mes précédentes stratégies AI, Mr Bitcoin AI est basé sur la réalisation d'opérations d'achat et de vente d'actifs financiers dans des délais très courts, cherchant à obtenir des bénéfices à partir de petites fluctuations de prix. Lorsqu'il est appliqué au Bitcoin, un scalper utilise l'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser de
Clock GMT Live
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Indicateurs
Clock GMT Live a tout ce dont vous avez besoin pour en savoir plus sur notre courtier, plusieurs fois vous vous serez demandé sur quel gmt je suis ou sur quel gmt mon courtier travaille, eh bien avec cet outil vous pourrez savoir en temps réel à la fois le GMT décalage horaire du broker et de votre heure locale, vous connaîtrez également en permanence le ping du broker Juste en le plaçant à un moment de la journée, vous pouvez obtenir les informations Le prix augmente pour chaque acquisition,
FREE
Account Dashboard Statistics MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Indicateurs
Statistiques du tableau de bord du compte C'est un outil qui vous aidera à avoir une vue ciblée afin de connaître les profits et les pertes de votre compte, afin que vous puissiez en garder une trace, il apporte également une analyse de prélèvement pour connaître également le risque obtenu Après l'avoir téléchargé et activé dans votre compte, vous devez l'attacher à n'importe quel symbole par exemple EURUSD H1, puis à partir de ce moment l'outil commencera à surveiller vos statistiques le pan
FREE
Check Laverage and Spread MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Indicateurs
Excellent outil utilitaire où vous pouvez surveiller en temps réel la moyenne de votre compte et la propagation du symbole Celui-ci saura identifier précisément les données, pour pouvoir savoir par exemple si vous avez un compte Prop Firm, connaître la bonne Laverage et si le spread est manipulé, etc. pour faire un lotage précis Combinaison d'un effet de levier et d'un indicateur de spread. Des outils pour automatiser la vérification de l'effet de levier et du spread sur votre compte de tradin
FREE
Account Dashboard Statistics MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4.33 (3)
Indicateurs
Statistiques du tableau de bord du compte C'est un outil qui vous aidera à avoir une vue ciblée afin de connaître les profits et les pertes de votre compte, afin que vous puissiez en garder une trace, il apporte également une analyse de prélèvement pour connaître également le risque obtenu Après l'avoir téléchargé et activé dans votre compte, vous devez l'attacher à n'importe quel symbole par exemple EURUSD H1, puis à partir de ce moment l'outil commencera à surveiller vos statistiques le pan
FREE
Clock GMT Live MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4 (2)
Indicateurs
Clock GMT Live a tout ce dont vous avez besoin pour en savoir plus sur notre courtier, plusieurs fois vous vous serez demandé sur quel gmt je suis ou sur quel gmt mon courtier travaille, eh bien avec cet outil vous pourrez savoir en temps réel à la fois le GMT décalage horaire du broker et de votre heure locale, vous connaîtrez également en permanence le ping du broker Juste en le plaçant à un moment de la journée, vous pouvez obtenir les informations Le prix augmente pour chaque acquisition,
FREE
Slippage Analized
Nestor Alejandro Chiariello
Indicateurs
Analyse de glissement conçue pour le trading de haute précision et l'ensemble du marché Il fonctionne à la fois sur les comptes réels et de démonstration et vous permet d'analyser toutes vos positions avec prise de profit et stop loss, afin que vous puissiez analyser le glissement de votre courtier. Qu'est-ce que le slippage dans le commerce ? Le glissement ou glissement est la différence de prix qui peut survenir entre le moment où un ordre commercial est passé et son exécution réelle sur le
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
Indicateurs
Excellent outil utilitaire où vous pouvez surveiller en temps réel la moyenne de votre compte et la propagation du symbole Celui-ci saura identifier précisément les données, pour pouvoir savoir par exemple si vous avez un compte Prop Firm, connaître la bonne Laverage et si le spread est manipulé, etc. pour faire un lotage précis Combinaison d'un effet de levier et d'un indicateur de spread. Des outils pour automatiser la vérification de l'effet de levier et du spread sur votre compte de tradin
FREE
Don Hits
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Je vous apporte Don frappe un expert en trading agressif, c'est un système multidirectionnel, il couvre tous les temps et toutes les devises, avec un contrôle Drawdown ce système utilise une de mes logiques Martingale avec un suivi de ce qui se passe dans un temps inférieur et dans un temps plus long, il sera également décidé s'il faut intervenir dans le Drawdown, je sais que beaucoup n'aiment pas le martin ou système Edge car ils sont habitués à graver des comptes, mais croyez-moi, mes système
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Salut les commerçants ! EA a un bilan en direct avec 3,5 ans de trading stable avec un faible drawdown : Spectacle en direct La version MT4 peut être trouvée ici Je présente la stratégie "Cleopatra EA", Cleopatra un design beau et intelligent, avec une forme de récupération qui s'adapte en permanence où sa puissance est la polyvalence Sa principale stratégie étant de lire le marché dans son élasticité, nous pourrons analyser l'entrée de gamme de différentes manières. Cela peut être très dyn
Ra AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, j'ai rigoureusement conçu cet outil avec des résultats réels, RA AI conçu et spécialement conçu pour scalper avec un algorithme de Tendance structuré en IA dans la devise EURO DOLLAR, ici on peut voir le résultat dans son backtest sur 1 an de 1k à 12k, nous pouvons également voir le signal du compte réel avec des gains en argent réel avec des résultats similaires, RA AI est incroyable ! Je vais vous parler un peu de la conception, basée sur des plages de nœuds pour scalper une
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, j'ai conçu Foxy AI avec rigueur et résultats réels, impeccable pour sa sagesse et son intelligence, outil basé sur plusieurs de mes stratégies précédentes, en l'adaptant au marché Forex, il est donc adapté à l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire , l'IA lira les paramètres puis les consultera pour ma stratégie, puis elle apprendra pour que les entrées soient de meilleure qualité, elle dispose également d'un nœud où vous pourrez récupérer des po
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la stratégie "Prophet", c'est celui choisi pour un taux de gain élevé et pour un trading long et stable prophet est l'élu parmi tant d'autres, car c'est une stratégie mise en avant par l'importance du winrate, c'est une des rares stratégies que vous trouverez similaire à un winrate de %100, elle est basée sur un algorithme interne consultant plusieurs stratégie facteurs pour que cela puisse être réalisé et s'adapter au marché contient toutes les protections
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello traders,   Hypnos is a sophisticated scalper designed for the semi-night market, after a deep analysis prior to its internal functions, it manages to detect unique opportunities, cared for by a system with price control and news control. It should be noted that the analysis is strongly optimized to handle night trading at its best for slippage and spreads. 4 important factors Low Liquidity: During market closure, liquidity usually decreases significantly. Fewer participants in the market
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour les commerçants ! Je vous présente la "Cléopâtre" Cléopâtre un design beau et intelligent, avec une forme de récupération qui s'adapte constamment là où sa puissance est la polyvalence. Sa stratégie principale est de lire le marché dans son élasticité, on peut analyser la fourchette d'entrée de différentes manières. Cela peut être très dynamique sur différents TF et différentes gammes, avec la gestion des requêtes sur l'actualité du marché. Cléopâtre a un grand pouvoir d'adaptation à l
Lord Arles MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Salut les commerçants ! Je vous présente la "Stratégie Polyvalente de Lord Arles, Arles est conçu pour être très agressif ou polyvalent au bon moment. Arles est le dieu de ma saga préférée et il a tout pour être le plus dynamique du marché, comment Arles peut-il survivre en étant aussi agressif ? Ma stratégie est très complexe en soi, elle est conçue pour examiner l'évolution du marché et consulter les actualités, les événements, les mouvements, les modèles de ticks et d'autres choses en inter
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Stratégie Monk, une stratégie solide et très stable à long terme. ma stratégie a des modèles d'entrée pour des durées sûres et à long terme, elle consulte constamment les nouvelles et les festivals qui se déroulent pendant le marché en direct, elle a des protections contre les risques maximales, ainsi qu'une récupération à long terme d'une grille, elle a différentes méthodes internes intelligentes , où il peut être configuré dans une configuration graphique, pour pouvoir établir une configurati
Priest Master MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la stratégie "Priest Master", Priest Master, un ancien prêtre qui applique des techniques solides basées sur la jauge. Il peut travailler avec l'ensemble du marché, en contrôlant le glissement et la propagation si nécessaire, les entrées hautement analysées par des indicateurs importants tels que RSI, Bollinger, etc. Il convient de noter que sa performance est passée pour de nombreux symboles du marché, et où il le fait spécial en faisant en sorte que les po
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Buda The Enlightened One est une stratégie conçue pour trader sans soucis pour tous ceux qui veulent quelque chose de stable et de déterminé. où ils peuvent placer leur investissement de taille X sans soucis de risque, chaque entrée aura préalablement une analyse solide consultant des modèles et des indicateurs secrets conçus par moi, il dispose d'un système d'IA, où il apprendra et consultera toutes les gammes que nous lui avons enseignées et ajuster le risque si nécessaire lorsque le stop los
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la Stratégie "Duende", Duende est un algorithme qui détecte des modèles de différents niveaux hauts et bas, où ils restent constants pour faire de bonnes entrées, avec un système de récupération interrogeant diverses choses comme le seuil de rentabilité et les croisements entre pairs Il a prouvé qu'il contrôlait plusieurs devises sans problème, avec un contrôle puissant des nouvelles pendant le marché il est possible de le gérer avec tous les symboles dont v
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour commerçants, j'ai décidé de créer cet outil basé sur plusieurs de mes stratégies précédentes, en l'adaptant au marché synthétique de l'indice Step, il est donc adapté à l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire que l'IA lira les paramètres puis consultera les à ma stratégie, alors il apprendra pour que les entrées soient de meilleure qualité, il a aussi un nœud où vous pouvez récupérer des positions, une autre des choses innovantes que vous trouverez est q
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour commerçants, j'ai conçu cet outil avec des résultats réels de manière rigoureuse, outil basé sur plusieurs de mes stratégies précédentes, en l'adaptant au marché Forex, donc il est adapté à l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire que l'IA lira les paramètres puis les consultera à ma stratégie, puis il apprendra pour que les entrées soient de meilleure qualité, il a aussi un nœud où vous pouvez récupérer des positions, une autre des choses innovantes que
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, j'ai rigoureusement conçu cet outil avec des résultats réels, RA AI conçu et spécialement conçu pour scalper avec un algorithme de Tendance structuré en IA dans la devise EURO DOLLAR, ici on peut voir le résultat dans son backtest sur 1 an de 1k à 12k, nous pouvons également voir le signal du compte réel avec des gains en argent réel avec des résultats similaires, RA AI est incroyable ! Je vais vous parler un peu de la conception, basée sur des plages de nœuds pour scalper une
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Je vous apporte Don frappe un expert en trading agressif, c'est un système multidirectionnel, il couvre tous les temps et toutes les devises, avec un contrôle Drawdown ce système utilise une de mes logiques Martingale avec un suivi de ce qui se passe dans un temps inférieur et dans un temps plus long, il sera également décidé s'il faut intervenir dans le Drawdown, je sais que beaucoup n'aiment pas le martin ou système Edge car ils sont habitués à graver des comptes, mais croyez-moi, mes système
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the "Legionary" Strategy, Legionary is an Algorithm based on an ancient paladin where it will endure the trend to follow its lane and consistent entries. It represents a paladin, since it consults its 2 private internal indicators, to follow the trend where 2 situations can happen, have quickly short profits, or withstand the pressure, and wait for the trend to settle, this can also be done by consulting the news and events, but always doing everything consistently My
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, j'ai conçu cet outil avec des résultats réels avec rigueur ,Apolo AI destiné et spécialement conçu pour scalper avec un algorithme de Tendance structuré en AI et Nodes en devise Canadienne, ici on peut voir le résultat dans son backtest sur 1 an de 10k à 40k, nous pouvons également voir le signal du compte réel avec des gains en argent réel avec des résultats similaires, Apollo est incroyable ! Je vais vous parler un peu de la conception, basée sur des plages de nœuds à scalpe
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, J'ai conçu avec rigueur cet outil avec des résultats réels, outil basé sur plusieurs de mes précédentes Stratégies, Seth le Dieu Protecteur du dieu RA, défiant la divinité de l'or un algorithme complet structuré par une IA et des nœuds analysant les modèles d'or une stratégie innovante basée sur les mouvements de l'or, alimentée par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique Dans un marché aussi volatil que l'or, c'est Il est essentiel d’avoir des stratégies so
Train to Yuma MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present to you the " Train to Yuma "   strategy, a solid and very stable Trend Medium Term Strategy. The train to Yuma is the old Legano West Train, where he traveled long stretches and had to endure various missions to get by. This algorithm is designed for the medium term, to monitor trends with time filter settings to choose the   best symbols to enter. It has everything you need to monitor the   entire market, from trend filters, rsi filters, channel periods, and more signa
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
Horus AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, j'ai conçu cet outil avec des résultats réels avec rigueur, outil basé sur plusieurs de mes stratégies précédentes, en l'adaptant au marché Forex, il est donc adapté à l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire que l'IA lira paramètres puis consultez-les à ma stratégie, puis il apprendra pour que les entrées soient de meilleure qualité, il dispose également d'un nœud où vous pourrez récupérer des positions, une autre des choses innovantes que vous
Filtrer:
77beier1121
22
77beier1121 2024.05.04 07:35 
 

Great seller

Nestor Alejandro Chiariello
9526
Réponse du développeur Nestor Alejandro Chiariello 2024.05.04 07:42
Thanks dear!
Edson Zziwa
129
Edson Zziwa 2024.03.15 05:31 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Nestor Alejandro Chiariello
9526
Réponse du développeur Nestor Alejandro Chiariello 2024.03.15 07:45
Thanks you , u are welcome!
Répondre à l'avis