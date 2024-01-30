Odin AI
- Experts
- Nestor Alejandro Chiariello
- Version: 1.8
- Mise à jour: 20 mai 2024
- Activations: 5
Bonjour traders, j'ai conçu ODIN AI avec des résultats réels avec rigueur, impeccable pour sa sagesse et son intelligence, outil basé sur plusieurs de mes stratégies précédentes, en l'adaptant au marché Forex, il est donc adapté à l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire , l'IA lira les paramètres puis les consultera pour ma stratégie, puis elle apprendra pour que les entrées soient de meilleure qualité, elle dispose également d'un nœud où vous pourrez récupérer des positions, une autre des choses innovantes que vous trouverez est que tout sera encapsulé de manière virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune donnée envoyée au serveur du Stop loss et du take profit etc, ce sera de manière très humaine
Ce scalper est conçu avec une protection contre le glissement et le pré-avance pour effectuer des entrées stratégiques tout en limitant les risques.
exclusivement conçu pour Metatrader, où il sera complètement intelligent et autogéré
2 des choses principales sont que je conçois les fonctions extractFeatures et trainModel, celui-ci sera en charge de concevoir la bougie, de la déstructurer de Slippage et d'apprendre comment elle se déplace pour adapter Spread.
Il est à noter que le développement de ma stratégie est conçu par moi au fil des années en tant que trader professionnel, en y ajoutant l'auto-adaptation de l'IA pour optimiser les performances et les rendre encore meilleures.
Il est à noter qu'il s'agit d'un Real Scalper où les profits seront réels, contrôlés avec un take profit et un stop loss.
de cette façon, votre argent sera protégé
Vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience en trading, mon outil est conçu pour les débutants et les experts, il s'installe en 2 simples clics puisqu'il fera le travail comme un trader professionnel
Après avoir acheté mon produit, demandez-moi d'obtenir la meilleure configuration, vous pouvez également voir mes autres produits ici MQL5
Cette IA s'adresse principalement aux personnes qui souhaitent une alternative et travaillent 24h/24 et 5j/7 puisque le "Forex" "GBPCAD M15" fonctionne tous les jours de l'année, c'est un marché très difficile alors laissez l'IA s'en occuper.
Il est important de faire correctement le backtesting pour utiliser la méthode "Every Tick" puisque l'IA est implémentée pour chaque Tick Data au moment de l'exécution.
Certaines des principales caractéristiques qui peuvent être soulignées, je les présenterai ici sous forme de liste
Signaux réels
performances de conception de haute qualité et élégantes
manipulation des couleurs des chandeliers et des graphiques pour une lecture propre de l'IA
panneau d'information sur le déroulement du travail de la stratégie
environnements virtuels flottants où les profits et les pertes seront affichés dans le graphique de manière très claire
contrôler les risques pour investir
protection du compte, exemple de prélèvement maximum dans le temps, spread maximum dans le temps, etc.
grand contrôle de l'information et vice versa
Contrôle adaptatif IA
Grand contrôle des jours et heures d’ouverture
Adaptation rigoureuse pour tout courtier, celle-ci doit être adaptée par étapes par l'utilisateur pour comprendre son dérapage
Contrôle de l'API d'actualités
Informations sur les données requises
Symbole GBPCAD
Vitesse de connexion <10,0 ms
Propagation <25 Propagation
Type de compte ECN, RAW, PRO (faible spread)
Période M15
