Bonjour traders, j'ai conçu ODIN AI avec des résultats réels avec rigueur, impeccable pour sa sagesse et son intelligence, outil basé sur plusieurs de mes stratégies précédentes, en l'adaptant au marché Forex, il est donc adapté à l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire , l'IA lira les paramètres puis les consultera pour ma stratégie, puis elle apprendra pour que les entrées soient de meilleure qualité, elle dispose également d'un nœud où vous pourrez récupérer des positions, une autre des choses innovantes que vous trouverez est que tout sera encapsulé de manière virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune donnée envoyée au serveur du Stop loss et du take profit etc, ce sera de manière très humaine













Ce scalper est conçu avec une protection contre le glissement et le pré-avance pour effectuer des entrées stratégiques tout en limitant les risques.





exclusivement conçu pour Metatrader, où il sera complètement intelligent et autogéré









2 des choses principales sont que je conçois les fonctions extractFeatures et trainModel, celui-ci sera en charge de concevoir la bougie, de la déstructurer de Slippage et d'apprendre comment elle se déplace pour adapter Spread.





Il est à noter que le développement de ma stratégie est conçu par moi au fil des années en tant que trader professionnel, en y ajoutant l'auto-adaptation de l'IA pour optimiser les performances et les rendre encore meilleures.





Il est à noter qu'il s'agit d'un Real Scalper où les profits seront réels, contrôlés avec un take profit et un stop loss.





de cette façon, votre argent sera protégé





Vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience en trading, mon outil est conçu pour les débutants et les experts, il s'installe en 2 simples clics puisqu'il fera le travail comme un trader professionnel





Après avoir acheté mon produit, demandez-moi d'obtenir la meilleure configuration, vous pouvez également voir mes autres produits ici MQL5





Cette IA s'adresse principalement aux personnes qui souhaitent une alternative et travaillent 24h/24 et 5j/7 puisque le "Forex" "GBPCAD M15" fonctionne tous les jours de l'année, c'est un marché très difficile alors laissez l'IA s'en occuper.













Il est important de faire correctement le backtesting pour utiliser la méthode "Every Tick" puisque l'IA est implémentée pour chaque Tick Data au moment de l'exécution.





Certaines des principales caractéristiques qui peuvent être soulignées, je les présenterai ici sous forme de liste





Signaux réels





performances de conception de haute qualité et élégantes

manipulation des couleurs des chandeliers et des graphiques pour une lecture propre de l'IA

panneau d'information sur le déroulement du travail de la stratégie

environnements virtuels flottants où les profits et les pertes seront affichés dans le graphique de manière très claire

contrôler les risques pour investir

protection du compte, exemple de prélèvement maximum dans le temps, spread maximum dans le temps, etc.

grand contrôle de l'information et vice versa

Contrôle adaptatif IA

Grand contrôle des jours et heures d’ouverture

Adaptation rigoureuse pour tout courtier, celle-ci doit être adaptée par étapes par l'utilisateur pour comprendre son dérapage

Contrôle de l'API d'actualités













Informations sur les données requises

Symbole GBPCAD

Vitesse de connexion <10,0 ms

Propagation <25 Propagation

Type de compte ECN, RAW, PRO (faible spread)

Période M15