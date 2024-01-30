안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이전의 몇 가지 전략을 기반으로 한 도구인 그의 지혜와 지능에 대해 흠잡을 데 없는 실제 결과로 ODIN AI를 외환 시장에 적용하여 기계 학습의 인공 지능에 적용하도록 설계했습니다. , AI는 매개 변수를 읽은 다음 이를 내 전략에 참조한 다음 항목의 품질이 더 좋도록 학습하고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 다음과 같습니다. 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화됩니다. 즉, 손실 정지 및 이익 실현 등의 서버로 전송되는 데이터가 없으며 매우 인도적인 방식이 될 것입니다.













이 스캘퍼는 위험을 제한하면서 전략적으로 진입할 수 있도록 미끄러짐 및 프리드 보호 기능을 갖추고 설계되었습니다.





완전히 지능적이고 자체 관리되는 메타 트레이더를 위해 독점적으로 설계되었습니다.









두 번째 중요한 점은 내가 extractFeatures 및 trainModel 함수를 디자인한다는 것입니다. 이는 양초를 디자인하고 Slippage를 구조화하며 Spread에 적응하기 위해 움직이는 방법을 학습하는 일을 담당합니다.





내 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 설계되었으며 AI의 자체 적응을 추가하여 성능을 최적화하고 더욱 향상시킵니다.





이것은 실제 이익이 발생하고 테이크 이익과 손절매로 제어되는 Real Scalper라는 점에 유의해야 합니다.





이렇게 하면 당신의 돈이 보호될 것입니다





거래 경험이 필요하지 않습니다. 내 도구는 초보자와 전문가를 위해 설계되었으며, 전문 거래자처럼 작업을 수행하므로 단 두 번의 클릭만으로 설치됩니다.





내 제품을 구매한 후 가장 적합한 구성을 요청하세요.





이 AI는 "Forex" "GBPCAD M15"가 연중 매일 작동하기 때문에 대안을 원하고 연중무휴로 일하는 사람들에게 주로 초점을 맞추고 있습니다. 이것은 매우 어려운 시장이므로 AI가 처리하도록 하십시오.













런타임 시 각 Tick 데이터에 대해 AI가 구현되므로 "Every Tick" 방법을 사용하려면 백테스팅을 올바르게 수행하는 것이 중요합니다.





강조할 수 있는 주요 특징 중 일부를 여기에 목록으로 제시하겠습니다.





실제 신호





높은 품질과 우아한 디자인 성능

깔끔한 AI 판독을 위한 촛대 및 차트 색상 조작

전략 작업이 어떻게 진행되고 있는지에 대한 정보 패널

이익과 손실이 그래프에 매우 명확하게 표시되는 떠다니는 가상 환경

투자 위험 통제

계정 보호, 시간에 따른 최대 감소 예시, 시간에 따른 최대 스프레드 등

빅뉴스 통제와 그 반대

AI 적응제어

작업 요일 및 시간을 완벽하게 제어

모든 브로커에 대한 엄격한 적응. 이는 사용자가 미끄러짐을 이해하기 위해 단계적으로 적응해야 합니다.

뉴스 API 제어













데이터 정보가 필요합니다

기호 GBPCAD

속도 연결 <10.0 ms

스프레드 <25 스프레드

유형 계좌 ECN,RAW,PRO(낮은 스프레드)

시간 프레임 M15