Odin AI

5
안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이전의 몇 가지 전략을 기반으로 한 도구인 그의 지혜와 지능에 대해 흠잡을 데 없는 실제 결과로 ODIN AI를 외환 시장에 적용하여 기계 학습의 인공 지능에 적용하도록 설계했습니다. , AI는 매개 변수를 읽은 다음 이를 내 전략에 참조한 다음 항목의 품질이 더 좋도록 학습하고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 다음과 같습니다. 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화됩니다. 즉, 손실 정지 및 이익 실현 등의 서버로 전송되는 데이터가 없으며 매우 인도적인 방식이 될 것입니다.



이 스캘퍼는 위험을 제한하면서 전략적으로 진입할 수 있도록 미끄러짐 및 프리드 보호 기능을 갖추고 설계되었습니다.

완전히 지능적이고 자체 관리되는 메타 트레이더를 위해 독점적으로 설계되었습니다.


두 번째 중요한 점은 내가 extractFeatures 및 trainModel 함수를 디자인한다는 것입니다. 이는 양초를 디자인하고 Slippage를 구조화하며 Spread에 적응하기 위해 움직이는 방법을 학습하는 일을 담당합니다.

내 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 설계되었으며 AI의 자체 적응을 추가하여 성능을 최적화하고 더욱 향상시킵니다.

이것은 실제 이익이 발생하고 테이크 이익과 손절매로 제어되는 Real Scalper라는 점에 유의해야 합니다.

이렇게 하면 당신의 돈이 보호될 것입니다

거래 경험이 필요하지 않습니다. 내 도구는 초보자와 전문가를 위해 설계되었으며, 전문 거래자처럼 작업을 수행하므로 단 두 번의 클릭만으로 설치됩니다.

내 제품을 구매한 후 가장 적합한 구성을 요청하세요. 여기에서 내 다른 제품도 볼 수 있습니다. MQL5

이 AI는 "Forex" "GBPCAD M15"가 연중 매일 작동하기 때문에 대안을 원하고 연중무휴로 일하는 사람들에게 주로 초점을 맞추고 있습니다. 이것은 매우 어려운 시장이므로 AI가 처리하도록 하십시오.



런타임 시 각 Tick 데이터에 대해 AI가 구현되므로 "Every Tick" 방법을 사용하려면 백테스팅을 올바르게 수행하는 것이 중요합니다.

강조할 수 있는 주요 특징 중 일부를 여기에 목록으로 제시하겠습니다.

실제 신호

높은 품질과 우아한 디자인 성능
깔끔한 AI 판독을 위한 촛대 및 차트 색상 조작
전략 작업이 어떻게 진행되고 있는지에 대한 정보 패널
이익과 손실이 그래프에 매우 명확하게 표시되는 떠다니는 가상 환경
투자 위험 통제
계정 보호, 시간에 따른 최대 감소 예시, 시간에 따른 최대 스프레드 등
빅뉴스 통제와 그 반대
AI 적응제어
작업 요일 및 시간을 완벽하게 제어
모든 브로커에 대한 엄격한 적응. 이는 사용자가 미끄러짐을 이해하기 위해 단계적으로 적응해야 합니다.
뉴스 API 제어



데이터 정보가 필요합니다
기호 GBPCAD
속도 연결 <10.0 ms
스프레드 <25 스프레드
유형 계좌 ECN,RAW,PRO(낮은 스프레드)
시간 프레임 M15
리뷰 2
77beier1121
28
77beier1121 2024.05.04 07:35 
 

Great seller

추천 제품
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이전의 여러 전략을 기반으로 하는 도구인 Foxy AI를 엄격하고 그의 지혜와 지능에 대해 흠잡을 데 없는 실제 결과로 설계하여 외환 시장에 적용했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 적용됩니다. , AI는 매개변수를 읽고 이를 내 전략에 참조한 다음 항목의 품질이 더 좋도록 학습하고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화됩니다. 즉, 손실 중지 및 이익 실현 등의 서버로 전송되는 데이터가 없으며 매우 인도적인 방식으로 수행됩니다. 이 나이트 스캘퍼는 위험을 제한하면서 전략적으로 진입할 수 있도록 미끄러짐 및 확산 방지 기능을 갖추고 설계되었습니다. 완전히 지능적이고 자체 관리되는 메타 트레이더를 위해 독점적으로 설계되었습니다. 나의 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 설계되었으며, 성과를 최적화하고 더욱 향상시키기 위해 AI의 자체 적응을 추가했다는 점에 유의해야 합니다.
Standard Oscilators
Mars Safin
Experts
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
Aureus Mind EA
Adria Diaz Hernandez
Experts
Aureus Mind EA is a fully automated Expert Advisor designed for precision execution on M5 timeframes. Built around volume confirmation, dynamic market filtering and a custom trailing stop engine, it delivers intelligent trade entries and manages them with surgical accuracy. Ideal for traders seeking high-quality trade signals and robust internal risk controls — without relying on unreliable martingale or grid strategies. Aureus Mind EA uses no dangerous money management techniques. Every positio
Euro Invester EA
Taman Talappetsakun
Experts
This EA is developed based on an RSI indicator that can trade on EUR/USD, GBP/USD, and AUD/USD. However, it is designed to trade on H4 only. The martingale is used as the strategy, but the fixed lot size also works. In addition, when the fix lot function is ignored, the lot size will be calculated automatically (Lot ratio = 10,000 is recomment). The Risk Ratio (SL:TP) is 1:1.2. --> This is the eighth wonder of the world. (compound interest), so it is worth the investment.  Trading statistics Lis
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
SunnyScalp
Xiao Hong Bian
Experts
EA has a Signal monitoring MT5 Signal: https://www.mql5.com/zh/signals/1438233?source=Site+Signals+My  (normal risk) Effective scalping system with high stability and low risk.EA runs in a specific time period, automatically determines TP and SL, and does not need to adjust parameters, and works with multiple currency pairs. Recommended currency pairs: GBPUSD, EURUSD, USDCHF,USDCAD,EURGBP Timeframe: M5 MT5 EA Version: https://www.mql5.com/zh/market/product/79030?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fw
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Experts
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
ANQA RoBot
Ali Saber Abdulrahman Hamamji
Experts
PHD.ALI HAMAMJI DFTA & CFA  Doctorate Financial Technical Analysis Chartered Financial Analyst Trading Bot Developer https://youtube.com/@anqafx?si=c7GArmr47lbUfWM3 Hello gays: - I developed this EA for all Currency and Crypto and Commodities and Stocks. - you can mange your risk management and profit target. - Minimum deposit is $100 can you work with 0.01 a lot. - The EA available on MT4 & MT5. - I update it all month. - if you have any Questions do not hesitate with me. - you can us
Stratos Bora
Michela Russo
4.71 (69)
Experts
Stratos Bora is a trading robot  for the trading on forex. Designed to harness the power of the Ichimoku Kinko Hyo indicator, it offers 12 strategies to cater to every trader's style. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Stratos Bora provides a seamless trading experience, ensuring you're always at the forefront of market opportunities. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive additional set files ! Do you want a powerful EA? Ch
FREE
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA’s unique algorithm calculates the average price (reflected in the form of a trend line on the chart), which is the center of price attraction in the framework of the traded timeframe. At times of increasing volatility, the adviser begins work with the goal of fixing profit in the region of the center of attraction of the price. Advisor does not use dangerous trading methods. It is recommended to install a trading expert on a remote server (VPS). Recommended Trading Instruments (TF 5M)
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experts
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
Skillfully run away
Haimin Li
Experts
Skillfully run awayEA is a similar to Martin's EA, from Martin's theory, but the risk is far lower than Martin, built in risk control, so that you are not as open as pure Martin EA, after ten years of historical data retest, repeated modification of the strategy, so far, I have just released, in line with the responsibility of investors and users Prudence is prudent. On the parameters If you want to hang this EA on different varieties, be sure to set the parameters "bm" and "sm" without interfe
Global Scale
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Experts
Robot de trading desarrollado para cuentas que inician desde un capital pequeño. Realiza operaciones que están un tiempo mínimo abiertas y con un riesgo pequeño en cada operación.  Se debe usar en principalmente en  gráficas en M1. El broker recomendado para operar es Swissquote. En caso de requerir un prueba sin coste póngase en contacto conmigo y le ofreceré las posibilidades de utilizarlo.
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
The Alpha DAX
Ng Eng Zhan
Experts
About The Alpha DAX The Alpha DAX  is an unique system running on a complex set of algorithms and advanced machine learning computation mechanism to analyze massive sets of data from the neural network, and combines with a special set of price action movement analysis to optimize the trading decision, and it will then predicts the next best possible and potential moves of the DAX (German 40) prices, and execute the trades to seek for the Alpha in the DAX market. The advantages of The Alpha DAX
Adaptive Trend Hunter
Andrii Holiev
5 (2)
Experts
Adaptive Trend Hunter is a professional fully automated Expert Advisor adapted for trading the most popular EURUSD currency pair on the H1 timeframe. It uses its own algorithms for recognizing stable trends, which are determined by proprietary trend indicators, that you will not find on sale. The Adaptive Trend Hunter Expert Advisor is an intelligently advanced automated trading tool. The Expert Advisor is notable for its self-renewing algorithm when trading conditions change. The Expert Advisor
Alien Bitcoin Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Alien Bitcoin Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD), any currency pairs and any broker. Try now! The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOLD) and any currencies market, entering only when there are high probabilities of success and certain unique conditions. The Ai Robot is based on a robust, profitable strategy and using percent level step of 1st lot size for MA
Extremum Save MT4
Ruslan Papou
Experts
Version for MT5:   Extremum Save Community UP Group Join Extremum Save   - is a fully automated scalping trading algorithm with the highest possible SL/PT ratio. Extremum Save   does not need optimization. The strategy showed great results when tested on historical data with the best possible simulation quality for more than 10 years.   Real trading proves the same results. Extremum Save   does not use any risky trading methods such as martingale, grid, etc.     Every order is protected with l
Golden Hartley MT4
Peter Slamenec
Experts
EA Golden HARTLEY is a robust trading strategy designed for XAUUSD or GOLD  and M30 time frame. The EA creates pending stop trade orders using indicators Linear Regression Smoothed Moving Average, BB Range and parameters based on the market environment. It uses fixed SL, PT and exit from the position after time cut off. The EA was tested with several Monte Carlo robustness tests and optimized. Backtest was done on ticks data with a 15-year history 2007-2023. There is no need to set any paramete
Adaptive Edge EA
Davit Beridze
Experts
구매 후 중요한 세부 사항에 대해 문의하십시오! 로봇 개요: 알고리즘 트레이딩에 대한 통계적 접근 이 제안은 단순한 Expert Advisor가 아닙니다. 이는 장기적으로 성공적인 자동 트레이딩을 위한 입증된 방법론을 획득하는 것입니다. 이 포괄적인 시스템은 금융 시장에서 일관된 수익성을 위한 견고한 프레임워크를 제공하도록 설계되었습니다. 이 트레이딩 로봇의 핵심 철학은 단순하면서도 심오합니다. 시장은 통계적 실체이며, 가격은 그 집계된 반영이라는 것입니다. 우리는 수많은 요인이 가격 변동에 영향을 미치지만, 대부분의 근본적인 거래와 동기는 우리에게 불투명하다는 것을 인식합니다. 이러한 보이지 않는 세부 사항을 분석하려는 시도는 신뢰할 수 없는 가정과 일관성 없는 결과로 이어집니다. 대신, 우리의 접근 방식은 숨겨진 시장 역학을 해독할 필요성을 실용적으로 회피합니다. 우리는 가격을 완전한 통계 단위로 간주합니다. 이는 모든 가시적 및 비가시적 힘의 최종 결과입니다. 이 전략의 핵심은
Ai Captain EA MT4
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/125970 Our other products : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dange
ZenFin
John Davis
Experts
This expert adviser works with EURUSD, AUDJPY, GBPJPY, NZDJPY, GBPJPY, NZDJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, and EURNZD. This EA utilizes similar mechanisms from the Swing Points indicator to generate Fibonacci levels. With these levels it picks the best time to enter and exit a trade. When trading with this system look forward to a daily bonus, because it detects and trades only in the direction of positive rollover. This bonus amount over time can be considerable and is not shown when back testing w
Saiteja Scalper Ea
Hanumandla Saiteja
Experts
it works on the EURUSD 5min and 15 min time frame. Unlock the power of trendline-based trading with this intelligent Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4. This EA dynamically identifies key support and resistance levels using pivot highs and lows — and automatically draws upper and lower trendlines on your chart. Once a breakout occurs, it can instantly trigger a buy or sell trade based on clean price action logic
LongLineKing
Cheng Xu
Experts
LongLineKing EA adopts a unique strategy, combining the three indicators of MA,STO and BB, and can set the Lot of the first 10 orders according to their preferences. LongLineKing EA is different from the traditional Martin, the EA uses dynamic loading, dynamic MA and BB closing positions, abandoning the traditional way of fixed spacing loading, fixed profit appearance and fixed loss appearance. This unique dynamic approach allows EA to optimize its risk management, minimize losses, potentiall
Japanese Trend EA
Taman Talappetsakun
Experts
The Japanese Trend is an algorithmic trading system that uses the EMA indicator to detect bullish or bearish trends. The strategy involves the use of pullback technical and RSI indicators. This EA places orders when the super trend appears and applies a hedging strategy to minimize potential losses. The risk/reward ratio is set at 1:17 and the martingale is adjusted to 1.3. Trading statistics (2021-2024) List Details Initial Deposit $300-1,000 Currency Pair USD/JPY Time Frame H4 Max DD 49.78% Re
Aether Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
Experts
Aether Algo: The Smart Scalper for EURUSD H1 Aether Algo   is an intelligent automated trading system meticulously crafted for the   EURUSD H1   chart. Designed to capitalize on market momentum and volatility, this Expert Advisor (EA) leverages a sophisticated combination of multiple indicators to identify high-probability entry and exit points. Key Features Advanced Multi-Indicator Strategy:   Aether Algo doesn't rely on just one signal. It uses a robust strategy that analyzes data from   Heik
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Yetech Queen Pro EA
Omotosho Adekunle Adekoya
Experts
YECTECH_Queen_PRO_EA v1.2.1 – The Smart Trend-Reversal Robot for AUDUSD,EURUSD,GBPUSD Features:     Compatible with all brokers and account types     Designed specifically for the popular AUDUSD pair     The robot opens positions every day on M5,M15 timeframe     Limit the maximum number of trades per day     A tested, stable product built by skilled programmers     ️ Quick installation – only one parameter (Lot size) needs to be changed     Built-in MA Filter to conf
Cristoforo Gold Rush EA
Filippo Morleo
4.62 (13)
Experts
Cristoforo Gold Rush: Your Ultimate Trading Ally Welcome, Traders and Investors! Join the Conversation:   Telegram Channel for Cristoforo Gold Rush Step into the world of advanced trading with "Cristoforo Gold Rush," the ultimate trading ally engineered to navigate the complexities of financial markets with unmatched precision. In this comprehensive guide, discover how this state-of-the-art trading tool can elevate your strategies, turning every trade into an opportunity. Now Available ! Don't m
FREE
MAX Xauusd MT4
Peng Peng Gao
Experts
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
초고도 최적화 버전 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 는 MT4 버전 중 가장 강력하고 안정적이며 정교한 릴리스입니다. HFT는 고빈도 스캘핑 EA로, 골드(XAUUSD)를 M1 타임프레임에서만 거래하며 매일 다수의 트레이드를 실행합니다. 최대 1:500의 레버리지를 지원하며, 아주 합리적인 로트 크기 로 진정한 스캘핑 전략을 구현합니다. 이로 인해 전용 스캘핑 계좌(예: RAW 또는 ECN)가 필요합니다. ICMarkets 의 RAW 계좌는 낮은 스프레드와 슬리피지가 적어 가장 추천되는 브로커입니다. 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS는 필수입니다. 주의: 터미널이 종료되면 FAST M1 이 계좌 제어를 상실합니다 . 공식 채널:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 주요 개선 사항 향상된 진입 로직 EA는 이제 주요 추세 방향으로만 진입합니다. 역추세 거래는 하지 않습니다. 높은 정확도 내부 로직
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
24시간 플래시 세일 - 단돈 $199.99  "HFT Pass Prop Firms"은 HFT 도전을 위해 특별히 디자인된 US30 페어와 거래하는 전문가 어드바이저 (EA)입니다. 다른 우수한 전문가 어드바이저 및 지표를 확인하려면 다음을 방문하십시오: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 저는 로스입니다. 더 많은 업데이트를 받으려면 여기에서 구독하세요: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT란? 고빈도 거래 (HFT)는 강력한 컴퓨터 프로그램을 사용하여 몇 초 동안 많은 주문을 실행하는 거래 방법입니다. HFT는 복잡한 알고리즘을 사용하여 여러 시장을 분석하고 현재의 시장 조건을 기반으로 주문을 실행합니다. 가장 빠른 실행 속도를 가진 트레이더들이 더 수익성이 높은 경향이 있으며, HFT는 고회전율 및 주문 대 거래 비율로 특징 지어집니다. 따라서이 EA는
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
그만큼       Opening Range Breakout Master는   다음과 같은 기관 거래 개념을 활용하도록 설계된 전문 알고리즘 거래 시스템입니다.       ICT(Inner Circle Trader), 스마트 머니 컨셉(SMC), 그리고 유동성 기반 전략 등을 활용하여   , 이 전문가 자문은 다음과 같은 사항들을 자동으로 감지하고 실행합니다.       오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB)       다음을 포함한 주요 글로벌 외환 세션 전반에 걸쳐       런던, 뉴욕, 도쿄 및 Midnight Killzones를   통해 거래자가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.       마켓 메이커의 움직임, 유동성 탐색, 세션 기반 변동성   . 다음을 따르는 거래자를 위해 만들어졌습니다.       시간 기반 가격 변동, 주문 흐름 역학 및 기관 거래 방법론을 통해   이 EA는 가격이 하락할 때 체계적으로 거래를 입력하여 감정적 의사 결정을 제거합니다.      
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO is one of the three sisters ( NEO, JOY, FUN ) based on KonokaSystem with a new personality and is an original EA. The trading style is day trading targeting midnight to mid-day Japan time. The currency pair is "USDJPY" and entry is made at the opening price of M5. Each of the three sisters has a different logic and is equipped with two types of entries and two types of exits. No grid or martingale logic is used. The internal logic repeats profit and loss, swallowing losses and g
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
크리스마스 & 새해 가 왔습니다 — 2026년 트레이딩 계획 은 무엇인가요? Dynamic Pips EA 40% 할인 — 지금 $799 , 8회 활성화 포함. 그리고 더 있습니다: 아직 보유하지 않았다면 Boring Pips EA(MT4 또는 MT5) 무료 제공 . 기존 고객이라면 추가 10% 할인 . 서두르세요! 본 혜택은 선착순 5명 또는 2026년 1월 7일 까지(먼저 도달하는 조건) 적용됩니다. 자세한 내용 또는 참여를 원하시면 메시지를 남겨주세요. 트럼프의 두 번째 임기 는 전 세계 시장을 뒤흔드는 대규모 관세 복귀를 시작으로, 공격적인 무역 정책의 물결을 다시 촉발했습니다. 중동 지역의 긴장 이 고조되고 있으며, 최근에는 이스라엘과 이란 사이의 갈등이 주목받고 있습니다. 이로 인해 유가 상승 요인이 발생할 수 있습니다. 러시아–우크라이나 전쟁 은 해결 기미 없이 지속되고 있으며, 세계적인 지정학적 불안정을 더욱 부추기고 있습니다.
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experts
ThraeX – M1 스캘핑   (DAX, XAU, etc) 로마 시대의 규율과 정밀함에서 영감을 받은 ThraeX 는 MetaTrader 4 용으로 특별히 설계된 고빈도 거래(High-Frequency Trading) 전용 **전문가용 어드바이저(EA)**입니다. 이 시스템은 **1분 차트(M1)**에서의 빠른 시장 변동을 처리하도록 설계되었으며, 단기적인 가격 움직임을 높은 속도와 적응력으로 감지하고 대응합니다. 주요 특징: ️ M1 스캘핑 로직 – 실시간 시장 데이터를 기반으로 한 고빈도 의사결정 구조. ️ 초고속 실행 시스템 – 변동성이 큰 시장의 미세한 움직임에도 빠르게 반응하도록 설계됨. 자가 적응형 매개변수 – 외부 데이터나 플랫폼 연결 없이 내장 알고리즘을 통해 변화하는 시장 상황에 자동으로 적응. 지속적 최적화 – 최신 시장 데이터를 기반으로 동작을 업데이트하며, 시간이 지날수록 성능을 향상시킴. ️ 외부 의존성 없음 – 완전 자율형 구조로 외부
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experts
Candle Power EA S&P 500용 평균회귀 5개 전략 포트폴리오 구매 후 에 메시지를 보내 주세요. 매뉴얼 PDF 와 자세한 설명 영상 링크를 보내드립니다!!! EA는 항상 설정된 상태로 작동시켜야 합니다!!! 여기에서 SETFILE 및 설명서를 다운로드하세요  다음 급락장이 두렵나요? Candle Power EA 가 있으면 걱정하지 않으셔도 됩니다. 이 EA 는 서로 보완하는 평균회귀 전략 5개 ( 5개 설정 , 서로 다른 필터 방식 )를 S&P 500 에 묶어 적용합니다. 특히 스트레스 국면 에서의 과도한 움직임 을 체계적으로 포착하고, 급격한 조정 이 동반된 변동성 높은 시장 국면 에서 강점 을 발휘합니다. 평상시 시장 국면 에서는 EA 가 전체 시장 의 흐름을 대체로 따라가므로 전술적 포트폴리오 헤지 와 추가 수익원 을 동시에 제공할 수 있습니다. 마팅게일 없음 , 그리드 없음 . 명확한 문서화, 견고함, 실용성. 15년 이상의 틱 데이터 기반 장기 백테스트 이력
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – 금 거래용 비마팅게일 그리드 트레이딩 시스템(XAUUSD) 골드 쓰론 EA(Gold Throne EA)는 금(XAUUSD) 거래 전용으로 설계된 전문가 자문(EA)입니다. 마틴게일 자금 관리 방식을 사용하지 않고 구조화된 그리드 거래 방식을 사용합니다. 손실 발생 후 랏 크기를 기하급수적으로 늘리는 대신, EA는 고정 또는 점진적으로 조정 가능한 랏 크기 방식을 사용하여 트레이더가 노출 및 위험에 대한 통제력을 강화할 수 있도록 합니다. 골드 쓰론 EA는 마틴게일 논리를 제거함으로써 더욱 안정적인 포지션 크기 조정 프레임워크를 제공하여 트레이더가 랏 크기를 갑자기 늘리지 않고도 자본 배분을 계획할 수 있도록 지원합니다. 따라서 마틴게일 전략에서 일반적으로 나타나는 복리 위험 없이 체계적인 그리드 구조를 선호하는 트레이더에게 적합합니다. Gold Throne EA를 구매하시면 AllPair Engine과 원하는 EA를 무료로 드립니다. 대여 상품에는
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ 쓰리 리틀 버즈 EA는 손실에서 탄생했습니다. 고통으로 완성되었고, 목적을 가지고 출시되었습니다. ️ 구조입니다. 투기가 아닙니다. 쓰리 리틀 버즈 EA는 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 오랜 세월의 실패를 통해 만들어진, 전투에서 단련된 엔진이며, 단 하나의 사명을 위해 설계되었습니다. 바로   시장이 격변할 때 당신의 자산을 보호하고, 회복하고, 성장시키는 것입니다.   세 가지 강력한 전략을 완벽하게 조화시켜 결합했습니다   . 마팅게일을 활용한 손실 그리드   : 손실을 흡수하고 완전한 회복을 향해 나아갑니다. 마팅게일로 그리드에서 승리   : 기세를 타고 동시에 스마트한 이득을 얻습니다. 로트 곱셈을 이용한 헤지   : 반전을 포착하고 수익성 있는 출구를 강제합니다. 시간대:   H4 플랫폼:   MetaTrader 4(MT4) 최소 잔액:   $10,000 브로커:   모든 브로커 통화쌍:   모든 통화쌍   (기본
Extractors MT4
DRT Circle
Experts
XAUUSD용 추출기 XAUUSD용 Extractors는 금(XAUUSD) 거래 시 정밀성, 위험 관리, 그리고 유연한 거래 로직을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 전문가급 전문가 자문(EA)입니다. 두 가지 고급 내장 전략과 다섯 가지 유연한 시장 접근 모드를 통합하여 트레이더가 다양한 시장 구조에서 시스템의 해석, 진입 및 관리 방식을 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다. Extractors는 광범위한 연구 개발을 기반으로 구축되었으며, 이전 프로젝트인   Gold Throne 의 진화된 버전으로, 더 넓은 그리드 간격, 향상된 위험 제한, 그리고 공격적인 거래는 줄이고 안전성은 강화하는 스마트한 거래 관리 로직을 통해 더욱 개선되었습니다. 그리드 모드를 비활성화하거나 끄려면 EA_Deactivation_Key 입력으로 이 키를 삽입합니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14를 입력하고, 비그리드 모드(Prop Firm)를 비활성화하거나 끄려면 7, 8
제작자의 제품 더 보기
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이 도구를 엄밀하게 설계하여 실제 결과를 얻었습니다. 이 도구는 저의 이전 전략 AI 중 몇 가지를 기반으로 합니다. Mr Bitcoin AI는 매우 짧은 시간 내에 금융 자산의 매수 및 매도 작업을 수행하여 가격의 작은 변동에서 수익을 얻으려고 합니다. 비트코인에 적용하면 스캘퍼는 인공 지능과 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 방대한 양의 암호화폐 시장 데이터를 분석하고 빠르고 정확한 거래 결정을 내립니다. Mr Bitcoin AI 엔지니어링은 이전에 구축되지 않았으며, 인공 지능은 암호화폐 시장 "BITCOIN"에서 학습하여 지속적으로 재구성됩니다. 알려진 것과는 다릅니다. 운영되지 않는 시간과 요일 동안 작동하기 때문에 다르고 공격적인 방식으로 진입할 수 있습니다. 요약하자면, 인공 지능과 머신 러닝의 도움을 받은 Crypto Scalper AI는 자동화되고 효율적인 방식으로 매수 및 매도 작업을 수행하여 비트코인 ​​가격 변동을 활용하여
Clock GMT Live
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
지표
Clock GMT Live에는 중개인에 대해 더 많이 알아야 할 모든 것이 있습니다. 여러 번 귀하는 내가 있는 GMT 또는 내 중개인이 작업 중인 GMT를 궁금해할 것입니다. 이 도구를 사용하면 실시간으로 GMT와 브로커와 현지 시간의 시차, 브로커의 핑도 지속적으로 알 수 있습니다. 하루 중 시간에 배치하기만 하면 정보를 얻을 수 있습니다. 인수할 때마다 가격이 상승합니다. 이를 통해 소수만이 나만의 전략을 가질 수 있도록 보호하겠습니다. 내 다른 개발은 여기에서 볼 수 있습니다 정확한 타이밍은 거래에서 중요한 요소가 될 수 있습니다. 현재 런던 또는 뉴욕 증권 거래소가 이미 열려 있습니까, 아니면 아직 닫혀 있습니까? Forex 거래의 영업 시간은 언제 시작하고 끝납니까? 수동으로 거래하고 라이브로 거래하는 거래자에게 이것은 큰 문제가 아닙니다. 다양한 인터넷 도구, 금융 상품의 사양 및 시간 자체를 사용하여 자신의 전략으로 거래할 적기가 언제인지 빠르게 알 수 있습니다.
FREE
Account Dashboard Statistics MT5
Nestor Alejandro Chiariello
지표
계정 대시보드 통계 계정의 이익과 손실을 파악하기 위해 집중적으로 볼 수 있도록 도와주는 도구이므로 이를 추적할 수 있으며 손실 분석을 통해 얻은 위험도 알 수 있습니다. 계정에서 다운로드하고 활성화한 후 EURUSD H1과 같은 기호에 연결해야 합니다. 그러면 이 순간부터 도구가 통계 모니터링을 시작합니다. 패널이 완전히 고급이므로 숨기고 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 주요 특징은 계정 운영에 따라 다음과 같습니다. 일일 기간(매일 갱신되는 일일 손익) 주간 기간(매주 갱신되는 주간 손익) 월간 기간(매월 갱신되는 월간 손익) 연간 기간(매년 갱신되는 연간 손익) 최대 드로다운(잔고에 따라 도달한 최대 위험을 모니터링하는 매초 제어) 예를 들어 잔액이 1000 USD이고 드로우다운 표시가 10%인 경우 어느 시점에서 계정의 총 위험이 100 USD에 도달했음을 의미합니다.
FREE
Check Laverage and Spread MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
지표
계정의 레버리지와 심볼의 확산을 실시간으로 모니터링할 수 있는 훌륭한 유틸리티 도구 이것은 데이터를 정확하게 식별하는 방법을 알 수 있습니다. 레버리지와 스프레드 지표의 조합. 거래 계좌의 레버리지 및 스프레드를 자동으로 확인하는 도구입니다. 모든 브로커 외환 주식에서 일합니다. 브로커가 레버리지를 변경하고 경제 뉴스 발표 중에 퍼지는 경우 모니터링하는 데 유용합니다. 현재 심볼의 실시간 스프레드 확인. 거래 계좌의 실시간 레버리지 확인. 빠른 새로고침으로 이해하기 쉬운 디자인 등 레버리지는 비교적 적은 투자로 많은 돈을 벌 수 있는 Forex 시장의 특수성입니다. "레버리지"라는 용어는 일반적으로 레버리지 또는 평준화로 번역됩니다. 많은 Forex 보커는 매우 흥미로운 레버리지를 가질 가능성을 제공합니다. 예를 들어 1:100의 레버리지란 투자금액의 100배 이상의 금액으로 운용하여 Forex거래가 가능하다는 것을 말합니다. 이것은 외환 시장에서 실제 투자로 얻을 수 있는 것보
FREE
Slippage Analized
Nestor Alejandro Chiariello
지표
고정밀 거래 및 전체 시장을 위해 설계된 슬리피지 분석 라이브 또는 데모 계정 모두에서 이익 실현 및 손절로 모든 포지션을 분석하여 브로커의 슬리피지를 분석할 수 있습니다. 내 다른 개발은 여기에서 볼 수 있습니다 모든 것을 정확하게 식별할 수 있도록 모든 포지션을 이익실현 및 손절매와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 도움이 필요하면 구매 후 즉시 저에게 연락하십시오 여러 번 우리는 슬라이딩 옵션이 있고 무엇을 배치해야할지 모릅니다. 자 이제 좋아하는 브로커에서 시장 슬라이드를 분석하고 분석한 시간에 따라 최적의 구성을 사용할 수 있습니다. 일별, 주별, 월별, 연도 등으로 분석할 수 있습니다. 수신 매개변수 - 3가지 고급 구성이 있습니다. - 구성 모드 1회 분석 - 구성 모드 2 평균화 모드 - 구성 모드 3 슬리피지 분석
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
지표
계정의 레버리지와 심볼의 확산을 실시간으로 모니터링할 수 있는 훌륭한 유틸리티 도구 이것은 데이터를 정확하게 식별하는 방법을 알 수 있습니다. 레버리지와 스프레드 지표의 조합. 거래 계좌의 레버리지 및 스프레드를 자동으로 확인하는 도구입니다. 모든 브로커 외환 주식에서 일합니다. 브로커가 레버리지를 변경하고 경제 뉴스 발표 중에 퍼지는 경우 모니터링하는 데 유용합니다. 현재 심볼의 실시간 스프레드 확인. 거래 계좌의 실시간 레버리지 확인. 빠른 새로고침으로 이해하기 쉬운 디자인 등 레버리지는 비교적 적은 투자로 많은 돈을 벌 수 있는 Forex 시장의 특수성입니다. "레버리지"라는 용어는 일반적으로 레버리지 또는 평준화로 번역됩니다. 많은 Forex 보커는 매우 흥미로운 레버리지를 가질 가능성을 제공합니다. 예를 들어 1:100의 레버리지란 투자금액의 100배 이상의 금액으로 운용하여 Forex거래가 가능하다는 것을 말합니다. 이것은 외환 시장에서 실제 투자로 얻을 수 있는 것보
FREE
Account Dashboard Statistics MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4.33 (3)
지표
계정 대시보드 통계 계정의 이익과 손실을 파악하기 위해 집중적으로 볼 수 있도록 도와주는 도구이므로 이를 추적할 수 있으며 손실 분석을 통해 얻은 위험도 알 수 있습니다. 계정에서 다운로드하고 활성화한 후 EURUSD H1과 같은 기호에 연결해야 합니다. 그러면 이 순간부터 도구가 통계 모니터링을 시작합니다. 패널이 완전히 고급이므로 숨기고 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 주요 특징은 계정 운영에 따라 다음과 같습니다. 일일 기간(매일 갱신되는 일일 손익) 주간 기간(매주 갱신되는 주간 손익) 월간 기간(매월 갱신되는 월간 손익) 연간 기간(매년 갱신되는 연간 손익) 최대 드로다운(잔고에 따라 도달한 최대 위험을 모니터링하는 매초 제어) 예를 들어 잔액이 1000 USD이고 드로우다운 표시가 10%인 경우 어느 시점에서 계정의 총 위험이 100 USD에 도달했음을 의미합니다.
FREE
Clock GMT Live MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4 (2)
지표
Clock GMT Live에는 중개인에 대해 더 많이 알아야 할 모든 것이 있습니다. 여러 번 귀하는 내가 있는 GMT 또는 내 중개인이 작업 중인 GMT를 궁금해할 것입니다. 이 도구를 사용하면 실시간으로 GMT와 브로커와 현지 시간의 시차, 브로커의 핑도 지속적으로 알 수 있습니다. 하루 중 시간에 배치하기만 하면 정보를 얻을 수 있습니다. 인수할 때마다 가격이 상승합니다. 이를 통해 소수만이 나만의 전략을 가질 수 있도록 보호하겠습니다. 내 다른 개발은 여기에서 볼 수 있습니다 정확한 타이밍은 거래에서 중요한 요소가 될 수 있습니다. 현재 런던 또는 뉴욕 증권 거래소가 이미 열려 있습니까, 아니면 아직 닫혀 있습니까? Forex 거래의 영업 시간은 언제 시작하고 끝납니까? 수동으로 거래하고 라이브로 거래하는 거래자에게 이것은 큰 문제가 아닙니다. 다양한 인터넷 도구, 금융 상품의 사양 및 시간 자체를 사용하여 자신의 전략으로 거래할 적기가 언제인지 빠르게 알 수 있습니다.
FREE
Don Hits
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Don이 공격적인 거래 전문가를 만나도록 하겠습니다. 다방향 시스템으로, 모든 시간과 모든 통화를 다루고 드로다운 제어 기능을 갖추고 있습니다. 이 시스템은 더 낮은 시간과 더 긴 시간에 일어나는 일에 대한 후속 조치와 함께 내 마틴게일 논리 중 하나를 사용합니다. 또한 드로다운에 개입해야 하는지 여부도 결정됩니다. 많은 사람들이 마틴을 좋아하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 또는 엣지 시스템 그들은 계정을 소각하는 데 익숙하지만 내 시스템은 다르다고 믿습니다. 오류를 처리하고 지속적으로 이동하기 위해 구현된 로직이므로 이러한 시스템은 높은 DD를 가질 수 있으므로 내부 시스템이 있습니다. 이를 제어하도록 설계된 시스템은 Martins가 시장에서 가장 많은 수익을 창출하는 회사라는 점을 기억하십시오. 그리드 거래를 위한 고급 기술을 사용하고 전체 시장을 관리하는 공격적인 시스템, 돈 히트로 진입이 가능합니다. 기술의 가장 진보된 기술은 진입과 퇴출을 통제하는 보호이기 때문입니다.
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! EA는 3.5년 동안 낮은 손실률로 안정적인 거래를 한 라이브 실적을 보유하고 있습니다. 라이브 공연 MT4 버전은 여기에서 찾을 수 있습니다. "클레오파트라 EA" 전략을 제시합니다. 클레오파트라는 아름답고 지능적인 디자인으로, 그 힘이 다재다능한 곳에서 지속적으로 적응하는 회복 형태를 가지고 있습니다. 그것의 주요 전략은 탄력성으로 시장을 읽는 것입니다. 우리는 진입 범위를 다양한 방식으로 분석할 수 있을 것입니다. 이는 시장 뉴스에 대한 쿼리 처리와 함께 다양한 tf 및 다양한 범위에서와 같이 매우 역동적일 수 있습니다. 클레오파트라는 시장 회복에 적응할 수 있는 큰 힘을 가지고 있으며, 그녀의 패턴은 고정되어 있지 않으며, 특정 계정이나 mff 등의 규칙에 따라 작업할 수 있도록 백분율 또는 변동 여부에 관계없이 다양한 유형의 보호 기능도 있습니다. EURUSD에 최적화되어 있지만 전체 시장을 다룰 수 있으므로 필요한 시장에 적응시키는 문
Ra AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. RA AI는 EURO DOLLAR 통화의 AI 구조로 구성된 추세 알고리즘을 사용하여 두피에 맞게 설계하고 특별히 설계했습니다. 여기에서 1,000에서 12,000까지의 1년 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 비슷한 결과로 실제 돈이 승리하는 실제 계좌 신호도 볼 수 있습니다. RA AI는 놀랍습니다! EURUSD와 같은 안정적인 통화의 추세를 스캘핑하기 위한 노드 범위를 기반으로 디자인에 대해 조금 설명하겠습니다. 이러한 방식으로 AI는 위험도가 낮은 항목을 만들기 위해 적절한 지점을 구조화하는 역할을 담당합니다. 그렇지 않으면 우리는 회복 가능성이나 이탈 후 재복구 가능성을 바탕으로 회복 인자가 들어가는 고정점을 만들어 주는 노드를 가지고 있습니다. 낮은 범위의 산사태가 어디에 있는지 알면 시간에 따른 산사태를 수용하기 위한 내부 분석. 하루의 시작부터 끝까지 놀라운 일일 분석을 수행합니다.
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이전의 여러 전략을 기반으로 하는 도구인 Foxy AI를 엄격하고 그의 지혜와 지능에 대해 흠잡을 데 없는 실제 결과로 설계하여 외환 시장에 적용했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 적용됩니다. , AI는 매개변수를 읽고 이를 내 전략에 참조한 다음 항목의 품질이 더 좋도록 학습하고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화됩니다. 즉, 손실 중지 및 이익 실현 등의 서버로 전송되는 데이터가 없으며 매우 인도적인 방식으로 수행됩니다. 이 나이트 스캘퍼는 위험을 제한하면서 전략적으로 진입할 수 있도록 미끄러짐 및 확산 방지 기능을 갖추고 설계되었습니다. 완전히 지능적이고 자체 관리되는 메타 트레이더를 위해 독점적으로 설계되었습니다. 나의 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 설계되었으며, 성과를 최적화하고 더욱 향상시키기 위해 AI의 자체 적응을 추가했다는 점에 유의해야 합니다.
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 트레이더스입니다! "선지자" 전략을 제시하고, 높은 승률과 길고 안정적인 거래를 위해 선택된 것입니다. 선지자는 승률의 중요성에 의해 강조된 전략이기 때문에 많은 전략 중 하나이며 %100의 승률과 유사하게 찾을 수 있는 몇 안 되는 전략 중 하나이며 여러 전략을 컨설팅하는 내부 알고리즘을 기반으로 합니다. 수행할 수 있는 요소와 시장에 적응하는 울타리 적절한 위험을 제어하는 ​​데 필요한 모든 보호 기능이 포함되어 있으며 주요 쌍에서만 작동합니다. 또한 숨겨지도록 구현되었습니다. Prophet은 "EURUSD , GBPUSD , EURCHF"에 최적화되어 있으며 다른 RANGED에 비해 가장 안정적인 통화입니다. 논리는 martin 등을 기반으로하지 않지만 선택적 사용이 추가되었습니다 가장 중점을 두는 것은 알고리즘이 높은 빈도의 데이터를 감지하여 승률을 갖는 것입니다. 나의 전략 EA에는 생생한 역사가 있습니다 라이브 공연 내 신호의 사전
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello traders,   Hypnos is a sophisticated scalper designed for the semi-night market, after a deep analysis prior to its internal functions, it manages to detect unique opportunities, cared for by a system with price control and news control. It should be noted that the analysis is strongly optimized to handle night trading at its best for slippage and spreads. 4 important factors Low Liquidity: During market closure, liquidity usually decreases significantly. Fewer participants in the market
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더스입니다! 당신에게 '클레오파트라'를 선물합니다 클레오파트라는 아름답고 지적인 디자인과 그 힘이 다재다능한 곳에 지속적으로 적응하는 회복 형태를 갖추고 있습니다. 주요 전략은 시장의 탄력성을 읽는 것입니다. 진입 범위를 다양한 방식으로 분석할 수 있습니다. 이는 시장 뉴스에 대한 쿼리를 처리하면서 다양한 TF 및 다양한 범위에서 매우 역동적일 수 있습니다. 클레오파트라는 시장 회복에 적응할 수 있는 강력한 힘을 가지고 있으며, 그 패턴은 고정되어 있지 않습니다. 또한 우리는 백분율 또는 변동 여부에 관계없이 propfirm 또는 MFF 계정의 규칙에 따라 작업할 수 있는 다양한 유형의 보호 기능을 보유하고 있습니다. Forex든 다른 기호든 모든 기호에 적응하고 지지와 저항을 기반으로 범위 시간을 효과적으로 제어할 수 있으며 전체 전략을 반대로 작동하도록 할 수도 있고 역학이 사용자에 맞게 적응된다는 점에 유의해야 합니다. 중요: 이 전문가는 API 뉴스
Lord Arles MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! "아를 경의 다재다능한 전략, Arles는 적시에 매우 공격적이거나 다재다능하도록 설계되었습니다. Arles는 내가 가장 좋아하는 사가의 신이며 그는 시장에서 가장 역동적일 수 있는 모든 것을 갖추고 있습니다. Arles가 어떻게 그렇게 공격적으로 살아남을 수 있습니까? 내 전략은 그 자체로 매우 복잡합니다. 시장이 어떻게 진행되고 있는지 검토하고 내부적으로 공개되지 않을 뉴스, 이벤트, 움직임, 틱 패턴 및 기타 사항을 참조하도록 설계되었습니다. Arles는 공격적으로 시장에 진입하고 퇴장할 수 있습니다. 그것은 시장에서 강하거나 약한 일이 일어날 때를 아는 보호 기능을 가지고 있으며, 시장이 수익성이 있을 경우 이러한 논리가 증가할 회복 논리도 가지고 있으며, 출구, 이동 상담 및 뉴스도 있습니다. , 계속 기다릴 것입니다. 요컨대 입력하지 않고 모든 논리를 참조하지 않고 종료하지 않습니다. 내 전략은 귀하의 브로커에 민감하지 않고 기존의 모든
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
몽크 전략, 견고하고 매우 안정적인 장기 전략. 내 전략에는 안전하고 장기적인 진입 패턴이 있고, 라이브 시장에서 발생하는 뉴스와 축제를 지속적으로 참조하고, 최대 위험 보호 기능이 있으며, 그리드의 장기적인 복구가 있으며, 다른 지능형 내부 방법이 있습니다. , 하나의 차트 설정에서 구성할 수 있는 곳에서 클릭 1회, 저위험/중/고, 동적 등의 AI에 대해 편안한 적응형 구성을 설정할 수 있습니다. 차트에서 EA를 시작합니다. 현재 차트에 관계없이 고문은 항상 모든 기호를 동시에 거래합니다. 뉴스를 읽고 필터링하려면 기호당 1개의 차트를 배치해야 합니다. 모든 기호 및 기간의 차트에서 Advisor Monk를 시작할 수 있습니다. 현재 차트와 관계없이 고문은 모든 기호에 대한 월간, 주간 및 일일 차트 데이터를 동시에 분석합니다. 특성 중 일부를 등록하십시오. 이익실현은 단일 및 회수 모두에 대해 완전히 역동적이며 스마트한 이익실현, 숨겨진 이익실현 등 손절매는 단일
Priest Master MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! 탄탄한 게이지 기반의 기술을 구사하는 고대 사제 프리스트 마스터 '프리스트 마스터' 전략을 소개합니다. RSI, Bollinger 등과 같은 중요한 지표에 의해 고도로 분석된 항목, 필요한 경우 미끄러짐 및 스프레드를 제어하여 전체 시장과 함께 작동할 수 있습니다. 우승 포지션을 전략적인 방식으로 만들어 특별함 내 전략은 "모든 Forex 시장"에 최적화되어 있지만 최고의 쌍도 있습니다"하지만 내가 디자인 한 것을 사용하는 것이 좋습니다 Priest Master 잔고의 x 금액을 위험에 빠뜨리는 시스템이 내장되어 있으며 복구도 있습니다 언제든지 시장이 불안정해지면 또한 TP가 내장된 비밀 표시기에서 올바른 예측을 감지하면 다른 포지션이 아닌 일부 포지션을 청산할 수 있는 스마트 알고리즘 시스템을 갖추고 있습니다. 내 전략 EA에는 생생한 역사가 있습니다 라이브 공연 내 신호의 사전 설정을 원하면 내 고객에게만 개인적으로 요청하십시오. http
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Buda The Enlightened One은 안정적이고 단호한 것을 원하는 모든 사람들을 위해 걱정 없이 거래하도록 고안된 전략입니다. 그들이 위험에 대한 우려 없이 투자 X 사이즈를 배치할 수 있는 곳, 각 항목은 이전에 내가 설계한 강력한 분석 컨설팅 비밀 패턴 및 지표를 갖게 될 것입니다. 정지 손실이 다목적인 경우 필요한 경우 위험을 조정합니다. 차트에서 EA를 시작합니다. 구성을 생성하고 저장한 다음 동일한 기호 창을 다시 로드하고 작업할 쌍을 표시하면 자동으로 모든 창을 열고 자체 구성할 수 있는 특수 기능이 있습니다. M1/M5/M15 심볼의 차트에서 어드바이저 Buda를 시작할 수 있습니다. 현재 차트와 관계없이 고문은 데이터 통화 기술 분석, 스프레드, 미끄러짐, 뉴스, ETC를 분석합니다. 인수할 때마다 가격이 상승합니다. 이를 통해 소수만이 나만의 전략을 가질 수 있도록 보호하겠습니다. 특성 중 일부를 등록하십시오. 이익 실현은 단일 및 회복 모두에
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! Duende 전략을 제시합니다. Duende는 서로 다른 높은 수준과 낮은 수준의 패턴을 감지하는 알고리즘으로, 좋은 항목을 만들기 위해 일정하게 유지되며, 복구 시스템은 손익분기점과 같은 다양한 항목을 쿼리하고 피어 간에 교차합니다. 시장에서 뉴스를 강력하게 제어하여 문제 없이 여러 통화를 제어하는 것으로 입증되었습니다. 필요한 모든 기호로 관리 가능 내 전략은 "모든 외환 시장"에 최적화되어 있지만 USDCAD,EURCAD,EURCHF,USDCHF,EURJPY" 최고의 쌍도 있습니다. 다른 통화에 비해 가장 안정적인 통화입니다. RANGED, 다른 기호에 대한 자신의 방법을 찾을 수 있지만 내가 디자인한 것을 사용하는 것이 좋습니다 Duende 잔고의 x 금액을 위험에 빠뜨리는 시스템이 내장되어 있으며 언제든지 시장이 불안정해지면 복구 기능도 있습니다 또한 TP가 내장된 비밀 표시기에서 올바른 예측을 감지하면 다른 포지션이 아닌 일부 포
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이전의 몇 가지 전략을 기반으로 이 도구를 만들기로 결정하여 단계 지수의 합성 시장에 적용했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 적용되었습니다. 즉, AI가 매개 변수를 읽은 다음 상담합니다. 그것들을 내 전략에 적용하면 항목의 품질이 향상되고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화된다는 것입니다. 즉, 손절매 및 이익실현 등의 서버로 데이터가 전송되는 일이 없을 것이며, 매우 인도적인 방식으로 진행될 것입니다. 내 제품을 구매한 후 최상의 구성을 요청하십시오. 여기에서 내 다른 제품도 볼 수 있습니다. MQL5 이 AI는 "Deriv Step 지수"가 1년 365일 매일 작동하기 때문에 대안을 원하는 사람들에게 주로 초점을 맞추고 연중무휴로 작동합니다. 이것은 매우 어려운 시장이므로 AI가 처리하도록 합니다. 강조할 수 있는 몇 가지 주요 특징을 여기에 목록으로 제시하겠습니다. 높
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 실제 결과로 이 도구를 엄격하게 설계했습니다. 이전 전략 중 몇 가지를 기반으로 외환 시장에 맞게 조정했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 맞게 조정되었습니다. 즉, AI는 매개 변수를 읽은 다음 내 전략에 참조한 다음 항목이 더 나은 품질이 되도록 학습합니다. 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화된다는 것입니다. 손절매, 이익실현 등의 서버로 전송되며, 매우 인도적인 방식으로 진행됩니다. 중요한 두 가지는 extractFeatures 및 trainModel 기능을 디자인한다는 것입니다. 이것은 양초를 디자인하고, Slippage를 분해하고, Spread에 적응하기 위해 어떻게 움직이는지 배우는 일을 담당할 것입니다. 내 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 내가 설계했으며 성능을 최적화하고 더 좋게 만들기 위해 AI의 자체 적응을 추가했습니다. 이익 실현과 손절매로 통제되는 실제
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. RA AI는 EURO DOLLAR 통화의 AI 구조로 구성된 추세 알고리즘을 사용하여 두피에 맞게 설계하고 특별히 설계했습니다. 여기에서 1,000에서 12,000까지의 1년 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 비슷한 결과로 실제 돈이 승리하는 실제 계좌 신호도 볼 수 있습니다. RA AI는 놀랍습니다! EURUSD와 같은 안정적인 통화의 추세를 스캘핑하기 위한 노드 범위를 기반으로 디자인에 대해 조금 설명하겠습니다. 이러한 방식으로 AI는 위험도가 낮은 항목을 만들기 위해 적절한 지점을 구조화하는 역할을 담당합니다. 그렇지 않으면 우리는 회복 가능성이나 이탈 후 재복구 가능성을 바탕으로 회복 인자가 들어가는 고정점을 만들어 주는 노드를 가지고 있습니다. 낮은 범위의 산사태가 어디에 있는지 알면 시간에 따른 산사태를 수용하기 위한 내부 분석. 하루의 시작부터 끝까지 놀라운 일일 분석을 수행합니다.
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Don이 공격적인 거래 전문가를 만나도록 하겠습니다. 다방향 시스템으로, 모든 시간과 모든 통화를 다루고 드로다운 제어 기능을 갖추고 있습니다. 이 시스템은 더 낮은 시간과 더 긴 시간에 일어나는 일에 대한 후속 조치와 함께 내 마틴게일 논리 중 하나를 사용합니다. 또한 드로다운에 개입해야 하는지 여부도 결정됩니다. 많은 사람들이 마틴을 좋아하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 또는 엣지 시스템 그들은 계정을 소각하는 데 익숙하지만 내 시스템은 다르다고 믿습니다. 오류를 처리하고 지속적으로 이동하기 위해 구현된 로직이므로 이러한 시스템은 높은 DD를 가질 수 있으므로 내부 시스템이 있습니다. 이를 제어하도록 설계된 시스템은 Martins가 시장에서 가장 많은 수익을 창출하는 회사라는 점을 기억하십시오. 그리드 거래를 위한 고급 기술을 사용하고 전체 시장을 관리하는 공격적인 시스템, 돈 히트로 진입이 가능합니다. 기술의 가장 진보된 기술은 진입과 퇴출을 통제하는 보호이기 때문입니다.
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the "Legionary" Strategy, Legionary is an Algorithm based on an ancient paladin where it will endure the trend to follow its lane and consistent entries. It represents a paladin, since it consults its 2 private internal indicators, to follow the trend where 2 situations can happen, have quickly short profits, or withstand the pressure, and wait for the trend to settle, this can also be done by consulting the news and events, but always doing everything consistently My
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. Apolo AI는 캐나다 통화의 AI 및 노드 구조로 구성된 트렌드 알고리즘을 사용하여 두피를 의도하고 특별히 설계했습니다. 여기에서 10,000에서 1,000까지의 1년 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 40k, 비슷한 결과로 실제 돈이 승리하는 실제 계좌 신호도 볼 수 있습니다. Apollo는 놀랍습니다! USDCAD와 같은 안정적인 통화의 추세에 따라 두피에 노드 범위를 기반으로 디자인에 대해 조금 설명하겠습니다. 이러한 방식으로 AI는 위험도가 낮은 항목을 만들기 위해 적절한 지점을 구조화하는 일을 담당합니다. 반대의 경우에는 복구 또는 종료 후 다시 복구할 가능성에 따라 복구 요소가 입력되는 고정 지점을 만드는 노드가 있습니다. 내부 분석을 통해 시간에 따른 슬리피지를 수용할 수 있으며, 슬리피지 순위가 낮은 위치를 알 수 있는 경우 나의 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 설계되었
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이전 전략 중 몇 가지를 기반으로 실제 결과를 엄격하게 적용하여 이 도구를 설계했습니다. 금의 신성에 도전하는 신 RA의 수호신 세스 AI와 금 패턴을 분석하는 노드로 구성된 완전한 알고리즘 인공 지능과 기계 학습을 기반으로 한 금 움직임에 기반한 혁신적인 전략 금만큼 변동성이 큰 시장에서 투자 수익을 극대화하려면 견고하고 적응력 있는 전략을 갖추는 것이 필수적입니다. 이것이 바로 우리가 안전한 피난처 자산인 금의 힘과 인공 지능 및 기계 학습의 예측 기능을 결합하는 고급 전략을 개발한 이유입니다. 우리의 전략은 금 가격, 거시경제적 요인, 시장 동향 및 기타 주요 지표와 관련된 대량의 과거 및 실시간 데이터 분석을 기반으로 합니다. 기계 학습 알고리즘을 사용하여 당사의 AI는 숨겨진 패턴을 식별하고 미래의 금 가격 변동을 예측하며 정보에 입각한 투자 결정을 추천할 수 있습니다. 인공 지능의 적응성과 지속적인 학습 덕분에 우리의 전략은 시장 변화
Train to Yuma MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present to you the " Train to Yuma "   strategy, a solid and very stable Trend Medium Term Strategy. The train to Yuma is the old Legano West Train, where he traveled long stretches and had to endure various missions to get by. This algorithm is designed for the medium term, to monitor trends with time filter settings to choose the   best symbols to enter. It has everything you need to monitor the   entire market, from trend filters, rsi filters, channel periods, and more signa
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
Horus AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. 이전의 여러 전략을 기반으로 도구를 Forex 시장에 적용했으므로 기계 학습의 인공 지능에 적용되었습니다. 즉, AI가 읽습니다. 매개 변수를 분석한 다음 내 전략에 문의하면 항목의 품질이 더 좋아지도록 학습하고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 캡슐화된다는 것입니다. 가상 방식, 즉 손실 중지 및 이익 실현 등의 서버로 전송되는 데이터가 없으며 매우 인도적인 방식입니다. Horus AI는 대규모 노드 데이터베이스를 보유하고 있으며 내 노드 서버와 연결하여 시장 구조화 및 구조화 해제에 대한 추가 정보를 계속 저장하고 내 특별한 예언자 지표 및 기타 정보를 참조합니다. 이는 새로운 노드 정보 APIS, 지표 및 뉴스 덕분에 독특해졌습니다. 중요 읽기 백테스트는 수행할 수 없습니다. API는 백테스트와 함께 작동할 수 없기 때문에 실제에서만 작동합니다. 성능을
필터:
77beier1121
28
77beier1121 2024.05.04 07:35 
 

Great seller

Nestor Alejandro Chiariello
9514
개발자의 답변 Nestor Alejandro Chiariello 2024.05.04 07:42
Thanks dear!
Edson Zziwa
129
Edson Zziwa 2024.03.15 05:31 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Nestor Alejandro Chiariello
9514
개발자의 답변 Nestor Alejandro Chiariello 2024.03.15 07:45
Thanks you , u are welcome!
리뷰 답변