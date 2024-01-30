Odin AI

5
Ciao trader, ho progettato ODIN AI con risultati reali rigorosamente, impeccabile per la sua saggezza e intelligenza, strumento basato su molte delle mie strategie precedenti, adattandolo al mercato Forex, quindi è adattato all'intelligenza artificiale del machine learning, cioè , l'IA leggerà i parametri e poi li consulterà per la mia strategia, poi imparerà in modo che le voci siano di migliore qualità, ha anche un nodo dove puoi recuperare posizioni, un'altra delle cose innovative che troverai è che tutto sarà incapsulato in modo virtuale, cioè non ci saranno dati che verranno inviati al server dello Stop loss e del take profit ecc., sarà in un modo molto umano



Questo scalper è progettato con protezione dallo slittamento e dal preread per effettuare entrate strategiche limitando i rischi.

progettato esclusivamente per metatrader, dove sarà completamente intelligente e autogestito


La seconda cosa principale è che progetto le funzioni extractFeatures e trainModel, questo sarà incaricato di progettare la candela, destrutturarla Slippage e imparare come si muove per adattare Spread.

Va notato che lo sviluppo della mia strategia è stato progettato da me negli anni come trader professionista, aggiungendo l'autoadattamento dell'IA per ottimizzare le prestazioni e renderle ancora migliori.

Va sottolineato che si tratta di un Real Scalper in cui i profitti saranno reali, controllati con un take profit e uno stop loss

in questo modo i tuoi soldi saranno protetti

Non è necessario avere esperienza nel trading, il mio strumento è progettato per principianti ed esperti, si installa in 2 semplici clic poiché svolgerà il lavoro come un trader professionista

Dopo aver acquistato il mio prodotto, chiedimi di ottenere la migliore configurazione, puoi anche vedere i miei altri prodotti qui MQL5

Questa IA si concentra principalmente sulle persone che desiderano un'alternativa e lavorano 24 ore su 24, 5 giorni su 5 poiché il "Forex" "GBPCAD M15" funziona tutti i giorni dell'anno, questo è un mercato molto difficile quindi lascia che se ne occupi l'IA.



È importante eseguire correttamente il backtesting per utilizzare il metodo "Every Tick" poiché l'intelligenza artificiale viene implementata per ogni Tick Data in fase di runtime

Alcune delle principali caratteristiche che possono essere evidenziate le presenterò qui sotto forma di elenco

Segnali reali

prestazioni di design elegante e di alta qualità
manipolazione del colore delle candele e dei grafici per una lettura dell'intelligenza artificiale pulita
pannello informativo su come sta andando il lavoro della strategia
ambienti virtuali fluttuanti in cui i profitti e le perdite verranno visualizzati nel grafico in modo molto chiaro
controllo del rischio per investire
protezione del conto, esempio prelievo massimo nel tempo, spread massimo nel tempo, ecc.
controllo delle grandi notizie e viceversa
Controllo adattivo dell'IA
Ottimo controllo dei giorni e degli orari di funzionamento
Adattamento rigoroso per qualsiasi broker, questo deve essere adattato gradualmente dall'utente per comprendere il proprio slittamento
Controllo dell'API di notizie



Informazioni sui dati richieste
Simbolo GBPCAD
Velocità di connessione <10,0 ms
Diffusione <25 Diffusione
Tipo Conto ECN,RAW,PRO (Spread basso)
Lasso di tempo M15
Recensioni 2
77beier1121
22
77beier1121 2024.05.04 07:35 
 

Great seller

