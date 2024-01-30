Odin AI

トレーダーの皆さん、私は ODIN AI を厳密に設計し、実際の結果をもたらし、その知恵と知性において非の打ちどころのないものであり、これまでのいくつかの戦略に基づいたツールを外国為替市場に適応させました。したがって、機械学習の人工知能に適応しています。 AIはパラメータを読み取って私の戦略に合わせて学習し、エントリの品質が高くなるように学習します。ポジションを回復できるノードもあり、もう1つの革新的な点は次のとおりです。すべてが仮想的な方法でカプセル化されます。つまり、ストップロスやテイクプロフィットなどのサーバーにデータが送信されることはなく、非常に人道的な方法になります。



このスキャルパーは、リスクを制限しながら戦略的なエントリーを行うために、スリッページとプリード保護を備えて設計されています。

メタトレーダー専用に設計されており、完全にインテリジェントで自己管理されます。


主なことの 2 つは、extractFeature 関数と trainModel 関数を設計することです。これは、ローソク足の設計、スリッページの構造化、スプレッドを適応させるためにどのように動くかを学習することを担当します。

私の戦略開発は、プロのトレーダーとして長年にわたって私によって設計されており、パフォーマンスを最適化し、パフォーマンスをさらに向上させるために AI の自己適応を追加していることに注意してください。

これは利益が実際に得られ、テイクプロフィットとストップロスで制御されるリアルスキャルパーであることに非常に注目してください。

そうすればあなたのお金は守られます

取引の経験は必要ありません。私のツールは初心者と専門家向けに設計されており、プロのトレーダーのように仕事を行うため、2回の簡単なクリックでインストールできます。

製品を購入した後、最適な構成を入手するように依頼してください。ここで他の製品も見ることができます。MQL5

このAIは主に、「外国為替」「GBPCAD M15」が年中無休で稼働するため、代替手段を必要として24時間365日働く人々に焦点を当てています。これは非常に困難な市場であるため、AIに任せてください。



AIは実行時にティックデータごとに実装されるため、「Every Tick」メソッドを使用するにはバックテストを正しく行うことが重要です

強調できる主な特徴のいくつかをここにリストとして示します

実信号

高品質でエレガントなデザイン性能
クリーンな AI 読み取りのためのローソク足とチャートの色の操作
戦略の進捗状況に関する情報パネル
利益と損失が非常に明確な方法でグラフに表示されるフローティング仮想環境
投資するためのリスクコントロール
アカウント保護、時間の経過に伴う最大ドローダウンの例、時間の経過に伴う最大スプレッドなど。
ビッグニュースのコントロールとその逆
AI適応制御
稼働日と稼働時間の優れた制御
あらゆるブローカーに厳密に適応します。スリッページを理解するには、ユーザーが段階的に適応する必要があります。
ニュースAPIコントロール



データ情報が必要です
記号 GBPCAD
接続速度 <10.0 ミリ秒
スプレッド <25 スプレッド
アカウントの種類 ECN、RAW、PRO (低スプレッド)
タイムフレーム M15
77beier1121
Great seller

77beier1121
Great seller

Edson Zziwa
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

