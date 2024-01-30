Odin AI
- Versão: 1.8
- Atualizado: 20 maio 2024
- Ativações: 5
Olá traders, desenvolvi o ODIN AI com resultados reais com rigor, impecável pela sua sabedoria e inteligência, ferramenta baseada em várias das minhas estratégias anteriores, adaptando-a ao Mercado Forex, pois está adaptada à inteligência artificial de machine learning, ou seja , a IA vai ler os parâmetros e depois consultá-los à minha estratégia, então vai aprender para que as entradas sejam de melhor qualidade, também tem um nó onde você pode recuperar posições, outra das coisas inovadoras que você encontrará é que tudo será encapsulado de forma virtual, ou seja, não haverá dados que serão enviados para o servidor do Stop loss e takeprofit etc, será de forma muito humana
Este scalper foi projetado com proteção contra deslizamento e pré-leitura para fazer entradas estratégicas e, ao mesmo tempo, limitar os riscos.
projetado exclusivamente para metatrader, onde será totalmente inteligente e autogerenciado
2 das coisas principais é que eu desenho as funções extractFeatures e trainModel, este se encarregará de desenhar a vela, desestruturar o Slippage e aprender como ele se move para se adaptar ao Spread.
Ressalta-se que o desenvolvimento da minha estratégia é desenhado por mim ao longo dos anos como trader profissional, agregando a autoadaptação da IA para otimizar o desempenho e torná-lo ainda melhor.
Deve-se notar que este é um Real Scalper onde os lucros serão reais, controlados com um take-profit e um stop loss.
assim seu dinheiro estará protegido
Você não precisa ter experiência em negociação, minha ferramenta foi projetada para iniciantes e especialistas, é instalada em 2 cliques simples, pois fará o trabalho como um trader profissional
Esta IA está focada principalmente em pessoas que querem uma alternativa e trabalham 24 horas por dia, 5 dias por semana, já que o "Forex" "GBPCAD M15" funciona todos os dias do ano, este é um mercado muito difícil então deixe a IA cuidar disso.
É importante fazer o backtesting corretamente para utilizar o método “Every Tick” já que a IA é implementada para cada Tick Data em tempo de execução
Algumas das principais características que podem ser destacadas irei apresentá-las aqui em forma de lista
Sinais reais
desempenho de design elegante e de alta qualidade
manipulação de cores de velas e gráficos para leitura limpa de IA
painel informativo sobre como está indo o trabalho da estratégia
ambientes virtuais flutuantes onde lucros e perdas serão mostrados no gráfico de forma muito clara
controle de risco para investir
proteção da conta, exemplo de redução máxima com o tempo, spread máximo com o tempo, etc.
controle de grandes notícias e vice-versa
Controle adaptativo de IA
Ótimo controle de dias e horários de funcionamento
Adaptação rigorosa para qualquer corretora, esta deve ser adaptada em etapas pelo usuário para entender sua derrapagem
Controle da API de notícias
Informações de dados necessárias
Símbolo GBPCAD
Conexão de velocidade <10,0 ms
Espalhamento <25 Espalhamento
Tipo de conta ECN, RAW, PRO (spread baixo)
Prazo M15
Great seller