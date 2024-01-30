Olá traders, desenvolvi o ODIN AI com resultados reais com rigor, impecável pela sua sabedoria e inteligência, ferramenta baseada em várias das minhas estratégias anteriores, adaptando-a ao Mercado Forex, pois está adaptada à inteligência artificial de machine learning, ou seja , a IA vai ler os parâmetros e depois consultá-los à minha estratégia, então vai aprender para que as entradas sejam de melhor qualidade, também tem um nó onde você pode recuperar posições, outra das coisas inovadoras que você encontrará é que tudo será encapsulado de forma virtual, ou seja, não haverá dados que serão enviados para o servidor do Stop loss e takeprofit etc, será de forma muito humana













Este scalper foi projetado com proteção contra deslizamento e pré-leitura para fazer entradas estratégicas e, ao mesmo tempo, limitar os riscos.





projetado exclusivamente para metatrader, onde será totalmente inteligente e autogerenciado









2 das coisas principais é que eu desenho as funções extractFeatures e trainModel, este se encarregará de desenhar a vela, desestruturar o Slippage e aprender como ele se move para se adaptar ao Spread.





Ressalta-se que o desenvolvimento da minha estratégia é desenhado por mim ao longo dos anos como trader profissional, agregando a autoadaptação da IA ​​para otimizar o desempenho e torná-lo ainda melhor.





Deve-se notar que este é um Real Scalper onde os lucros serão reais, controlados com um take-profit e um stop loss.





assim seu dinheiro estará protegido





Você não precisa ter experiência em negociação, minha ferramenta foi projetada para iniciantes e especialistas, é instalada em 2 cliques simples, pois fará o trabalho como um trader profissional





Após adquirir meu produto, peça-me para obter a melhor configuração, você também pode ver meus outros produtos aqui MQL5





Esta IA está focada principalmente em pessoas que querem uma alternativa e trabalham 24 horas por dia, 5 dias por semana, já que o "Forex" "GBPCAD M15" funciona todos os dias do ano, este é um mercado muito difícil então deixe a IA cuidar disso.













É importante fazer o backtesting corretamente para utilizar o método “Every Tick” já que a IA é implementada para cada Tick Data em tempo de execução





Algumas das principais características que podem ser destacadas irei apresentá-las aqui em forma de lista





Sinais reais





desempenho de design elegante e de alta qualidade

manipulação de cores de velas e gráficos para leitura limpa de IA

painel informativo sobre como está indo o trabalho da estratégia

ambientes virtuais flutuantes onde lucros e perdas serão mostrados no gráfico de forma muito clara

controle de risco para investir

proteção da conta, exemplo de redução máxima com o tempo, spread máximo com o tempo, etc.

controle de grandes notícias e vice-versa

Controle adaptativo de IA

Ótimo controle de dias e horários de funcionamento

Adaptação rigorosa para qualquer corretora, esta deve ser adaptada em etapas pelo usuário para entender sua derrapagem

Controle da API de notícias













Informações de dados necessárias

Símbolo GBPCAD

Conexão de velocidade <10,0 ms

Espalhamento <25 Espalhamento

Tipo de conta ECN, RAW, PRO (spread baixo)

Prazo M15