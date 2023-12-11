FoxFx
- Salavat Yulamanov
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Fox — сеточная "откатная" торговая система основанная на возврате цены к среднему значению с использованием индикаторов RSI,
Bollinger Bands, Двойной стохастик с разных тайфреймов !!! С закрытием по общему профиту с частичным закрытием и хеджированием позиций.
Валютные пары: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.
Таймфрейм: M15
Советник устанавливается только на один график для торговли всеми символами
Если брокер использует суффикс (например NZDCAD.с), вам следует вписать в настройках суфикс
Настройки
Фиксированный лот 0,01
Лот на риск Risk 20
Lot Value Dynamic 10000
Fixed Initial Deposit False
MaximumLot=10 Maximum Lot
Разрешить хеджирование - True
Торгуемые валютные пары AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
Bollinger Bands Period 20
RSI Period - период RSI 30
Maximum RSI Value - 25
TIMEFRAMES OPO_TimeFrame 15
Прежде чем покупать скальпер, помните о возможных рисках:
Не торгуйте на заемные и последние деньги !!!
Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (советник также может понести убытки).
