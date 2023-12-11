FoxFx

Fox — сеточная "откатная" торговая система основанная на  возврате цены к среднему значению с использованием индикаторов   RSI, 

Bollinger Bands,  Двойной стохастик с разных тайфреймов !!!   С закрытием по общему профиту с частичным закрытием и хеджированием позиций.





Валютные пары:  AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.

Таймфрейм:  M15

Советник устанавливается только на один график для торговли всеми символами

Если  брокер использует суффикс (например NZDCAD.с), вам следует вписать в  настройках суфикс

Настройки 

 Фиксированный лот                                            0,01
 Лот на  риск                                                        Risk 20  
 Lot Value Dynamic                                               10000  
 Fixed Initial Deposit                                             False 
 MaximumLot=10                                                   Maximum Lot
 Разрешить хеджирование -                                True
 Торгуемые валютные пары                                AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
 Bollinger Bands Period                                          20
 RSI Period  - период RSI                                        30
 Maximum RSI Value -                                             25

 TIMEFRAMES  OPO_TimeFrame                              15

Прежде чем покупать  скальпер, помните о возможных рисках:

Не торгуйте на заемные и последние деньги !!! 

Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (советник также может понести убытки).
Другие продукты этого автора
Asistant
Salavat Yulamanov
4.93 (14)
Утилиты
Торговая панель для открытия ордеров по 1 клику ! В помощь трейдеру, выставляет тейк профиты, стоп лоссы, отложенные ордера Стоповые  и Лимитные , переводит в безубыток, тралит.  Имеется и частичное закрытие ордера в %  Все параметры настраиваемые. Устанавливается в эксперты !   Настройки           Lots --                  0.02                   Лот          StopLoss ---            700                     Стоп Лосс          TakeProfit ---          400                     Тейк Профит        
FREE
Trader Novus
Salavat Yulamanov
4.5 (2)
Эксперты
Советник  Для торговли на Новостях Советник выставляет отложенные ордера перед новостями по выставленному времени !!!   Величина порог расстояние от текущей цены, при срабатывании отложки откроется рыночный ордер а противоположная отложка увеличится вдвое, всего 3 цикла увеличения ! Тейки и стопы рассчитаны таким образом что ордер по тейку перекроет минус от стопового ордера в итоге получим общий +  !!!  1 модель ситуации   первый лот 0,01 например в селл если  идет безоткатное движение в одн
FREE
Multi Meter
Salavat Yulamanov
Индикаторы
Тренд индикатор  Уникальная система определения тренда для каждого таймфрейма,  Позволяет по любой валютной паре иметь реальную картину тренда по всем стандартным таймфреймам! Зеленые квадратики BUY тренд а красные SELL. Техника торговли если мелкие тайм фреймы противоположны тренду старших то по инерционости движения рынка вход по старшим таймам как на скринах.
FREE
Mirror chart
Salavat Yulamanov
4.5 (2)
Индикаторы
Индикатор,  отображает на одном графике две различных пары,  предназначен для упрощения отображаемой информации,   Способен работать практически со всеми доступными в терминале инструментами (не только валютными парами, но и металлами, сырьем). Особенность использования  для визуального метода корреляции для любых валютных пар SubSymbol. Валютная пара выводится на экран цветными свечами. Это та самая коррелируемая пара. Mirroring. Вспомогательная валюта. Средствами индикатора отражается два тип
FREE
Hitech MT5
Salavat Yulamanov
Эксперты
Hitech !  Профессиональный Советник для Максимальной Прибыли с Минимальными Рисками!     Сигналы myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn            Ваш ключ к стабильности на рынке: Наш торговый советник сочетает в себе мощь алгоритмической торговли и глубокий анализ рынка. Система работает исключительно от глобальных уровней поддержки и сопротивления, которые формируются на основе многолетних данных, обеспечивая высочайшую точность входов. Это не просто уровни — это
Xagusd
Salavat Yulamanov
Эксперты
Советник работает по стратегии пробоя трендового уровня и следования за трендом, анализируя старшие таймфреймы для максимальной точности. Фиксированный стоп-лосс — строгий контроль рисков в каждой сделке. Трейлинг-стоп — автоматическая фиксация прибыли при движении в вашу пользу. Закрытие по общему профиту — достижение целевой прибыли в единицах депозита. Простота, надежность и стабильность — ваш ключ к уверенной торговле        мониторинг        myfxbook.com/members/salavat1/gold-puls/118177
Masoud Seydeshaghi
864
Masoud Seydeshaghi 2023.12.21 10:38 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Deiz
164
Deiz 2023.12.12 17:01 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв