FoxFx
- Asesores Expertos
- Salavat Yulamanov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Fox es un sistema de comercio de cuadrícula de retroceso basado en la reversión de precios a la media utilizando indicadores RSI,
Bandas de Bollinger, Estocástico Doble de diferentes marcos temporales!!! Con cierre basado en ganancia total con cierre parcial y cobertura de posiciones.
Pares de divisas: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.
Plazo: M15
El asesor está instalado en un solo gráfico para operar con todos los símbolos.
Si el corredor utiliza un sufijo (por ejemplo, NZDCAD.с), debe ingresar el sufijo en la configuración
Ajustes
Lote fijo 0.01
Lote de riesgo Riesgo 20
Valor de lote dinámico 10000
Depósito inicial fijo Falso
Lote Máximo=10 Lote Máximo
Permitir cobertura: verdadero
Pares de divisas negociables AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
Bandas de Bollinger Período 20
Período RSI - Período RSI 30
Valor máximo de RSI: 25
PLAZOS OPO_TimeFrame 15
Antes de comprar un revendedor, tenga en cuenta los posibles riesgos:
¡¡¡No opere con dinero prestado y último!!!
El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el asesor también puede incurrir en pérdidas).
