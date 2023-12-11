Fox es un sistema de comercio de cuadrícula de retroceso basado en la reversión de precios a la media utilizando indicadores RSI,





Bandas de Bollinger, Estocástico Doble de diferentes marcos temporales!!! Con cierre basado en ganancia total con cierre parcial y cobertura de posiciones.

























Pares de divisas: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.





Plazo: M15





El asesor está instalado en un solo gráfico para operar con todos los símbolos.





Si el corredor utiliza un sufijo (por ejemplo, NZDCAD.с), debe ingresar el sufijo en la configuración









Ajustes





Lote fijo 0.01

Lote de riesgo Riesgo 20

Valor de lote dinámico 10000

Depósito inicial fijo Falso

Lote Máximo=10 Lote Máximo

Permitir cobertura: verdadero

Pares de divisas negociables AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD

Bandas de Bollinger Período 20

Período RSI - Período RSI 30

Valor máximo de RSI: 25

PLAZOS OPO_TimeFrame 15





Antes de comprar un revendedor, tenga en cuenta los posibles riesgos:





¡¡¡No opere con dinero prestado y último!!!





El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el asesor también puede incurrir en pérdidas).