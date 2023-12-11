FoxFx

Fox は、RSI 指標を使用した平均値への価格回帰に基づくリトレースメント グリッド取引システムです。

ボリンジャーバンド、さまざまな時間枠からのダブルストキャスティクス!!! 部分的な決済とポジションのヘッジを伴う合計利益に基づく決済。





 

通貨ペア: AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。

時間枠: M15

アドバイザは、すべてのシンボルを取引するために 1 つのチャートのみにインストールされます

ブローカーがサフィックス (NZDCAD.с など) を使用している場合は、設定にサフィックスを入力する必要があります。


設定

  固定ロット0.01
  リスクロット リスク20
  ロット値動的 10000
  固定初回デポジット False
  MaximumLot=10 最大ロット
  ヘッジを許可 - True
  取引可能な通貨ペア AUDNZD、AUDCAD、NZDCAD
  ボリンジャーバンド 期間 20
  RSI期間 - RSI期間30
  最大 RSI 値 - 25
  タイムフレーム OPO_TimeFrame 15

ダフ屋を購入する前に、考えられるリスクに注意してください。

借りた最後のお金で取引しないでください!!!

過去のパフォーマンスは将来の収益性を保証するものではありません（アドバイザーが損失を被る可能性もあります）。
