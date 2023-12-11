FoxFx
- エキスパート
- Salavat Yulamanov
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Fox は、RSI 指標を使用した平均値への価格回帰に基づくリトレースメント グリッド取引システムです。
ボリンジャーバンド、さまざまな時間枠からのダブルストキャスティクス!!! 部分的な決済とポジションのヘッジを伴う合計利益に基づく決済。
通貨ペア: AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。
時間枠: M15
アドバイザは、すべてのシンボルを取引するために 1 つのチャートのみにインストールされます
ブローカーがサフィックス (NZDCAD.с など) を使用している場合は、設定にサフィックスを入力する必要があります。
設定
固定ロット0.01
リスクロット リスク20
ロット値動的 10000
固定初回デポジット False
MaximumLot=10 最大ロット
ヘッジを許可 - True
取引可能な通貨ペア AUDNZD、AUDCAD、NZDCAD
ボリンジャーバンド 期間 20
RSI期間 - RSI期間30
最大 RSI 値 - 25
タイムフレーム OPO_TimeFrame 15
ダフ屋を購入する前に、考えられるリスクに注意してください。
借りた最後のお金で取引しないでください!!!
過去のパフォーマンスは将来の収益性を保証するものではありません（アドバイザーが損失を被る可能性もあります）。
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした