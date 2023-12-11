Fox は、RSI 指標を使用した平均値への価格回帰に基づくリトレースメント グリッド取引システムです。





ボリンジャーバンド、さまざまな時間枠からのダブルストキャスティクス!!! 部分的な決済とポジションのヘッジを伴う合計利益に基づく決済。

























通貨ペア: AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。





時間枠: M15





アドバイザは、すべてのシンボルを取引するために 1 つのチャートのみにインストールされます





ブローカーがサフィックス (NZDCAD.с など) を使用している場合は、設定にサフィックスを入力する必要があります。









設定





固定ロット0.01

リスクロット リスク20

ロット値動的 10000

固定初回デポジット False

MaximumLot=10 最大ロット

ヘッジを許可 - True

取引可能な通貨ペア AUDNZD、AUDCAD、NZDCAD

ボリンジャーバンド 期間 20

RSI期間 - RSI期間30

最大 RSI 値 - 25

タイムフレーム OPO_TimeFrame 15





ダフ屋を購入する前に、考えられるリスクに注意してください。





借りた最後のお金で取引しないでください!!!





過去のパフォーマンスは将来の収益性を保証するものではありません（アドバイザーが損失を被る可能性もあります）。