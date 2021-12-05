Пишем эффективного советника
С подачи одной из тем раздела МТ5 этого форума родилась идея создать эффективно-работающего советника, приносящего реальную прибыль. Идея такая: я стартую - даю обоснования, почему именно так, затем делаю стартовый код, объясняю все ньюансы, которые нужно знать, вы тестируете, смотрите работу робота и, в случае нахождения изъянов, озвучиваете. Мы исправляем, снова тест, поиск... И так до тех пор, пока ни получим "несливатор".
Всем доброго вечера и хорошего настроения!
Идея с "несливатором" сама по себе интересна, правда, есть очень много "Но!"
В общем, стартуйте, постараюсь помочь.
С уважением, Владимир.
Собираем базовый материал, на основании которого будем делать код эксперта. Вот скриншот очередной ошибки моего торга на бинарных опционах:
Обратите внимание на этот ниспадающий тренд. Сколько в нём красных свеч? Я чистых насчитал 12. Назовём их "трендовыми свечками", а зелёные - "противотрендовыми". Сколько здесь противотрендовых свеч? 2? 3? 4?
Это наталкивает нас на идею торговать следующим образом: наносим линию тренда на график (она может быть наклонена только вниз или вверх - в горизонтальном канале пока не торгуем). Открываем стартовый (мнимальный) лот на каждой свече. Как только линия тренда будет пробита (цена закрытия первой свечи окажется за линией тренда), закрываем автоматически все ордера и останавливаем торг.
Договоримся о терминах пробитие и прокол. Напрмер, пробитие вверх и прокол вверх.
Если цена закрытия первой свечи выше нужного нам уровня, то будем говорить, что этот уровень пробит. Если тень первой свечи выше нужного уровня, но цена закрытия - ниже, то пробития не произошло, и перед нами прокол.
На данном скриншоте очередная зелёная свеча закрылась выше синего уровня локалного хая. Этот уровень она пробила. Теперь прокол:
На этом скриншоте хай зелёной свечи находится выше синего уровня, но цена закрытия свечи ниже. Получается, что тень свечи, как игла шприца просто проколола уровень, но телом свечи уровень пробить не удалось - тело свечи ниже уровня.
Собираем базовый материал, на основании которого будем делать код эксперта. Вот скриншот очередной ошибки моего торга на бинарных опционах:
...
Мультивалютный?, если да, то нужно писать для мт5, чтобы его можно было протестировать и дальше развивать. Для мт4 нет смысла что-то начинать, там возможности тестера крайне ограничены.
Собираем базовый материал, на основании которого будем делать код эксперта. Вот скриншот очередной ошибки моего торга на бинарных опционах:
Обратите внимание на этот низпадающий тренд. Сколько в нём красных свеч? Я чистых насчитал 12. Назовём их "трендовыми свечками", а зелёные - "противотрендовыми". Сколько здесь противотрендовых свеч? 2? 3? 4?
Это наталкивает нас на идею торговать следующим образом: наносим линию тренда на график (она может быть наклонена только вниз или вверх - в горизонтальном канале пока не торгуем). Открываем стартовый (мнимальный) лот на каждой свече. Как только линия тренда будет пробита (цена закрытия первой свечи окажется за линией тренда), закрываем автоматически все ордера и останавливаем торг.
Виталий, эти наблюдения вполне можно взять за основу и для них написать "стартовый" код, а далее уже будет нужно наращивать фильтры.
С уважением, Владимир.
Моя практика показывает, что в плане статистики на графике бывает всякое. Поэтому для данной торговой системы (назовём её "Торговля вдоль линии тренда") мы сознательно будем для каждого конкретного случая выбирать именно такие графики и именно на таких таймфреймах, где тренд хорошо просматривается и при этом количество трендовых свеч больше чем количество противотрендовых. Например, я не раз видел графики (это как правило кросс-пары), на которых наблюдается следующая тенденция: очередная трендовая свеча (относительно длинная), затем штук три-пять противотрендовых (коротких), затем снова 1-2 длинных трендовых, затем снова откат в штук 5 противотрендовых. В результате на одну трендовую свечу приходится штук 3-5 противотрендовых. На такой валютной паре сия тенденция как правило повторяется и такой график нам пока что не годится для торгов. Хотя, на более старшем/младшем таймфрейме соотношение трендовых/противотрендовых свеч может оказаться иным. Поэтому, прежде чем кидать линию тренда на график, нужно внимательо проанализировать тот торговый инструмент, который мы собираемся задействовать в торгах.
Попробуйте посмотреть на графики под другим ракурсом, например, как это сделано у меня. Ниже график на пятиминутном таймфрейме и смотрится он совершенно по другому, когда сжат до упора. Так гораздо легче увидеть тренд и нарисовать трендовую линию.
С уважением, Владимир.
Кстати, Виталий, хочу особо подчеркнуть, что создавать советника-несливатора на базе индикаторов - пустая трата времени. Это моё личное мнение и оно может абсолютно не совпадать с другими мнениями. Однако, есть прописная истина - индикатор отражает движение цены, а не цена движется за индикатором.
С уважением, Владимир.
Попробуйте посмотреть на графики под другим ракурсом, например, как это сделано у меня. Ниже график на пятиминутном таймфрейме и смотрится он совершенно по другому, когда сжат до упора. Так гораздо легче увидеть тренд и нарисовать трендовую линию.
С уважением, Владимир.
А можно убрать лишний шум(не в обиду пипсовщикам) и получить такой график, где хорошо видна волновая структура.
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С подачи одной из тем раздела МТ5 этого форума родилась идея создать эффективно-работающего советника, приносящего реальную прибыль. Идея такая: я стартую - даю обоснования, почему именно так, затем делаю стартовый код, объясняю все ньюансы, которые нужно знать, вы тестируете, смотрите работу робота и, в случае нахождения изъянов, озвучиваете. Мы исправляем, снова тест, поиск... И так до тех пор, пока ни получим "несливатор".
Советника назову "Binarnic". Имя файла будет выглядеть например, так: Binarnic_1.0.
Я хочу на этом заострить ваше внимание особо и вот почему: в силу того, что ни кому не запрещается вносить изменения в код моего эксперта, я хочу чтоб версии моего кода не перемешивались с версиями других участников форума. Например, у пользователя с ником Ivan, появилось желание изменить мой код. Он делает изменения, но свой файл называет Binarnic_Ivan_1.1. При таком подходе становится ясно, что он взял мой файл Binarnic_1.0, внёс в него изменения и в результате получилась следующая версия файла - " Binarnic_Ivan_1.1 "
Думаю с этими простыми правилами согласятся все, ибо они разумны.