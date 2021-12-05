Пишем эффективного советника - страница 13
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Закрытие позиций при пересечении ценой трендовой линии в обратном направлении не произошло.
С уважением, Владимир.
Закрытие позиций при пересечении ценой трендовой линии в обратном направлении не произошло.
С уважением, Владимир.
Посмотрите журнал экспертов и журнал терминала. Советник туда сообщения пишет. Я, например, сегодня ночью впервые наткнулся на ошибку "Торговля запрещена". Тоже файлы не позакрывались.
Сегодня в логе терминала нашёл такую запись:
0 09:16:23.865 Forex4you build 1350 stopped 0 13:45:58.146 Forex4you build 1350 started (E-Global Trade and Finance Group, Inc.)
Полный лог-файл прилагаю.
С уважением, Владимир.
Владимир, это не тот лог. Сейчас попытаюсь расколдовать свой аккаунт на ютубе, или подключу другой. Позже сделаю ещё видео - надо все мои ролики на ютуб повыкладывать и сунуть их в предыдущие посты - это лучше, чем ходить по ссылке. Странное дело, пытаюсь сунуть видео на ютуб - он говорит, чтоб я подтвердил личность. Жму подтверждение, а ни каких уведомлений в телефон не приходит...
Уважаемые модераторы! А можно пользователю с ником Vladimir Baskakov закрыть доступ к этой ветке форума? Основание - провокационное поведение сего индивида, мешающее творческому процессу.
Впервые за более чем 10 лет пребывания на форуме MQL, прошу Вас об этом.
Владимир, это не тот лог. Сейчас попытаюсь расколдовать свой аккаунт на ютубе, или подключу другой. Позже сделаю ещё видео - надо все мои ролики на ютуб повыкладывать и сунуть их в предыдущие посты - это лучше, чем ходить по ссылке. Странное дело, пытаюсь сунуть видео на ютуб - он говорит, чтоб я подтвердил личность. Жму подтверждение, а ни каких уведомлений в телефон не приходит...
Виталий, посмотрел Ваше видео и теперь мне стало ясно, как тестировать советника на МТ4. Провёл несколько тестов на демо-счёте. Впечатление от тестирования двойственное. С одной стороны - это хороший помощник при ручной торговле. С другой стороны - это не совсем то, на что рассчитывал. Изначально у меня была мысль, что совместными усилиями будем создавать автоматического советника. Отсюда у меня пара уточняющих вопросов:
Собираем базовый материал, на основании которого будем делать код эксперта. Вот скриншот очередной ошибки моего торга на бинарных опционах
Бинарные опционы уже запрещены. Если ещё и за фьючерсы сажать станут, то будет совсем хорошо.
Виталий, посмотрел Ваше видео и теперь мне стало ясно, как тестировать советника на МТ4. Провёл несколько тестов на демо-счёте. Впечатление от тестирования двойственное. С одной стороны - это хороший помощник при ручной торговле. С другой стороны - это не совсем то, на что рассчитывал. Изначально у меня была мысль, что совместными усилиями будем создавать автоматического советника. Отсюда у меня пара уточняющих вопросов:
Мы рисуем себе перспективу будущего. Затем, решив всё же прикоснуться к выбранной области реальности, обнаруживаем, что реальность не совсем то (или совсем не то), что мы перед собой рисовали. Далее у нас есть 2 сценария развития событий: 1) взвесить все плюсы и минусы объекта с которым мы реально столкнулись, решить использовать ли его и, в случае положительного решения, получить в руки новый инструмент и 2) покинуть данную область за ненадобностью (благо, иных путей в этом мире бесконечно много). Ну так вот, к чему это я?
Мне, как и подавляющему большинству сюда приходящих, нужны деньги (хотя бы для того, чтоб поставить себе такой дом, какой я хочу). И, поскольку я осознаю ценность такого ресурса, как время моей жизни, а именно, его невосполнимость, я хочу "развязать себе руки" - мне абзац как нужно свободное время. Иными словами, мне позарез как нужно уйти от повседневной рутины. Это моя личная мотивация.
Есть вещи, которые создавать лучше коллективными усилиями. Именно это меня побудило открыть данную ветку форума - ресурс людских мозгов, направленный в нужное русло, вполне способен создать информационный продукт, а направленное упорство может отшлифовать этот продукт до совершенства. Да и потом, поскольку тут нет принуждения, у каждого, добровольно присоединившегося есть полный простор для полёта мысли. Нам нужны лишь ограничения, которые отсекут лишнее и не дадут заблудиться в дебрях вариантов. Иными словами, нам нужно сформулировать требования, которых/которые нам необходимы и достаточны. Ну просто, чтоб не тратить время и силы на несущественные вещи. А то мозг, получив информацию, к сожалению, не обрабатывает её, не ищет практической ценности, а начинает с нею развлекаться. Это наш всеобщий бич как человека. Мы любим путешествовать (любопытствовать) и любим играть. Даже будучи стариками, мы продолжаем играться с нашими идеями. А процесс чёткого мышления - это не игра, это работа. Мыслить, значит формулировать задачу, искать решение, решить и чётко сформулировать ответ. Именно так и запрягается в работу разум.
Итак, что нам необходимо и достаточно на форексе, чтоб иметь прибыльную торговлю и развязать себе руки во времени?
1. Советника (торговую программу), которая снимет с нас рутину мониторинга
2. Стартовый капитал (для моего эксперта достаточно, как показал тест, и трёх долларов) - минималку можно и на стройке заработать и где угодно
3. Грамотное управление деньгами.
Самое главное правило для третьего пункта: "Ни когда не играть ва-банк". Риск сразу всем - это табу, смертный грех. Если уже решил рискнуть, то нужно брать то, что ни как не затронет критические активы - нужно брать из свободных средств, ни как не повлияющих на основу. Три бакса (примерно 70*3=210, ну пусть 250-300 рублей) с зарплаты, скажем, в 25 000 это не критичная сумма, но это хорошее зёрнышко, из которого можно вырастить большое дерево. Я лично, вкладывал 5 долларов в форекс, затем на трендовом движении , когда сделка уже уехала в профит, доливался из образовавшегося излишка (открывал ещё трендовые позиции) и в результате, за полторы недели ручного торга мой депозит вырос до 150 долларов. И я реально воспользовался этими деньгами - позвонил в лайтфорекс (торговал тогда через него) и попросил вывести быстро - очень деньги нужны были. И они сделали это! Так что не нужно говорить, что три бакса не та сумма. Это вполне хорошее зерно. Нужно лишь грамотное управление.
Вобщем, Владимир, автоматический советник, или нет, не имеет значения, если он построен с позиций необходимости и достаточности. Мне вполне уже хватает и того, который есть. Смотрите, кидаю линию тренда на график Н1 или Н4, присоединяю советника. Как думаете, сколько времени мне можно даже не заглядывать в терминал? Binarnic даст мне как минимум пол-дня на Н1. Что далее? Заглянул, подкорректировал линию и снова часов на 8-12 свободен.
Поэтому отвечаю на Ваши вопросы так:
1. Мне не нужен советник, который будет без моего ведома рисовать линию тренда. Линия тренда весьма субъективное понятие и я не хочу, чтоб программа меня в этом ограничивала. Тот, кому такой советник понадобится, пусть себе его делает, я буду только рад, что человек с моей подачи сделал себе и людям удобный инструмент.
2. Мультивалютный - не планирую, но рабочая идея мультивалютника есть. Я когда-то даже индикатор для этого делал. Будет интересно - расскажу.
Бинарные опционы уже запрещены. Если ещё и за фьючерсы сажать станут, то будет совсем хорошо.