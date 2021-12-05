Пишем эффективного советника - страница 37
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Второй раз уже читаю тут, что персиживаю сделки. :) Веселит. Поясню.
Если СЛ четко выставлен, не переносится дальше от цены, и его величина может быть компенсирована менее, чем за 10 средних результатов сделок - то ни о каком "пересиживании" речь идти не может. Если СЛ отсутствует, или его величина более 10 средних результатов сделок - это и называется "пересиживанием".
Еще один признак пересиживания - значительное удаление графика эквити от графика баланса.
Второй раз уже читаю тут, что персиживаю сделки. :) Веселит. Поясню. На скринах, что я прикладывал, действительно может создаться впечатление, что сделки пересиживаются. У меня же логика управления позами была другая. В силу того, что я не мог глянуть на старшие таймфреймы, мне пришлось угадывать направление более глобального тренда. Торговал в его направлении. На откате этого предполагаемого тренда (скажем, лонгового), я накапливал бай-ордера. В силу того, что работает группа ордеров, нужно вовремя закрыть эту группу. Я ждал, когда группа выйдет в плюс и закрывал позы с одной единственной целью: снизить нагрузку на депозит. Тут годится даже закрытие очередной группы в минусе. Если тренд угадан верно, то последующие группы убьют всю просадку. Если в группе слишком много ордеров, то в случае незакрытия (ну, ждём, например, продолжения тенденции), мы можем ошибиться на горизонтальном тренде. Чем глубже в этом случае в тренд (вбок), тем болше ордеров. И, как следствие, при касании противоордерной стенки коридора, тем больше просадка. Так и до Морожового Коли доторговаться можно. Поэтому разросшуюся группу лучше прикрыть при первой же возможности. Это и депозит увеличит и риски снизит. Ну а то, что приходится снова набирать новую группу ордеров - не беда. При правильно вычисленном основном тренде группа всё равно окажется в профите. Лучше не жадничать.
Если СЛ четко выставлен, не переносится дальше от цены, и его величина может быть компенсирована менее, чем за 10 средних результатов сделок - то ни о каком "пересиживании" речь идти не может. Если СЛ отсутствует, или его величина более 10 средних результатов сделок - это и называется "пересиживанием".
Еще один признак пересиживания - значительное удаление графика эквити от графика баланса.
Верно, это способ демонстрации чего-то, что ты продаёшь.
Здесь ничего не продавалось, а искались единомышленники.
Единомышленник - тот кто работает параллельно и видит результат, а не ждёт готовое со всеми подтверждениями на блюдечке.
Чувствуете разницу?
Ну есть люди менее меркантильные чем Вы. Демонстрируют с помощью сигнала свои идеи. Используют сигналы как аргумент. Чувствуете разницу?
Ну есть люди менее меркантильные чем Вы. Демонстрируют с помощью сигнала свои идеи. Используют сигналы как аргумент. Чувствуете разницу?
Идея - мысль, намерение, план.
Объясните, как можно продемонстрировать то, что ещё не создано?
К тому-же, даже если-бы оно и было, то тема не об этом, здесь искалось другое, а не способ продажи.
Последовательность тиков случайна))
Последовательность баров тоже случайна. Но на определенном участке видим такое:
с тиками то же самое. За дача робота выявить такой участок и срубить бабло.
Идея - мысль, намерение, план.
Объясните, как можно продемонстрировать то, что ещё не создано?
К тому-же, даже если-бы оно и было, то тема не об этом, здесь искалось другое, а не способ продажи.
Ваша мысль, идея, план, намерение существовали до того как Вы написали свой пост?
Впрочем, что Вы опять к человеку привязались? В этой теме обсуждается совсем другое!
Ваша мысль, идея, план, намерение существовали до того как Вы написали свой пост?
Впрочем, что Вы опять к человеку привязались? В этой теме обсуждается совсем другое!
Конечно!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пишем эффективного советника
Vitaly Murlenko, 2021.11.15 15:55
С подачи одной из тем раздела МТ5 этого форума родилась идея создать эффективно-работающего советника, приносящего реальную прибыль. Идея такая: я стартую - даю обоснования, почему именно так, затем делаю стартовый код, объясняю все ньюансы, которые нужно знать, вы тестируете, смотрите работу робота и, в случае нахождения изъянов, озвучиваете. Мы исправляем, снова тест, поиск... И так до тех пор, пока ни получим "несливатор".
Советника назову "Binarnic". Имя файла будет выглядеть например, так: Binarnic_1.0.
Я хочу на этом заострить ваше внимание особо и вот почему: в силу того, что ни кому не запрещается вносить изменения в код моего эксперта, я хочу чтоб версии моего кода не перемешивались с версиями других участников форума. Например, у пользователя с ником Ivan, появилось желание изменить мой код. Он делает изменения, но свой файл называет Binarnic_Ivan_1.1. При таком подходе становится ясно, что он взял мой файл Binarnic_1.0, внёс в него изменения и в результате получилась следующая версия файла - " Binarnic_Ivan_1.1 "
Думаю с этими простыми правилами согласятся все, ибо они разумны.