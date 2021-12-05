Пишем эффективного советника - страница 29
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Клоуны их просто не видят, Владимир.
А их на приведенных графиках несколько.
На одном графике несколько трендов, понимаю;)
А клоуны не знают, что тренды невечны, и меняются, а кроме того, на разных таймфреймах они также разные. Так что не волнуйся, тебе это неизвестно.
А девкой был бы краше… © Кутузов
А девкой был бы краше… © Кутузов
А клоуны не знают, что тренды невечны, и меняются, а кроме того, на разных таймфреймах они также разные. Так что не волнуйся, тебе это неизвестно.
ну начнём с этого и будем понемногу добавлять, нужные функции (кнопки добавил - чтобы можно было проверять все функции которые будем добавлять)
Вижу не кто не заинтересовался созданием советника - я уже так, занять себя чем то, добавил от цветной линии, выполнять команды или направление движения.
Вижу не кто не заинтересовался созданием советника - я уже так, занять себя чем то, добавил от цветной линии, выполнять команды или направление движения.
Вижу не кто не заинтересовался созданием советника - я уже так, занять себя чем то, добавил от цветной линии, выполнять команды или направление движения.
Вот это я провозился - пока нашёл способ от цветной линии выполнения, выше buy, ниже sell.
Вот это я провозился - пока нашёл способ от цветной линии выполнения, выше buy, ниже sell.
у меня дежа-вю, или вы одно и то-же переделываете раз в пару лет, но под разным соусом ?
это-же уже было - торговля от/к/по прямым/наклонным цветным линиям и к ним ещё по индикаторам
у меня дежа-вю, или вы одно и то-же переделываете раз в пару лет, но под разным соусом ?
это-же уже было - торговля от/к/по прямым/наклонным цветным линиям и к ним ещё по индикаторам
если честно - у меня всё уже есть. Хотел в тему с участниками, что не будь создать. Типа коллективного Эксперта.
тема то - называется Пишем эффективного советника