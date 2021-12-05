Пишем эффективного советника - страница 29

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Georgiy Merts #:

Клоуны их просто не видят, Владимир.

А их на приведенных графиках несколько. 

На одном графике несколько трендов, понимаю;)
 
Vladimir Baskakov #:
На одном графике несколько трендов, понимаю;)

А клоуны не знают, что тренды невечны, и меняются, а кроме того, на разных таймфреймах они также разные. Так что не волнуйся, тебе это неизвестно.

 
Vladimir Baskakov #:

А девкой был бы краше… © Кутузов

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Alexey Viktorov #:

А девкой был бы краше… © Кутузов

Так ругались, а тут никто не против. Вывод : красивые женщины раздражают
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Georgiy Merts #:

А клоуны не знают, что тренды невечны, и меняются, а кроме того, на разных таймфреймах они также разные. Так что не волнуйся, тебе это неизвестно.

Жора, ну каким ветром тебя занесло в трейдинг. Сигналов нет, кодов нет, статей нет, прогнозов нет. Ты кто?
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SanAlex #:

ну начнём с этого и будем понемногу добавлять, нужные функции (кнопки добавил - чтобы можно было проверять все функции которые будем добавлять)

Вижу не кто не заинтересовался созданием советника - я уже так, занять себя чем то, добавил от цветной линии, выполнять команды или направление движения.

BTCUSDH1    

Файлы:
0002_Vitaly_Murlenko.mq5  57 kb
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SanAlex #:

Вижу не кто не заинтересовался созданием советника - я уже так, занять себя чем то, добавил от цветной линии, выполнять команды или направление движения.

    

Сидишь?
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SanAlex #:

Вижу не кто не заинтересовался созданием советника - я уже так, занять себя чем то, добавил от цветной линии, выполнять команды или направление движения.    

Вот это я провозился - пока нашёл способ от цветной линии выполнения, выше buy, ниже sell.

Снимок экрана 2021-11-21 235944

 
SanAlex #:

Вот это я провозился - пока нашёл способ от цветной линии выполнения, выше buy, ниже sell.


у меня дежа-вю, или вы одно и то-же переделываете раз в пару лет, но под разным соусом ?

это-же уже было - торговля от/к/по прямым/наклонным цветным линиям и к ним ещё по индикаторам

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Maxim Kuznetsov #:

у меня дежа-вю, или вы одно и то-же переделываете раз в пару лет, но под разным соусом ?

это-же уже было - торговля от/к/по прямым/наклонным цветным линиям и к ним ещё по индикаторам

если честно - у меня всё уже есть. Хотел в тему с участниками, что не будь создать. Типа коллективного Эксперта. 

тема то - называется    Пишем эффективного советника

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