Пишем эффективного советника - страница 4
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Да. Запускаю советника, ставлю на паузу, затем кидаю линию тренда и продолжаю тест. Линией управляю как хочу. Сейчас сделаю видео и всё покажу. Заранее извиняюсь за звук - делать буду с ноута, а ребёнок спит. Громко говорить не смогу. Возможно придётся делать пояснения текстом.
получается что прибыльность и успешность будут завесить не от советника и его стратегии, а от того верно ли поставлена линия.. А это уже субъективная штука..
К посту приложен советник (файл Binarnic_1.0.mq4) и скрипт, который я использовал в видео (файл Script_0.mq4).
Во избежание недоразумений, посмотрите сначала видеоролик. Посмотрел в наушниках свой ролик - со звуком вроде всё нормально.
Хотел выложить его на ютуб, да там гугл что-то с безопасностью так намудрил, что я даже через мобилу не смог разобраться. Короче, выложил ролик на майл-ру в облако. Просто скачайте, ибо просмотрщик этого сервера явно страдает качеством. Формат файла - mp4. Размер файла 252 мегабайта. Вот ссылка на скачивание: https://cloud.mail.ru/public/Ewoq/ymNxHFJ2Z
P.S.
Подключил другой аккаунт гугла к ютубу и удалось залить туда видео. Вот вышеуказанный ролик
Да. Запускаю советника, ставлю на паузу, затем кидаю линию тренда и продолжаю тест. Линией управляю как хочу. Сейчас сделаю видео и всё покажу. Заранее извиняюсь за звук - делать буду с ноута, а ребёнок спит. Громко говорить не смогу. Возможно придётся делать пояснения текстом.
Кстати, Виталий, хочу особо подчеркнуть, что создавать советника-несливатора на базе индикаторов - пустая трата времени. Это моё личное мнение и оно может абсолютно не совпадать с другими мнениями. Однако, есть прописная истина - индикатор отражает движение цены, а не цена движется за индикатором.
С уважением, Владимир.
Владимир, я не сразу решился ответить на этот Ваш пост. Мне пришлось хорошенько подумать. Я и согласен, и одновременно не согласен с Вами. В выложенном выше видеоролике видно, что у меня на графике есть индикатор, который в красных и зелёных цветах показывает трендовые тенденции. На самом деле это не 1, а 2 индикатора и есть нюанс по работе с ними. Ну так вот, если я привяжу советника жёстко к показаниям этих индикаторов, на тренде я буду зарабатывать, а на флете - сливать. Эти индикаторы - это модификации комбинаций скользящих средних. Поэтому с ними будет всё то же что и с любыми трендовыми индикаторами. Однако! Для постановки линии тренда на график, они как подсказка работают идеально.
Вычислительного устройства, более совершенного, чем мозг человека, ещё не придумали. Я могу кинуть индикатор на график, увидеть то, что не видит ни 1 программный код, затем на соновании увиденного принять решение, которое код программный попросту не заметит.
Меня, к слову сказать, удивляют люди, которые упорно ищут профитного советника, который будет работать на полном автопилоте, без вмешательства "хозяина". Они хотят так: купил советника, кинул на график и бабло посыпалось в карман, посыпалось, да крупными купюрами :) ...
Так и хочется им сказать, мол, люди, не нужно ни чего покупать - у вас уже это всё есть - у вас есть МОЗГ - этого уже более чем достаточно!!!
Это не линия тренда, это просто наклонный луч. И для бинарников есть свои сайты, тут не казино
Вы меня выгоняете с форума?
Вы меня выгоняете с форума?
Я ж не модератор
Тогда зачем Вы меня тыкаете носом в бинарники?
Тогда зачем Вы меня тыкаете носом в бинарники?
Это ты начал. Причем тут вообще бинарники.
А мы уже на ты?
Бинарники тут вот при чём:
У функции OrderSend() среди прочих параметров, подаваемых на её вход, есть время жизни ордера. Подайте на каждый свой ордер время жизни, равное таймфрейму Вашего графика. Сильно Ваш торг станет отличаться от торга на бинарных опционах? Это первый вопрос. Далее, я сейчас поубираю с двух графиков всё, что может Вам подсказать, откуда я эти графики взял. Вы увидите просто 2 разных комбинации свеч. Только одна будет взята с бинарных опционов, а другая из терминала МТ4. Сможете отличить какой откуда? Да ни в жизнь. Что тот свечной график, что этот. А теперь представьте, что Вам нужно принимать решение о торгах по каждому из этих графиков. Сильно будет разниться алгоритм принятия решения, если Вы будете знать, какой график откуда я взял? Да чёрта с два! Что там свечи, что тут. На принятие решений это не окажет ни какого влияния.
Я собирался следующим шагом вставить в советника переменную, разрешающую ему закрывать ордера на каждой свече. Ну прям как на бинарниках. И я это сделаю! И мне глубоко фиолетово, что Вы не видите очевидных вещей. Мне нужен тест, и у меня будет тест, вне зависимости ни от чьего мнения.