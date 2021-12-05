Пишем эффективного советника - страница 11

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Vitaly Murlenko #:
Я имел ввиду реалтайм. Там демосчёт. Просто при таком тесте я не знаю будущего. А в тестере стратегий его можно подсмотреть.

Дык зачем же в тестере его смотреть? Тестер следует использовать правильно. Но, тестер в МТ4 слишком приблизителен. 

 
Vitaly Murlenko:

Доброго дня!

Ваша идея интересна и попробую чем смогу оказать посильную помощь. Сразу вижу несколько ошибок (если это только не мое нкдопонимание):

1. Я правильно понял, что вы предлагаете открывать ордер на КАЖДОЙ трендовой свече? Если да, то тогда ясно, почему при первых тестах вам не хватило депозита. При большом количестве трендовых свечей в серии одного тренда может возникнуть ситуация, когда будет открыто  слишком много ордеров для открытия нового.

2. По какому правилу происходит закрытие ордеров? Как я понял из картинок вашего теста, все ордера закрываются одновременно.

3. Причина ваших потерь в самом первом вашем примере (на бинарниках) очевидна из-за правила определения тренда (возможно не само правило определения тренда, а какой тренд принять в работу). Вам нужно его пересмотреть.

Пысы. А на Баскова не обращайте внимания - он все воспринимает отрицательно - синдром Бога... А с его верой правильного прогнозирования цены (50/50) - ему нечего делать на бирже, ибо по его логике любой открый ордер открыт верно с вероятностью 50/50 за минусом спреда, а значит он всегда сливает и скорость его слива равна количеству открытых ордеров умноженное на спред.

 

ТЫДЫНСЬ !

Свеча H1 становится "трендовой" минимум спустя сутки после формирования :-)

Или велкам "определение тренда" в реальном времени

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это то самое на котором спотыкаются подобные "делаем эффективные советники". 

[Удален]  
Shoker #:

Доброго дня!

Ваша идея интересна и попробую чем смогу оказать посильную помощь. Сразу вижу несколько ошибок (если это только не мое нкдопонимание):

1. Я правильно понял, что вы предлагаете открывать ордер на КАЖДОЙ трендовой свече? Если да, то тогда ясно, почему при первых тестах вам не хватило депозита. При большом количестве трендовых свечей в серии одного тренда может возникнуть ситуация, когда будет открыто  слишком много ордеров для открытия нового.

2. По какому правилу происходит закрытие ордеров? Как я понял из картинок вашего теста, все ордера закрываются одновременно.

3. Причина ваших потерь в самом первом вашем примере (на бинарниках) очевидна из-за правила определения тренда (возможно не само правило определения тренда, а какой тренд принять в работу). Вам нужно его пересмотреть.

Пысы. А на Баскова не обращайте внимания - он все воспринимает отрицательно - синдром Бога... А с его верой правильного прогнозирования цены (50/50) - ему нечего делать на бирже, ибо по его логике любой открый ордер открыт верно с вероятностью 50/50 за минусом спреда, а значит он всегда сливает и скорость его слива равна количеству открытых ордеров умноженное на спред.

Нет Василий. Я говорил не так. Когда ты найдешь, с горем пополам тренд, то это тебе ничего не даст. Ибо он может как продолжиться так и развернуться с вероятностью 50/50
[Удален]  

во! нашёл ещё, эксперта на мт4 - когда-то химичил. https://www.mql5.com/ru/forum/344172/page11#comment_17010937

EURUSDM5 

Нужна маленькая доработка
Нужна маленькая доработка
  • 2020.06.22
  • www.mql5.com
Всем привет! Нужна ваша маленькая помощь в правке ручного советника........ Не выставляются лоси и профиты и не выставляется трал...
Файлы:
HLine_Command.mq4  80 kb
[Удален]  
SanAlex #:

во! нашёл ещё, эксперта на мт4 - когда-то химичил. https://www.mql5.com/ru/forum/344172/page11#comment_17010937

 

Это хорошо, а кто его искал?
[Удален]  
Пишем эффективного советника
Пишем эффективного советника
  • 2021.11.15
  • www.mql5.com
С подачи одной из тем раздела МТ5 этого форума родилась идея создать эффективно-работающего советника, приносящего реальную прибыль...
 

Всем ещё раз привет! Наконец-то добрался до компьютера. Только что скачал МТ4 и начинаю тестировать советника. О результатах напишу чуть позже.

С уважением, Владимир.

 

Как такового тестирования не получилось. Получилось только установить советник на терминал. После этого открыл таймфрейм М5 и запустил в работу на демо-счёте. Установил трендовую линию. Сейчас он открыл две сделки по тренду и всё. А дальше что нужно делать?

Честно говоря, не совсем пойму, как провести тестирование, если данный советник априори не может работать в тестере стратегий.

С уважением, Владимир.

 

Небольшое добавление. Позиции почему-то открываются через каждые 15 минут, хотя советник установлен на пятиминутном таймфрейме. Пока для меня это загадка.

 С уважением, Владимир.

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