Пишем эффективного советника - страница 11
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Я имел ввиду реалтайм. Там демосчёт. Просто при таком тесте я не знаю будущего. А в тестере стратегий его можно подсмотреть.
Дык зачем же в тестере его смотреть? Тестер следует использовать правильно. Но, тестер в МТ4 слишком приблизителен.
Доброго дня!
Ваша идея интересна и попробую чем смогу оказать посильную помощь. Сразу вижу несколько ошибок (если это только не мое нкдопонимание):
1. Я правильно понял, что вы предлагаете открывать ордер на КАЖДОЙ трендовой свече? Если да, то тогда ясно, почему при первых тестах вам не хватило депозита. При большом количестве трендовых свечей в серии одного тренда может возникнуть ситуация, когда будет открыто слишком много ордеров для открытия нового.
2. По какому правилу происходит закрытие ордеров? Как я понял из картинок вашего теста, все ордера закрываются одновременно.
3. Причина ваших потерь в самом первом вашем примере (на бинарниках) очевидна из-за правила определения тренда (возможно не само правило определения тренда, а какой тренд принять в работу). Вам нужно его пересмотреть.
Пысы. А на Баскова не обращайте внимания - он все воспринимает отрицательно - синдром Бога... А с его верой правильного прогнозирования цены (50/50) - ему нечего делать на бирже, ибо по его логике любой открый ордер открыт верно с вероятностью 50/50 за минусом спреда, а значит он всегда сливает и скорость его слива равна количеству открытых ордеров умноженное на спред.
ТЫДЫНСЬ !
Свеча H1 становится "трендовой" минимум спустя сутки после формирования :-)
Или велкам "определение тренда" в реальном времени
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это то самое на котором спотыкаются подобные "делаем эффективные советники".
Доброго дня!
Ваша идея интересна и попробую чем смогу оказать посильную помощь. Сразу вижу несколько ошибок (если это только не мое нкдопонимание):
1. Я правильно понял, что вы предлагаете открывать ордер на КАЖДОЙ трендовой свече? Если да, то тогда ясно, почему при первых тестах вам не хватило депозита. При большом количестве трендовых свечей в серии одного тренда может возникнуть ситуация, когда будет открыто слишком много ордеров для открытия нового.
2. По какому правилу происходит закрытие ордеров? Как я понял из картинок вашего теста, все ордера закрываются одновременно.
3. Причина ваших потерь в самом первом вашем примере (на бинарниках) очевидна из-за правила определения тренда (возможно не само правило определения тренда, а какой тренд принять в работу). Вам нужно его пересмотреть.
Пысы. А на Баскова не обращайте внимания - он все воспринимает отрицательно - синдром Бога... А с его верой правильного прогнозирования цены (50/50) - ему нечего делать на бирже, ибо по его логике любой открый ордер открыт верно с вероятностью 50/50 за минусом спреда, а значит он всегда сливает и скорость его слива равна количеству открытых ордеров умноженное на спред.
во! нашёл ещё, эксперта на мт4 - когда-то химичил. https://www.mql5.com/ru/forum/344172/page11#comment_17010937
во! нашёл ещё, эксперта на мт4 - когда-то химичил. https://www.mql5.com/ru/forum/344172/page11#comment_17010937
Всем ещё раз привет! Наконец-то добрался до компьютера. Только что скачал МТ4 и начинаю тестировать советника. О результатах напишу чуть позже.
С уважением, Владимир.
Как такового тестирования не получилось. Получилось только установить советник на терминал. После этого открыл таймфрейм М5 и запустил в работу на демо-счёте. Установил трендовую линию. Сейчас он открыл две сделки по тренду и всё. А дальше что нужно делать?
Честно говоря, не совсем пойму, как провести тестирование, если данный советник априори не может работать в тестере стратегий.
С уважением, Владимир.
Небольшое добавление. Позиции почему-то открываются через каждые 15 минут, хотя советник установлен на пятиминутном таймфрейме. Пока для меня это загадка.
С уважением, Владимир.