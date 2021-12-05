Пишем эффективного советника - страница 17
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Почему?
Потому что у человека есть знакомые, которые говорят недвусмысленно куда пойдет цена.. А индикаторы будущее не предсказывают. Только не понятно зачем ему какие-то советники тестировать.. для чего..
Потому что у человека есть знакомые, которые говорят недвусмысленно куда пойдет цена.. А индикаторы будущее не предсказывают. Только не понятно зачем ему какие-то советники тестировать.. для чего..
Всё закончилось пшиком, как и ожидалось
я не про автора темы.. думаю плохого нет в том, чтобы искать единомышленников. с чего-то надо начинать
я не про автора темы.. думаю плохого нет в том, чтобы искать единомышленников. с чего-то надо начинать
Если долго искать, можно найти порядочных единомышленников. Довольно сложно, но достижимо.
Мой знакомый придумал универсальный тест жизненных ситуаций и назвал его ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. Поясню на примере:
Пусть разработан и публично объявлен прибыльный робот. и ВСЕ (имеются в виду значимая часть населения) его начали применять. Все разбогатели, у всех много денег. Начнется жуткая инфляция по двум причинам: 1) наличных денег становится мало и цены растут. 2) ВСЕ занялись роботом и бросили работу и цены растут. 3) денежные мешки узнали про робота и наращивают свой капитал - ясно, цены растут. Производство встает. Анархия. Кризис...
Поэтому публичная разработка прибыльных роботов - вредное, антинародное действие...
Всё закончилось пшиком, как и ожидалось
Уже всё закончилось? ПыСы. С что такое пшик? Покажите мне его, я хочу посмотреть :)
Уже всё закончилось? ПыСы. С что такое пшик? Покажите мне его, я хочу посмотреть :)
Уже всё закончилось? ПыСы. С что такое пшик? Покажите мне его, я хочу посмотреть :)
Вот смотрите к вопросу о тренде
Все свечи разного цвета... Но тренд есть!!!
Вот к вопросу об индикаторах: 6 лет создавал индикатор и продолжаю над ним работать
Мой знакомый придумал универсальный тест жизненных ситуаций и назвал его ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. Поясню на примере:
Пусть разработан и публично объявлен прибыльный робот. и ВСЕ (имеются в виду значимая часть населения) его начали применять. Все разбогатели, у всех много денег. Начнется жуткая инфляция по двум причинам: 1) наличных денег становится мало и цены растут. 2) ВСЕ занялись роботом и бросили работу и цены растут. 3) денежные мешки узнали про робота и наращивают свой капитал - ясно, цены растут. Производство встает. Анархия. Кризис...
Поэтому публичная разработка прибыльных роботов - вредное, антинародное действие...
Этот тест необоснован. Читали книгу "Миллионер за минуту"?
Давайте разберём аргументацию?
Значимая часть населения - что значит значимая? По какому признаку мы отделим значимую часть от не значимой?
Налички не станет меньше. Те, кто разбогател, если они действительно значимая часть, не допустят инфляции - у них голова на плечах есть. В противном случае, если они без мозгов, они не могут входить в значимую часть. Чем больше в государстве богатых людей, чем лучше живётся небогатым. Это и создание новых рабочих мест, и лучшая оплата труда и благотворительность. Значимая часть населения, будучи богатой, не бросит работу. Ваш знакомый забыл, что миллионером становятся в основном те, кому удалось своё любимое дело поставить на поток. В результате, даже сильно разбогатев, человек продолжает им заниматься - оно же любимое. Да и потом, случайно разбогатевшему быстро наскучит бездельничать. Если он с головой, то не спустит деньги, а предпримет прибыльное мероприятие. Если же он финансово безграмотрен (как то случалось со многими спортсменами и актёрами), он быстро останется без денег. Денежным мешкам робот не нужен у них уже есть любимое дело, которое они не променяют на прибыльного робота. Производство не встанет - оно приобретёт другой оттенок. Им займутся работники, не вынужденные работать, а страстно желающие работать творчески, любящие своё дело. Я производственник. Можете мне поверить на-слово, есть много людей, искренне любящих своё ремесло. Рост цен будет теми же разумными значимыми предусмотрен и остановлен. Анархии нет, кризиса нет - у руля стоят люди с мозгами.
Арабские эмираты сегодня платят каждому жителю долю с добычи нефти государством. Это вполне можно назвать подобием прибыльного робота. И что в результате? Вы знаете, что у них там за употребление алкоголя и наркотиков сурово наказывают? И населению это нравится! Вместо анархии и кризиса там порядок и процветание
Вы меня извините, но выводы Вашего знакомого весьма поспешны.
P.S.
Где-то уже проводился эксперимент. В группе дали людям равное число денег. Через время те, у кого был бизнес стали богатеть, а те, кто им не занимался, снова скатились в бедность. Понимаете, Психика бизнесмена постоянно ищет ответ на вопрос, КАК, каким путём можно достичь заранее заданного результата? Психика нищего ищет ответ на другой вопрос: где можно быстро и без труда раздобыть сразу много денег? У кого шансов на выживание больше?