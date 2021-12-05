Пишем эффективного советника - страница 35

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SanAlex #:

да! что то нужно пересмотреть. Ну так вроде не плохо может работать.  

Ну в крайнем случае есть БД SQlite
[Удален]  

вот эта пара меня сейчас давит - если бы все шло по плану она бы увеличила бы лот верх . но я тут пытаюсь, как то сам, вырулить ситуацию.

USDCHFM30

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4 сигнала верх пропустила - когда выключили свет 

 
SanAlex #:

вот эта пара меня сейчас давит - если бы все шло по плану она бы увеличила бы лот верх . но я тут пытаюсь, как то сам, вырулить ситуацию.

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4 сигнала верх пропустила - когда выключили свет 

Вы озадачены получить упущенную прибыль за то время, что советник не работал?

[Удален]  
Shoker #:

Вы озадачены получить упущенную прибыль за то время, что советник не работал?

нет! нарушилась логика. а раз логика нарушилась - то всё пойдёт не так как задумывалось.

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к примеру 4 сигнала это 4трендовых линии 1. линию пробьет с лотом 0.01 2. линию с лотом 0.02 3. линию с лотом 0.04 4. линию с лотом 0.08 свыше 4 - открывает по 0.08

и если в это время отключили интернет или электроэнергию - счёт пошёл в минуса изо-того, что эти сигналы не сработали. 

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а перед этим, позиции были открыты в противоположную сторону - которые и привели к большому минусу 

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если посмотреть на картинку выше - я закрыл три позиции buy - а если бы, всё было бы по задумке, то их было-бы 7 и с общим лотом 39 . А в sell с общим лотом 31.

- мне не нужно было-бы вмешиваться и закрывать эти позиции.  

[Удален]  
SanAlex #:

нет! нарушилась логика. а раз логика нарушилась - то всё пойдёт не так как задумывалось.

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к примеру 4 сигнала это 4трендовых линии 1. линию пробьет с лотом 0.01 2. линию с лотом 0.02 3. линию с лотом 0.04 4. линию с лотом 0.08 свыше 4 - открывает по 0.08

и если в это время отключили интернет или электроэнергию - счёт пошёл в минуса изо-того, что эти сигналы не сработали. 

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а перед этим, позиции были открыты в противоположную сторону - которые и привели к большому минусу 

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если посмотреть на картинку выше - я закрыл три позиции buy - а если бы, всё было бы по задумке, то их было-бы 7 и с общим лотом 39 . А в sell с общим лотом 31.

- мне не нужно было-бы вмешиваться и закрывать эти позиции.  

Может второй генератор приобрести, для надёжности?
[Удален]  
SanAlex #:

нет! нарушилась логика. а раз логика нарушилась - то всё пойдёт не так как задумывалось.

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к примеру 4 сигнала это 4трендовых линии 1. линию пробьет с лотом 0.01 2. линию с лотом 0.02 3. линию с лотом 0.04 4. линию с лотом 0.08 свыше 4 - открывает по 0.08

и если в это время отключили интернет или электроэнергию - счёт пошёл в минуса изо-того, что эти сигналы не сработали. 

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а перед этим, позиции были открыты в противоположную сторону - которые и привели к большому минусу 

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если посмотреть на картинку выше - я закрыл три позиции buy - а если бы, всё было бы по задумке, то их было-бы 7 и с общим лотом 39 . А в sell с общим лотом 31.

- мне не нужно было-бы вмешиваться и закрывать эти позиции.  

Вот этот индикатор у меня получился интересный 

EURUSDH1

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на график можно только этот устанавливать или в эксперта    " 01 CCI ATR CCI "

Файлы:
CCI_ATR_CCI.mq5  15 kb
01_CCI_ATR_CCI.mq5  37 kb
[Удален]  

вот так выглядит - от одного из 4 индикаторов сигналы

Снимок экрана 2021-11-23 074137

 

Ну, как тут с эффективностью? 

Похоже, автор не верит в собственную идею... Печально... 

[Удален]  
Vitaly Murlenko:

С подачи одной из тем раздела МТ5 этого форума родилась идея создать эффективно-работающего советника, приносящего реальную прибыль. Идея такая: я стартую - даю обоснования, почему именно так, затем делаю стартовый код, объясняю все ньюансы, которые нужно знать, вы тестируете, смотрите работу робота и, в случае нахождения изъянов, озвучиваете. Мы исправляем, снова тест, поиск... И так до тех пор, пока ни получим "несливатор".

Советника назову "Binarnic". Имя файла будет выглядеть например, так: Binarnic_1.0.

Я хочу на этом заострить ваше внимание особо и вот почему: в силу того, что ни кому не запрещается вносить изменения в код моего эксперта, я хочу чтоб версии моего кода не перемешивались с версиями других участников форума. Например, у пользователя с ником Ivan, появилось желание изменить мой код. Он делает изменения, но свой файл называет  Binarnic_Ivan_1.1. При таком подходе становится ясно, что он взял мой файл  Binarnic_1.0, внёс в него изменения и в результате получилась следующая версия файла - " Binarnic_Ivan_1.1 "

Думаю с этими простыми правилами согласятся все, ибо они разумны.

Уже написали?
 
Vladimir Baskakov #:
Уже написали?

Что ж такое курить нужно, чтоб такие вопросы задавать? Уж больно зело оно, проклятое, мозги отнимает

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