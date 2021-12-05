Пишем эффективного советника - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да! что то нужно пересмотреть. Ну так вроде не плохо может работать.
вот эта пара меня сейчас давит - если бы все шло по плану она бы увеличила бы лот верх . но я тут пытаюсь, как то сам, вырулить ситуацию.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
4 сигнала верх пропустила - когда выключили свет
вот эта пара меня сейчас давит - если бы все шло по плану она бы увеличила бы лот верх . но я тут пытаюсь, как то сам, вырулить ситуацию.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
4 сигнала верх пропустила - когда выключили свет
Вы озадачены получить упущенную прибыль за то время, что советник не работал?
Вы озадачены получить упущенную прибыль за то время, что советник не работал?
нет! нарушилась логика. а раз логика нарушилась - то всё пойдёт не так как задумывалось.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
к примеру 4 сигнала это 4трендовых линии 1. линию пробьет с лотом 0.01 2. линию с лотом 0.02 3. линию с лотом 0.04 4. линию с лотом 0.08 свыше 4 - открывает по 0.08
и если в это время отключили интернет или электроэнергию - счёт пошёл в минуса изо-того, что эти сигналы не сработали.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
а перед этим, позиции были открыты в противоположную сторону - которые и привели к большому минусу
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
если посмотреть на картинку выше - я закрыл три позиции buy - а если бы, всё было бы по задумке, то их было-бы 7 и с общим лотом 39 . А в sell с общим лотом 31.
- мне не нужно было-бы вмешиваться и закрывать эти позиции.
нет! нарушилась логика. а раз логика нарушилась - то всё пойдёт не так как задумывалось.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
к примеру 4 сигнала это 4трендовых линии 1. линию пробьет с лотом 0.01 2. линию с лотом 0.02 3. линию с лотом 0.04 4. линию с лотом 0.08 свыше 4 - открывает по 0.08
и если в это время отключили интернет или электроэнергию - счёт пошёл в минуса изо-того, что эти сигналы не сработали.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
а перед этим, позиции были открыты в противоположную сторону - которые и привели к большому минусу
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
если посмотреть на картинку выше - я закрыл три позиции buy - а если бы, всё было бы по задумке, то их было-бы 7 и с общим лотом 39 . А в sell с общим лотом 31.
- мне не нужно было-бы вмешиваться и закрывать эти позиции.
нет! нарушилась логика. а раз логика нарушилась - то всё пойдёт не так как задумывалось.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
к примеру 4 сигнала это 4трендовых линии 1. линию пробьет с лотом 0.01 2. линию с лотом 0.02 3. линию с лотом 0.04 4. линию с лотом 0.08 свыше 4 - открывает по 0.08
и если в это время отключили интернет или электроэнергию - счёт пошёл в минуса изо-того, что эти сигналы не сработали.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
а перед этим, позиции были открыты в противоположную сторону - которые и привели к большому минусу
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
если посмотреть на картинку выше - я закрыл три позиции buy - а если бы, всё было бы по задумке, то их было-бы 7 и с общим лотом 39 . А в sell с общим лотом 31.
- мне не нужно было-бы вмешиваться и закрывать эти позиции.
Вот этот индикатор у меня получился интересный
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
на график можно только этот устанавливать или в эксперта " 01 CCI ATR CCI "
вот так выглядит - от одного из 4 индикаторов сигналы
Ну, как тут с эффективностью?
Похоже, автор не верит в собственную идею... Печально...
С подачи одной из тем раздела МТ5 этого форума родилась идея создать эффективно-работающего советника, приносящего реальную прибыль. Идея такая: я стартую - даю обоснования, почему именно так, затем делаю стартовый код, объясняю все ньюансы, которые нужно знать, вы тестируете, смотрите работу робота и, в случае нахождения изъянов, озвучиваете. Мы исправляем, снова тест, поиск... И так до тех пор, пока ни получим "несливатор".
Советника назову "Binarnic". Имя файла будет выглядеть например, так: Binarnic_1.0.
Я хочу на этом заострить ваше внимание особо и вот почему: в силу того, что ни кому не запрещается вносить изменения в код моего эксперта, я хочу чтоб версии моего кода не перемешивались с версиями других участников форума. Например, у пользователя с ником Ivan, появилось желание изменить мой код. Он делает изменения, но свой файл называет Binarnic_Ivan_1.1. При таком подходе становится ясно, что он взял мой файл Binarnic_1.0, внёс в него изменения и в результате получилась следующая версия файла - " Binarnic_Ivan_1.1 "
Думаю с этими простыми правилами согласятся все, ибо они разумны.
Уже написали?
Что ж такое курить нужно, чтоб такие вопросы задавать? Уж больно зело оно, проклятое, мозги отнимает