Пишем эффективного советника - страница 16
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Что мы будем учиться делать, соединять два фрактала и считать свечи?
У меня есть предложение получше - предлагаю Вам учиться торговать в профит. Для начала нужно попробовать самостоятельно довести до ума хоть какую-то торговую систему. Не важно, свою, или чужую, но довести самостоятельно до той точки, при которой Вы безупречно торгуете по этой Вашей торговой системе и при этом получаете стабильный среднестатистический профит.
Подчёркиваю особо - я лишь предлагаю, а что с этим делать - решать ВАМ.
В теории познания первая гипотеза которая требует подтверждения - это гипотеза о существовании. Иным словами, первый вопрос, на который познание должно дать ответ - это "А существует ли вообще объект с такими вот заранее заданными свойствами?".
Лично я (да и многие посетители этого форума) могу твёрдо сказать: "Да, профитная торговая система существует, и, более того, в интернете, в открытом доступе таких торговых систем много. Очень много."
У меня есть предложение получше - предлагаю Вам учиться торговать в профит. Для начала нужно попробовать самостоятельно довести до ума хоть какую-то торговую систему. Не важно, свою, или чужую, но довести самостоятельно до той точки, при которой Вы безупречно торгуете по этой Вашей торговой системе и при этом получаете стабильный среднестатистический профит.
Подчёркиваю особо - я лишь предлагаю, а что с этим делать - решать ВАМ.
В теории познания первая гипотеза которая требует подтверждения - это гипотеза о существовании. Иным словами, первый вопрос, на который познание должно дать ответ - это "А существует ли вообще объект с такими вот заранее заданными свойствами?".
Лично я (да и многие посетители этого форума) могу твёрдо сказать: "Да, профитная торговая система существует, и, более того, в интернете, в открытом доступе таких торговых систем много. Очень много."
Я торгую в Профит и что дальше
Раз За вас. Правильной дорогой идёте, товарищ!
Раз За вас. Правильной дорогой идёте, товарищ!
На какой странице планируете начать писать прибыльный советник? чтобы посмотреть
Уже написан и выложен дважды. Смотрите внимательно.
Добавил кое-что в советника. Прикрепил его к данному посту. Сейчас конвертируется видео. Чуть позже его выложу. Все объяснения в нём.
В видео советник не закрыл ордер на очередном тике только потому, что я линию тренда на график бросил, а самого советника-то и забыл :))))
Скрипт малость изменил - ордера закрывает нормально. Если ошибка 2 возникнет снова - пишите, буду разбираться. У меня она больше не выскакивает.
Да, забыл сказать, если в советнике будете использовать 2 линии, сделайте их разных цветов, чтоб не путаться в функционале.
Ну вот и видео:
Всем доброго утра и хорошего настроения!
Виталий, большое спасибо Вам за все разъяснения, которые были озвучены в данном видео. На данном этапе уже понимаю, что такой вариант советника мне не совсем интересен. Объясню почему:
Пока тестирование Вашего советника приостановлю и займусь доработкой своего советника. Если в дальнейшем будет нужна моя помощь, маякните в личку - помогу, чем смогу.
С уважением, Владимир.
Я не открываю ордера, опираясь на показания индикатора. Я использую индикатор как подсказку, а не руководство к действию. Вот Вам доказательство. На приведённом ниже скриншоте открыты шортовые позиции при том, что индикатор показывает лонговую тенденцию. Это реальный счёт. И, можете мне поверить, я вижу, что будет падение цены. Почему я тут открылся в шорт - это видение отката на Д1. Это этап накопления позиций.
Поэтому, принятие решения, опираясь на индикаторы, считаю ошибочным.