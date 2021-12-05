Пишем эффективного советника - страница 16

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Vladimir Baskakov #:
Что мы будем учиться делать, соединять два фрактала и считать свечи?

У меня есть предложение получше - предлагаю Вам учиться торговать в профит. Для начала нужно попробовать самостоятельно довести до ума хоть какую-то торговую систему. Не важно, свою, или чужую, но довести самостоятельно до той точки, при которой Вы безупречно торгуете по этой Вашей торговой системе и при этом получаете стабильный среднестатистический профит.

Подчёркиваю особо - я лишь предлагаю, а что с этим делать - решать ВАМ.

В теории познания первая гипотеза которая требует подтверждения - это гипотеза о существовании. Иным словами, первый вопрос, на который познание должно дать ответ - это "А существует ли вообще объект с такими вот заранее заданными свойствами?".

Лично я (да и многие посетители этого форума) могу твёрдо сказать: "Да, профитная торговая система существует, и, более того, в интернете, в открытом доступе таких торговых систем много. Очень много."

[Удален]  
Vitaly Murlenko #:

У меня есть предложение получше - предлагаю Вам учиться торговать в профит. Для начала нужно попробовать самостоятельно довести до ума хоть какую-то торговую систему. Не важно, свою, или чужую, но довести самостоятельно до той точки, при которой Вы безупречно торгуете по этой Вашей торговой системе и при этом получаете стабильный среднестатистический профит.

Подчёркиваю особо - я лишь предлагаю, а что с этим делать - решать ВАМ.

В теории познания первая гипотеза которая требует подтверждения - это гипотеза о существовании. Иным словами, первый вопрос, на который познание должно дать ответ - это "А существует ли вообще объект с такими вот заранее заданными свойствами?".

Лично я (да и многие посетители этого форума) могу твёрдо сказать: "Да, профитная торговая система существует, и, более того, в интернете, в открытом доступе таких торговых систем много. Очень много."

Я торгую в Профит и что дальше
 
Vladimir Baskakov #:
Я торгую в Профит и что дальше

Раз За вас. Правильной дорогой идёте, товарищ!

[Удален]  
Vitaly Murlenko #:

Раз За вас. Правильной дорогой идёте, товарищ!

На какой странице планируете начать писать прибыльный советник? чтобы посмотреть
 
Vladimir Baskakov #:
На какой странице планируете начать писать прибыльный советник? чтобы посмотреть

Уже написан и выложен дважды. Смотрите внимательно.

 

Добавил кое-что в советника. Прикрепил его к данному посту. Сейчас конвертируется видео. Чуть позже его выложу. Все объяснения в нём.

В видео советник не закрыл ордер на очередном тике только потому, что я линию тренда на график бросил, а самого советника-то и забыл :))))

Скрипт малость изменил - ордера закрывает нормально. Если ошибка 2 возникнет снова - пишите, буду разбираться. У меня она больше не выскакивает.

Да, забыл сказать, если в советнике будете использовать 2 линии, сделайте их разных цветов, чтоб не путаться в функционале.

Файлы:
Binarnic_1.2.mq4  43 kb
SbrosLotov.mq4  14 kb
 

Ну вот и видео:


 

Всем доброго утра и хорошего настроения!

Виталий, большое спасибо Вам за все разъяснения, которые были озвучены в данном видео. На данном этапе уже понимаю, что такой вариант советника мне не совсем интересен. Объясню почему:

  1. Присутствует человеческий фактор. Это самая больная тема для торговли на Форексе. Представьте себе, что человек не выспался, или проснулся в плохом настроении от того, что ночью жена не дала, или вчера вечером была большая гулянка и на утро голова плохо соображает и т.п.. Теперь этому человеку нужно принять решение, как построить трендовую линию. Всё! Это тогда получается та же система 50/50.
  2. В момент принятия решения, когда и как нужно построить трендовую линию, Вы опираетесь на показания индикатора. На видео несколько раз замечал, когда вроде бы и правильно строите трендовую линию, а цена идет не по предполагаемому тренду. Но при этом позиции уже открыты и тащат депозит в убыток. Поэтому, принятие решения, опираясь на индикаторы, считаю ошибочным. Это моё личное мнение и оно может не совпадать с мнением других участников данной ветки. По поводу применения индикатора сразу можно возразить - так не смотри на него, а рисуй трендовую линию глядя на график, по своим ощущениям. Вот тут сразу возникает человеческий фактор описанный в п. 1.
  3. Чем-то похожий советник Владимира Хлыстова уже существует и, при этом, он написан на понятном мне языке MQL5.

Пока тестирование Вашего советника приостановлю и займусь доработкой своего советника. Если в дальнейшем будет нужна моя помощь, маякните в личку - помогу, чем смогу.

С уважением, Владимир.

 
  1. .... Поэтому, принятие решения, опираясь на индикаторы, считаю ошибочным. Это моё личное мнение и оно может не совпадать с мнением других участников данной ветки. По поводу применения индикатора сразу можно возразить - так не смотри на него, а рисуй трендовую линию глядя на график, по своим ощущениям. Вот тут сразу возникает человеческий фактор описанный в п. 1.

Я не открываю ордера, опираясь на показания индикатора. Я использую индикатор как подсказку, а не руководство к действию. Вот Вам доказательство. На приведённом ниже скриншоте открыты шортовые позиции при том, что индикатор показывает лонговую тенденцию. Это реальный счёт. И, можете мне поверить, я вижу, что будет падение цены. Почему я тут открылся в шорт - это видение отката на Д1. Это этап накопления позиций.

Накопление

 
MrBrooklin #:

Поэтому, принятие решения, опираясь на индикаторы, считаю ошибочным.

Почему?
По ссылке статься, где брали кучу стандартных индикаторов и "скармливали" одному из алгоритмов машинного обучения. Результат очень неплохой, результаты брались с нового участка истории, алгоритм его не видел.
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