Пишем эффективного советника - страница 40

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Vitaly Muzichenko #:

Лакеем заделался?

Зачем Вы на всех огрызаетесь? Зачем всех поливаете грязью?
[Удален]  
zvezdocheet #:
Зачем Вы на всех огрызаетесь? Зачем всех поливаете грязью?
Безнаказанность, вседозволенность вот и результат
 
Vladimir Baskakov #:
Безнаказанность, вседозволенность вот и результат

Модераторы должны удалять пустые посты. На сайте много мусора!!!

 
a007 #:

Модераторы должны удалять пустые посты. На сайте много мусора!!!

Хотите самоликвидироваться? 

 
a007 #:

Модераторы должны удалять пустые посты. На сайте много мусора!!!

То есть, вы будете флудить, а модераторам тратить личное время на удаление вашего флуда?

Не проще вас нескольких удалить, и на сайте порядок появится сам собой?

 
Vitaly Muzichenko #:

То есть, вы будете флудить, а модераторам тратить личное время на удаление вашего флуда?

Не проще вас нескольких удалить, и на сайте порядок появится сам собой?

Виталий, не волнуйся так. Ещё 2346 вёдер и золотой ключик у нас в кармане. 

 
Звездочёт, отчего подельника не защищаешь? 
 

007 и Звездочёт - два афериста, работающие в паре уже не менее года. Если у кого из них появится желание, то я готов засудить их обоих. 

[Удален]  

какие бывают эффективные функции для эксперта - что бы фиксировать прибыль ?

Снимок экрана 2021-12-04 072839

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не хочет расти прибыль больше - наверное и за того, что много открыто позиции.

Снимок экрана 2021-12-04 080345

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попробовал закрыть все позиции - по идее если вначале Индикатор давал сигналы в положительною сторону, тогда он должен всегда давать правильное направление - но вижу это не так, Индикатор стал обманывать.

Снимок экрана 2021-12-04 081718 

 
Vitaly Muzichenko #:

Наркотики? Можно понять, всё путается

Виталий! Сначала Вы объявили о своей приверженности к запрещенным средствам. Жаловались на путаницу в голове...

Потом требуете удалить себя с форума за флуд...

Что дальше?

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