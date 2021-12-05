Пишем эффективного советника - страница 40
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Лакеем заделался?
Зачем Вы на всех огрызаетесь? Зачем всех поливаете грязью?
Безнаказанность, вседозволенность вот и результат
Модераторы должны удалять пустые посты. На сайте много мусора!!!
Модераторы должны удалять пустые посты. На сайте много мусора!!!
Хотите самоликвидироваться?
Модераторы должны удалять пустые посты. На сайте много мусора!!!
То есть, вы будете флудить, а модераторам тратить личное время на удаление вашего флуда?
Не проще вас нескольких удалить, и на сайте порядок появится сам собой?
То есть, вы будете флудить, а модераторам тратить личное время на удаление вашего флуда?
Не проще вас нескольких удалить, и на сайте порядок появится сам собой?
Виталий, не волнуйся так. Ещё 2346 вёдер и золотой ключик у нас в кармане.
007 и Звездочёт - два афериста, работающие в паре уже не менее года. Если у кого из них появится желание, то я готов засудить их обоих.
какие бывают эффективные функции для эксперта - что бы фиксировать прибыль ?
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не хочет расти прибыль больше - наверное и за того, что много открыто позиции.
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попробовал закрыть все позиции - по идее если вначале Индикатор давал сигналы в положительною сторону, тогда он должен всегда давать правильное направление - но вижу это не так, Индикатор стал обманывать.
Наркотики? Можно понять, всё путается
Виталий! Сначала Вы объявили о своей приверженности к запрещенным средствам. Жаловались на путаницу в голове...
Потом требуете удалить себя с форума за флуд...
Что дальше?