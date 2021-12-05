Пишем эффективного советника - страница 10
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Переход на эту платформу существенно увеличит точность и скорость тестирования.
Учитывая достаточную легкость написания изначально кроссплатформенного кода - довольно глупо этим не пользоваться. Особенно, учитывая, что речь идет об ЭФФЕКТИВНОМ советнике.
Разработка ЛЮБОЙ стратегии или советника начинается с поисков и определения закономерности...
Закономерность - это свойство ценового ряда, которое не зависит от художественных способностей самого Трейдера по рисованию наклонных линий...
Если стратегия или советник зависят от субъективных моментов от шаловливых ручек Трейдера, то тестирование такого инструмента теряет смысл, так как повторить результаты этого теста - не возможно.
Запустил в реальном времени - началась гонка за капиталом.
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если стопы и профит поставить одинаковый - закрывает больше стопов (короче сливает)
учитесь - за 10 минут слил депо
MQL5 - для меня это новая сфера деятельности. Как и во всякой другой меня там ждёт целый космос нюансов, разбираться в которых нет ни времени, ни желания. Даже не соблазняйте прелестями мт5 - я не молод, и трата на эти прелести времени станет для меня сладким ядом.
Да никаких проблем. Я просто спросил, как ты собираешься обеспечивать приемлемое качество исторического тестирования в МТ4.
И давай не будем друг другу высокомерно "выкать" - вроде ж как коллеги, и оба уже немолоды, судя по всему...
Да никаких проблем. Я просто спросил, как ты собираешься обеспечивать приемлемое качество исторического тестирования в МТ4.
И давай не будем друг другу высокомерно "выкать" - вроде ж как коллеги, и оба уже немолоды, судя по всему...
Повторюсь:
Сервер указывать 188.40.158.139:443
Откроется в любом терминале MT4
Вы наверно не заметили - я указал на существенное свойство отрезка ценового ряда...
Не напрягайтесь! Просто это банальные вещи, которые знают большинство трейдеров...
Но Вы можете делать, как Вам нравится...
Ок. Дружище :)
К сожалению, Виталий, никто не будет на это смотреть. Всем подавай граали и, как минимум, 100% в месяц. Ну или хотя бы стабильных 10% в месяц при небольших просадах. Пока этого не продемонстрируешь - твой счет заинтересует разве что клоуна Баскакова, и то не для реальных предложений, а для того, чтобы тебя уколоть.
Установка эксперта без тестирования... ну... не знаю... тут с тестированием правило 20/80 работает в полный рост - только один из пяти экспертов что-то показывает, остальные - полный шлак. А без тестирования так прям смело выставлять на реал...
Да, если так - тестирование тебе, получается, и не нужно, можно обойтись и МТ4. Ну... удачи, дружище... Посмотрим, что у тебя получится...