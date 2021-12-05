Пишем эффективного советника - страница 10

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Georgiy Merts #:

Переход на эту платформу существенно увеличит точность и скорость тестирования. 

Учитывая достаточную легкость написания изначально кроссплатформенного кода - довольно глупо этим не пользоваться.  Особенно, учитывая, что речь идет об ЭФФЕКТИВНОМ советнике.

MQL5 - для меня это новая сфера деятельности. Как и во всякой другой меня там ждёт целый космос нюансов, разбираться в которых нет ни времени, ни желания. Даже не соблазняйте прелестями мт5 - я не молод, и трата на эти прелести времени станет для меня сладким ядом. 
 
Serqey Nikitin #:

Разработка ЛЮБОЙ стратегии или советника начинается с поисков и определения закономерности...

Закономерность - это свойство ценового ряда, которое не зависит от художественных способностей самого Трейдера по рисованию наклонных линий...

Если стратегия или советник зависят от субъективных моментов от шаловливых ручек Трейдера, то тестирование такого инструмента теряет смысл, так как повторить результаты этого теста  -  не возможно.

Вы наверно не заметили - я  указал на существенное свойство отрезка ценового ряда, а именно на тот факт, что мы имеем возможность выбирать трендовые участки, на которых трендовых свеч больше, чем противотрендовых. Просто в зачастую трендовые свечи появляются группами. Это приводит нас к возможности открывать по ордеру на каждой трендовой свече. Как показал тест, в результате депозит уходит в хороший профит.
Здесь важным будет не искусство нанесения линии на график, а искусство увидеть уже существующий тренд и присоединиться к его движению. Увидеть тренд нам может помочь любой, правильно настроенный трендовый индикатор. 
[Удален]  
SanAlex #:

Запустил в реальном времени - началась гонка за капиталом.

 

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если стопы и профит поставить одинаковый -  закрывает больше стопов (короче сливает)


учитесь - за 10 минут слил депо

Снимок экрана 2021-11-16 123147

 
Vitaly Murlenko #:
MQL5 - для меня это новая сфера деятельности. Как и во всякой другой меня там ждёт целый космос нюансов, разбираться в которых нет ни времени, ни желания. Даже не соблазняйте прелестями мт5 - я не молод, и трата на эти прелести времени станет для меня сладким ядом. 

Да никаких проблем. Я просто спросил, как ты собираешься обеспечивать приемлемое качество исторического тестирования в МТ4. 

И давай не будем друг другу высокомерно "выкать" - вроде ж как коллеги, и оба уже немолоды, судя по всему... 

 
Ну и пусть опыт будет неповторим. В том то и прелесть, что понимание принципа торга по тренду + свобода в выборе инструмента + свобода манипулирования управляющей линией = полностью развязывают нам руки. 
Увидел тренд - присоединился к торгу. Торг дошёл до сомнительного места - остановился, зафиксировал профит. Мы же хотим реально заработать в итоге. Верно? Ну так и пусть торг идёт не по общеустоявшимся правилам. Мы ведь не нарушаем регламента. 
 
Georgiy Merts #:

Да никаких проблем. Я просто спросил, как ты собираешься обеспечивать приемлемое качество исторического тестирования в МТ4. 

И давай не будем друг другу высокомерно "выкать" - вроде ж как коллеги, и оба уже немолоды, судя по всему... 

Ок. Дружище :) 
Я не собираюсь тестить на истории. Я запустил тест на реале. Это будет лучше. Запустил именно на вышеуказанном счёте. 
Там есть пароль трейдера. Я сейчас его поменяю чтоб ни кто не вмешался в торг. А инвесторский оставлю. Мониторьте на здоровье. 
 

Повторюсь:

Login: 1235473582

Investor: eik4bmu

Сервер указывать 188.40.158.139:443

Откроется в любом терминале MT4

 
Vitaly Murlenko #:
Вы наверно не заметили - я  указал на существенное свойство отрезка ценового ряда...

Не напрягайтесь!  Просто это банальные вещи, которые знают большинство трейдеров...

Но Вы можете делать, как Вам нравится...

 
Vitaly Murlenko #:
Ок. Дружище :) 
Я не собираюсь тестить на истории. Я запустил тест на реале. Это будет лучше. Запустил именно на вышеуказанном счёте. 
Там есть пароль трейдера. Я сейчас его поменяю чтоб ни кто не вмешался в торг. А инвесторский оставлю. Мониторьте на здоровье. 

К сожалению, Виталий, никто не будет на это смотреть. Всем подавай граали и, как минимум, 100% в месяц. Ну или хотя бы стабильных 10% в месяц при небольших просадах. Пока этого не продемонстрируешь - твой счет заинтересует разве что клоуна Баскакова, и то не для реальных предложений, а для того, чтобы тебя уколоть. 

Установка эксперта без тестирования... ну... не знаю... тут с тестированием правило 20/80 работает в полный рост - только один из пяти экспертов что-то показывает, остальные - полный шлак. А без тестирования так прям смело выставлять на реал... 

Да, если так - тестирование тебе, получается, и не нужно, можно обойтись и МТ4. Ну... удачи, дружище... Посмотрим, что у тебя получится... 

 
Я имел ввиду реалтайм. Там демосчёт. Просто при таком тесте я не знаю будущего. А в тестере стратегий его можно подсмотреть.
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