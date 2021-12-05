Пишем эффективного советника - страница 30

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Vladimir Baskakov #:
Жора, ну каким ветром тебя занесло в трейдинг. Сигналов нет, кодов нет, статей нет, прогнозов нет. Ты кто?

уберите уже эту обезьяну, на форуме программистов, он даже не видит, простых вещей

Владимир, это к вам.
 
Vladimir Baskakov #:
Жора, ну каким ветром тебя занесло в трейдинг. Сигналов нет, кодов нет, статей нет, прогнозов нет. Ты кто?

Ты про что говоришь? Про "окучивание баранов" ??? Да, я не впариватель граалей. И среди таких впариваетелей ты меня не найдешь. 

Но я и не клоун. 

Так что извини. 

 
Maxim Kuznetsov #:

у меня дежа-вю, или вы одно и то-же переделываете раз в пару лет, но под разным соусом ?

это-же уже было - торговля от/к/по прямым/наклонным цветным линиям и к ним ещё по индикаторам

Дык и нормально. Один из немногих, кто хоть что-то делает полезное. А не паясничает, как местный клоун, и не иронично ждет, как остальные. 

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Ты про что говоришь? Про "окучивание баранов" ??? Да, я не впариватель граалей. И среди таких впариваетелей ты меня не найдешь. 

Но я и не клоун. 

Так что извини. 

Ну опять, на каком основании ты называешь меня клоуном. Так могут сказать только профессионалы своего дела о ком то. Профессионалом ты не являешься и твое мнение здесь равно 0. Ты просто поставщик агентов, всё, на этом твоя ценность заканчивается
 
Vladimir Baskakov #:
Ну опять, на каком основании ты называешь меня клоуном. Так могут сказать только профессионалы своего дела о ком то. Профессионалом ты не являешься и твое мнение здесь равно 0. Ты просто поставщик агентов, всё, на этом твоя ценность заканчивается

он в качестве программиста профи, а ты нет, полный 0

[Удален]  
Fast235 #:

он в качестве программиста профи, а ты нет, полный 0

Где коды?
 
Скрин приложил. Я тут, конечно, ошибок наделал. Но и выход нашёл (для себя).
На скрине 28 рабочих дней, которые я прогнал в тестере, не зная будущего. То есть, я не знал, куда поедет валютная пара - просто ставил линию тренда так, как считал нужным.
Старт = 1 000. Торг остановил на сумме 15 144. Депозит увеличен в 15 раз за 28 рабочих дней!!!

Это при том, что все сделки открывались минимальным лотом, и в тестере я не мог менять лот с ростом депозита. Это можно реализовать, но, думаю, смысла нет.

Жаль нельзя в тестере посмотреть иные таймфрейиы - тест был бы точнее.

Прогон в тестере

 
Vladimir Baskakov #:
Ну опять, на каком основании ты называешь меня клоуном. Так могут сказать только профессионалы своего дела о ком то. Профессионалом ты не являешься и твое мнение здесь равно 0. Ты просто поставщик агентов, всё, на этом твоя ценность заканчивается

Тю, блин, открыл Америку. 

Ты хоть знаешь, кто такой профессионал? Это тот, кто зарабатывает своей профессией. Я не раз подчеркивал, что ничего не заработал. Какой же я после этого профессионал? Ты просто подтвердил мои слова. Ну... да, Волга впадает в Каспийское море. Спасибо, Кэп. 

 
Vitaly Murlenko #:
Скрин приложил. Я тут, конечно, ошибок наделал. Но и выход нашёл (для себя).
На скрине 28 рабочих дней, которые я прогнал в тестере, не зная будущего. То есть, я не знал, куда поедет валютная пара - просто ставил линию тренда так, как считал нужным.
Старт = 1 000. Торг остановил на сумме 15 144. Депозит увеличен в 15 раз за 28 рабочих дней!!!

Это при том, что все сделки открывались минимальным лотом, и в тестере я не мог менять лот с ростом депозита. Это можно реализовать, но, думаю, смысла нет.

Жаль нельзя в тестере посмотреть иные таймфрейиы - тест был бы точнее.


Что-то я не понял. У тебя было на реальном счету $1000, а теперь - $15К ? 

 
Vladimir Baskakov #:
Где коды?

еще раз, он в качестве программиста профи, а ты трепло.

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