Пишем эффективного советника - страница 24

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Vladimir Baskakov #:
Продемонстрируй

Я же сказал - "паттерн 1-2-3" - простейшая, весьма четкая схема. 

Берем обычные фракталы. (Можно взять и другие модели минимумов и максимумов. Если последние фракталы стоят так: минимум-максимум-минимум, и при этом второй минимум больше первого, то как только цена превысит максимум - проводится линия через два минимума. С каждым новым баром она удлиняется, и  ведется до тех пор, пока очередное закрытие не окажется ниже нее.  И это будет восходящий тренд. Для нисходящего тренда - все наоборот. 

По-твоему, таких индикаторов нет? Или здесь есть какие-то неочевидные моменты? 

Вот, на данной картинке линия тренда проводится в момент резкого роста котировок между вторым и третьим минимумом. Там, где первый максимум будет превышен. И далее, она существует до тех пор, пока закрытие не окажется ниже ее продолжения. 

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Жора, очнись , тебе не десять лет, на графике
 

по завершению отмеченного в красном - мы че делаем ? покупаем/продаём/сушим_вёсла ??

та-же самая фигура, просто начало дорисовал

 
Vladimir Baskakov #:
Жора, очнись , тебе не десять лет, на графике

Не понял. 

Ты что просил продемонстрировать? Речь была о том, что невозможно построить линию в автоматическом режиме. Я тебе показал правила, которые легко программируются, и после этого легко пишется хоть скрипт, хоть эксперт. 

Чего тебе еще надо демонстрировать? Грааль на основе этих линий? Его у меня нет, и я про него и вовсе ничего не говорил. 

 
Maxim Kuznetsov #:

по завершению отмеченного в красном - мы че делаем ? покупаем/продаём/сушим_вёсла ??

та-же самая фигура, просто начало дорисовал

Дык это надо говорить с теми, кто алгоритм разрабатывал. Скажем, в том советнике, что я когда-то писал с коллегой - трендовые линии использовались исключительно для задания направления сделок, и для выхода из них. 

Ты нарисовал квадрат, но зеленая трендовая в момент, отмеченный квадратом - еще не нарисована, поскольку максимум не превышен. 

 
Maxim Kuznetsov #:

по завершению отмеченного в красном - мы че делаем ? покупаем/продаём/сушим_вёсла ??

та-же самая фигура, просто начало дорисовал

сразу за красным покупка. следующий день высоко для покупку, и идет снижение, и тут опять мой робот купит.

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Georgiy Merts #:

Дык это надо говорить с теми, кто алгоритм разрабатывал. Скажем, в том советнике, что я когда-то писал с коллегой - трендовые линии использовались исключительно для задания направления сделок, и для выхода из них. 

Ты нарисовал квадрат, но зеленая трендовая в момент, отмеченный квадратом - еще не нарисована, поскольку максимум не превышен. 

Когда тебя читаю , вспоминаю классика: Я памятник себе воздвиг нерукотворный...
Где живут такие космонафты
 
Vladimir Baskakov #:
Когда тебя читаю , вспоминаю классика: Я памятник себе воздвиг нерукотворный...
Где живут такие космонафты

Не понял. Тебе что нужно, клоун? 

 
Georgiy Merts #:

Дык это надо говорить с теми, кто алгоритм разрабатывал. Скажем, в том советнике, что я когда-то писал с коллегой - трендовые линии использовались исключительно для задания направления сделок, и для выхода из них. 

Ты нарисовал квадрат, но зеленая трендовая в момент, отмеченный квадратом - еще не нарисована, поскольку максимум не превышен. 

как это не нарисована ??? там больше 3 (!!) опорных точек. А линию вообще рисуют по 2-м

и максимум несколько раз был превышен, там-же зигзаг, и каждый новый экстремум выше предыдущего (как Доу завещал,и даже круче - восходят и максимумы и минимумы)..

Всё проблема граф-построений, они красиво демонстрируется в истории, и ровно до моментов контр-доводов.А так, в остальном они хороши

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Georgiy Merts #:

Не понял. Тебе что нужно, клоун? 

Не волнуйся, никто на твоё первое место не посягает
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