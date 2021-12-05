Пишем эффективного советника - страница 24
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Я же сказал - "паттерн 1-2-3" - простейшая, весьма четкая схема.
Берем обычные фракталы. (Можно взять и другие модели минимумов и максимумов. Если последние фракталы стоят так: минимум-максимум-минимум, и при этом второй минимум больше первого, то как только цена превысит максимум - проводится линия через два минимума. С каждым новым баром она удлиняется, и ведется до тех пор, пока очередное закрытие не окажется ниже нее. И это будет восходящий тренд. Для нисходящего тренда - все наоборот.
По-твоему, таких индикаторов нет? Или здесь есть какие-то неочевидные моменты?
Вот, на данной картинке линия тренда проводится в момент резкого роста котировок между вторым и третьим минимумом. Там, где первый максимум будет превышен. И далее, она существует до тех пор, пока закрытие не окажется ниже ее продолжения.
по завершению отмеченного в красном - мы че делаем ? покупаем/продаём/сушим_вёсла ??
та-же самая фигура, просто начало дорисовал
Жора, очнись , тебе не десять лет, на графике
Не понял.
Ты что просил продемонстрировать? Речь была о том, что невозможно построить линию в автоматическом режиме. Я тебе показал правила, которые легко программируются, и после этого легко пишется хоть скрипт, хоть эксперт.
Чего тебе еще надо демонстрировать? Грааль на основе этих линий? Его у меня нет, и я про него и вовсе ничего не говорил.
по завершению отмеченного в красном - мы че делаем ? покупаем/продаём/сушим_вёсла ??
та-же самая фигура, просто начало дорисовал
Дык это надо говорить с теми, кто алгоритм разрабатывал. Скажем, в том советнике, что я когда-то писал с коллегой - трендовые линии использовались исключительно для задания направления сделок, и для выхода из них.
Ты нарисовал квадрат, но зеленая трендовая в момент, отмеченный квадратом - еще не нарисована, поскольку максимум не превышен.
по завершению отмеченного в красном - мы че делаем ? покупаем/продаём/сушим_вёсла ??
та-же самая фигура, просто начало дорисовал
сразу за красным покупка. следующий день высоко для покупку, и идет снижение, и тут опять мой робот купит.
Дык это надо говорить с теми, кто алгоритм разрабатывал. Скажем, в том советнике, что я когда-то писал с коллегой - трендовые линии использовались исключительно для задания направления сделок, и для выхода из них.
Ты нарисовал квадрат, но зеленая трендовая в момент, отмеченный квадратом - еще не нарисована, поскольку максимум не превышен.
Когда тебя читаю , вспоминаю классика: Я памятник себе воздвиг нерукотворный...
Не понял. Тебе что нужно, клоун?
Дык это надо говорить с теми, кто алгоритм разрабатывал. Скажем, в том советнике, что я когда-то писал с коллегой - трендовые линии использовались исключительно для задания направления сделок, и для выхода из них.
Ты нарисовал квадрат, но зеленая трендовая в момент, отмеченный квадратом - еще не нарисована, поскольку максимум не превышен.
как это не нарисована ??? там больше 3 (!!) опорных точек. А линию вообще рисуют по 2-м
и максимум несколько раз был превышен, там-же зигзаг, и каждый новый экстремум выше предыдущего (как Доу завещал,и даже круче - восходят и максимумы и минимумы)..
Всё проблема граф-построений, они красиво демонстрируется в истории, и ровно до моментов контр-доводов.А так, в остальном они хороши
Не понял. Тебе что нужно, клоун?