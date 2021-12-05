Пишем эффективного советника - страница 6
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Вы и без меня знаете будет 0. Если бы это было не так, не создавали бы эту ветку
А что, иных причин быть не может?
Короче, мне надоел этот пустопорожний трёп. Будете вести диалог вне темы советника, буду игнорировать Ваши посты.
Ваши прогнозы - не интересны, ибо они уже противоречат эффективности работы торговго робота. В моём видео показано как управлять линией тренда, чтоб получить профит. Не сможете научиться, не сможете и воспользоваться. Это как игра на музыкальном инструменте. Я, как мастер, утверждаю, что инструмент хороший. Я это знаю, ибо программированием для форекса занимаюсь уже более 15 лет. Инструмент я дал. Не факт, что Вы сможете виртуозно его использовать.
И вот ещё что, инструмент, который я использовал в видеоролике, называется не луч, он называется линия тренда. Луч - это ПАРАМЕТР данного инструмента, который по желанию можно выключать.
На этом точка. Я больше не хочу прикасаться к необоснованным прогнозам.
А что, иных причин быть не может?
Короче, мне надоел этот пустопорожний трёп. Будете вести диалог вне темы советника, буду игнорировать Ваши посты.
Ваши прогнозы - не интересны, ибо они уже противоречат эффективности работы торговго робота. В моём видео показано как управлять линией тренда, чтоб получить профит. Не сможете научиться, не сможете и воспользоваться. Это как игра на музыкальном инструменте. Я, как мастер, утверждаю, что инструмент хороший. Я это знаю, ибо программированием для форекса занимаюсь уже более 15 лет. Инструмент я дал. Не факт, что Вы сможете виртуозно его использовать.
И вот ещё что, инструмент, который я использовал в видеоролике, называется не луч, он называется линия тренда. Луч - это ПАРАМЕТР данного инструмента, который по желанию можно выключать.
На этом точка. Я больше не хочу прикасаться к необоснованным прогнозам.
Стейт где?
Хорошо, но я покажу, но промежуточный результат в реальных "боевых" условиях. Вот скрин:
Деньги заведены вчера в 15 часов. Там был ноль (придётся Вам тут поверить мне на-слово).
Вот стейт:
Поможет этот стейт Вашей аналитике?
К посту приложен советник (файл Binarnic_1.0.mq4) и скрипт, который я использовал в видео (файл Script_0.mq4).
Во избежание недоразумений, посмотрите сначала видеоролик. Посмотрел в наушниках свой ролик - со звуком вроде всё нормально.
Хотел выложить его на ютуб, да там гугл что-то с безопасностью так намудрил, что я даже через мобилу не смог разобраться. Короче, выложил ролик на майл-ру в облако. Просто скачайте, ибо просмотрщик этого сервера явно страдает качеством. Формат файла - mp4. Размер файла 252 мегабайта. Вот ссылка на скачивание: https://cloud.mail.ru/public/Ewoq/ymNxHFJ2Z
Всем доброе утро и хорошего настроения!
Виталий, Вы планируете писать код советника только для МТ4 или все-таки будет версия для МТ5? С четверкой не знаком, так как прошёл небольшой курс самообучения языку программирования MQL5, поэтому что либо добавить к коду Вашего советника вряд ли смогу. А жаль!
С уважением, Владимир.
Всем доброе утро и хорошего настроения!
Виталий, Вы планируете писать код советника только для МТ4 или все-таки будет версия для МТ5? С четверкой не знаком, так как прошёл небольшой курс самообучения языку программирования MQL5, поэтому что либо добавить к коду Вашего советника вряд ли смогу. А жаль!
С уважением, Владимир.
MQL4 ничем не отличается от MQL5. Разница лишь только в доступе к данным и торговых функциях. Все это "оборачивается" в классы с общим виртуальным интерфейсом - и вуаля, получаем переносимый код, который без изменения компилируется и там, и там.
MQL4 ничем не отличается от MQL5. Разница лишь только в доступе к данным и торговых функциях. Все это "оборачивается" в классы с общим виртуальным интерфейсом - и вуаля, получаем переносимый код, который без изменения компилируется и там, и там.
Разница лишь только в доступе к данным и торговых функциях.
Не только.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/conditional_compilation
Вот-вот.
Как раз с помощью директив условной компиляции. Все эти директивы работают внутри реальных классов. Пишем виртуальный универсальный интерфейс торговых действий, а в классах реализации - с помощью условной компиляции разделяем ветки MQL4-MQL5. И далее просто создаем объект, который будет торговать, с помощью виртуального интерфейса обращаемся к нему. И вобще забываем про всякое отличие платформ.
Скажем, вот мой виртуальный интерфейс торгового процессора:
Все функции виртуальны, и совершенно платформонезависимы. Введено платформонезависимое понятие "торговой компоненты", которая представляет либо отдельный ордер МТ4 либо открытую позицию по символу в МТ5. И работа происходит именно с такой торговой компонентой.
Реальный класс, реализующий этот интерфейс, выглядит так:
Фактически, вся реализация происходит внутри платформозависимых классов CMT5TradeProcessor и CMT4TradeProcessor.