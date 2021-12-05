Пишем эффективного советника - страница 9
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Вот тут сразу возникает большая проблема. Дело в том, что мой счёт открыт у российского форекс-дилера, а он предоставляет только терминал МТ5. Протестировать пока Ваш советник не могу, о чем и выразил своё сожаление в своем сообщении. Пока не будет кода для МТ5 мне не чем будет Вам помочь.
С уважением, Владимир.
Открыл Вам демо
Сервер указывать 188.40.158.139:443
Откроется в любом терминале MT4
P.S.
Пароль трейдера изменил. Инвесторский не трогал. Запустил тест в реалтайме. Можно мониторить счёт.
В любом случае даже инвестдоступ даст котировки по любому таймфрейму. Это позволит полноценно использовать тестер стратегий
Есть вариант лучше - зайдите по ссылке на форекс фо ю. вот ссылка (если не откроется, зайдите через VPN)
***
Скачайте платформу МТ4 от них - там при открытии демосчёта сервера уже будут прописаны.
Протестируйте его пожалуйста на предмет того, какой минимальный депозит нужен при минимальном лоте.
Разработка ЛЮБОЙ стратегии или советника начинается с поисков и определения закономерности...
Закономерность - это свойство ценового ряда, которое не зависит от художественных способностей самого Трейдера по рисованию наклонных линий...
Если стратегия или советник зависят от субъективных моментов от шаловливых ручек Трейдера, то тестирование такого инструмента теряет смысл, так как повторить результаты этого теста - не возможно.
Да и найти тут человека, который MQ4 переделает в MQ5 легко. Так что кому нужно, сделалет. Я вообще не хочу использовать пятый терминал из-за невозможности открытия встречных позиций
То есть, как это "невозможности" ??? Я же говорил - весь код платформонезависим, и замечательно MQ5 открывает встречные позиции, когда счет это позволяет.
ArrayMinimum() и ArrayMaximum() тоже заносим в исключения?
В смысле?
В классах массивов есть такие функции. какие исключения-то?
Что же Вас останавливает он переписывания представленного кода на MQL5?
В свою Лигу советник бы сунули ;)
К сожалению, мне этим заниматься некогда. А чтобы запихнуть советника в Лигу - он должен поддерживать некоторые внутренние соглашения, которые позволяют сделать такое подключение.
А главное - код СРАЗУ должен писаться переносимый, работающий на обоих платформах. Чтобы не писать функции типа ArrayMinimum(), как предложено выше, а использовать готовые классы массивов, у которых такие функции есть, и которые совершенно одинаково работают как в МТ4, так и в МТ5.
Мож я чего то не понимаю, но мне кажется, что переход на платформу мт5 ни как не увеличит скорость прироста депозита по данной торговой системе.
Переход на эту платформу существенно увеличит точность и скорость тестирования.
Учитывая достаточную легкость написания изначально кроссплатформенного кода - довольно глупо этим не пользоваться. Особенно, учитывая, что речь идет об ЭФФЕКТИВНОМ советнике.
давайте проверим - я ещё не запускал с такими настройками . сейчас по порядку буду запускать
начальный баланс 100 - хочу к примеру заработать ещё 100
1.
2.
------------------ запускаю тест -
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тест не удался - слишком большую сумму задал в настройках в профите 50
3.
------------------- сейчас уменьшу профит на 20
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с 20 тоже тест не удался -
4.
-----------сейчас с 10 должно что не будь показать
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не везёт мне сегодня - даже в тестере не могу выиграть - и 10 не захватило по профиту, чуть замешкался и всю удачу упустил.
5.
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с профитом в 5 немного зацепило прибыли - нужно как то рассчитать, что бы стоп, на какой-то сумме срабатывал.
6.
Запустил в реальном времени - началась гонка за капиталом.
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если стопы и профит поставить одинаковый - закрывает больше стопов (короче сливает)