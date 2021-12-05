Пишем эффективного советника - страница 27
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представь советник что
говорил год назад до сих пор зарабатывает,если можно сказать 50 процентов в год заработок.
на тиках можно
заделай то же самое на месяцы и не парься
спокойно, уверенно и ощутимо
;)
Это я сам))
норм
норП
почему так? На форуме что-то всегда как будто проклевывается ,а потом появляются люди уносящее все в другое русло?
на тиках можно
заделай то же самое на месяцы и не парься
спокойно, уверенно и ощутимо
;)
Пока об этом не думал.Год советник висит для проверки вшивости . На фунте все го тренды выдержал. ОН как будто бы заранее знает когда начинать торговать. Просадка составила 1,47%.
Пока об этом не думал.Год советник висит для проверки вшивости . На фунте все го тренды выдержал. ОН как будто бы заранее знает когда начинать торговать. Просадка составила 1,47%.
увеличьте лот в 10 раз - прибыль увеличится в 10 раз
увеличьте лот в 10 раз - прибыль увеличится в 10 раз
Вабабай , вот какой умный умный мальчик)) А может есть другие варианты?
Пишем эффективного советника - Продолжение следует.
и так с чего начнём?
1. с каким плечом лучше для советника. - думаю не выше 100
2. Важная функция для советника - я так понимаю лот. От этой функции мы и получаем прибыль.
3. ----
4. ----
итд. ----
какие ещё функции нужны для эффективности советнику?
Пишем эффективного советника - Продолжение следует.
и так с чего начнём?
1. с каким плечом лучше для советника. - думаю не выше 100
2. Важная функция для советника - я так понимаю лот. От этой функции мы и получаем прибыль.
3. ----
4. ----
итд. ----
какие ещё функции нужны для эффективности советнику?
Начну тогда - если не возражаете -
добавил увеличение лота при следующей позиции (желтым где копался и изменил)
Все зависит от порядка определения максимума. Классический фрактал - это пять баров, средний - выше (ниже) остальных. Но, на данной картинке максимумы нарисованы не по фракталам.
Сейчас я возьму текущий график с классическими фракталами, построю линию. Погодите немного.
Во. Текущий график евродоллара, часовки. Если отмечать максимумы и минимумы фракталами, то на графике имеются две трендовых линии, обе уже пробиты, момент их построения - отмечен стрелками. В момент пробития - линии обрываются. Намечается третья, нисходящая линия, она будет построена через сегодняшние вчерашние 8-часовой и 18-часовой фракталы. Рисовать ее надо, как только цена опустится ниже 15часового минимума.
На этом примере, что красная, что синия линии тренда построились в тот момент, когда цена находится на уровне равному +/- уровню пробития этой самой линии тренда. Сколько (в пунктах или % волны) можно на этом заработать?
Начну тогда - если не возражаете -
добавил увеличение лота при следующей позиции (желтым где копался и изменил)
это без закрытия результат
Открывать и умножать лоты - это конечно хорошо, как то надо прибыль собирать.
1. надо добавить закрытие ,= к примеру с buy закрыли прибыль - а sell к примеру пусть висят, пока не наступит прибыль.