Пишем эффективного советника - страница 28
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На этом примере, что красная, что синия линии тренда построились в тот момент, когда цена находится на уровне равному +/- уровню пробития этой самой линии тренда. Сколько (в пунктах или % волны) можно на этом заработать?
У нас тогда получилось чуть больше тысячи четырехзначных пунктов на евродолларе. Но это - сильно повезло. В другое время меньше, конечно.
А начсет "на том примере"... Мы же строим вроде как трендовую... И ловим тренд. Ты видишь на той картинке тренд? Я - нет. Соответственно, надо радоваться, что мы ничего не проиграем, если войдем по этим линиям.
Начну тогда - если не возражаете -
добавил увеличение лота при следующей позиции (желтым где копался и изменил)
ну начнём с этого и будем понемногу добавлять, нужные функции (кнопки добавил - чтобы можно было проверять все функции которые будем добавлять)
ну начнём с этого и будем понемногу добавлять, нужные функции (кнопки добавил - чтобы можно было проверять все функции которые будем добавлять)
Все зависит от порядка определения максимума. Классический фрактал - это пять баров, средний - выше (ниже) остальных. Но, на данной картинке максимумы нарисованы не по фракталам.
Сейчас я возьму текущий график с классическими фракталами, построю линию. Погодите немного.
Во. Текущий график евродоллара, часовки. Если отмечать максимумы и минимумы фракталами, то на графике имеются две трендовых линии, обе уже пробиты, момент их построения - отмечен стрелками. В момент пробития - линии обрываются. Намечается третья, нисходящая линия, она будет построена через сегодняшние вчерашние 8-часовой и 18-часовой фракталы. Рисовать ее надо, как только цена опустится ниже 15часового минимума.
теперь переключаем график на младший таймфрейм и повторяем построение. Фракталы стали вершинами какого-то зигзага, (которые ещё надо выбрать, потому что их там больше).
Проводим линию. О ужас ! она другая...У неё другой наклон. и вообще всё построение не совпадает с тщательно нарисованным по часам, даже может противоречить.
То есть рисуемые линии, они как минимум не вполне линии - конусы/сегменты.. И если вам покажут чарт нарисованный человеком который действительно торгует волны или граф.разметку - там это будет отмечено, то что у вас линии, там это расходящийся сегмент и не всегда узкий.
Потом переключаем график на старший таймфрейм - а там вообще всё иначе и все труды насмарку
теперь переключаем график на младший таймфрейм и повторяем построение. Фракталы стали вершинами какого-то зигзага, (которые ещё надо выбрать, потому что их там больше).
Проводим линию. О ужас ! она другая...У неё другой наклон. и вообще всё построение не совпадает с тщательно нарисованным по часам, даже может противоречить.
То есть рисуемые линии, они как минимум не вполне линии - конусы/сегменты.. И если вам покажут чарт нарисованный человеком который действительно торгует волны или граф.разметку - там это будет отмечено, то что у вас линии, там это расходящийся сегмент и не всегда узкий.
Потом переключаем график на старший таймфрейм - а там вообще всё иначе и все труды насмарку
теперь переключаем график на младший таймфрейм и повторяем построение. Фракталы стали вершинами какого-то зигзага, (которые ещё надо выбрать, потому что их там больше).
Проводим линию. О ужас ! она другая...У неё другой наклон. и вообще всё построение не совпадает с тщательно нарисованным по часам, даже может противоречить.
То есть рисуемые линии, они как минимум не вполне линии - конусы/сегменты.. И если вам покажут чарт нарисованный человеком который действительно торгует волны или граф.разметку - там это будет отмечено, то что у вас линии, там это расходящийся сегмент и не всегда узкий.
Потом переключаем график на старший таймфрейм - а там вообще всё иначе и все труды насмарку
То есть, как это "все труды на смарку???
Я же специально подчеркнул, что минимумы и максимумы вовсе не обязательно должны быть фракталами. Можно использовать паттерн не пять, а семь баров. Причем, несимметричные. И при этом расклад минимумов и максимумов может быть другой, трендовые лягут иначе.
И ты прав, перейдем на меньший таймфрейм - там фракталы будут другие, и трендовые будут другие, и выбирать не надо - берем ВСЕ фракталы, и строим несколько трендовых, по принятой методике. Переходим вверх - там свои трендовые. Что не так?
Вот, скажем, мой старый график, в котором построены ВСЕ трендовые - дневки евродоллара (в данном случае линии проведены несколько дальше, чем их пробой).
То есть, как это "все труды на смарку???
Я же специально подчеркнул, что минимумы и максимумы вовсе не обязательно должны быть фракталами. Можно использовать паттерн не пять, а семь баров. Причем, несимметричные. И при этом расклад минимумов и максимумов может быть другой, трендовые лягут иначе.
И ты прав, перейдем на меньший таймфрейм - там фракталы будут другие, и трендовые будут другие, и выбирать не надо - берем ВСЕ фракталы, и строим несколько трендовых, по принятой методике. Переходим вверх - там свои трендовые. Что не так?
Вот, скажем, мой старый график, в котором построены ВСЕ трендовые - дневки евродоллара (в данном случае линии проведены несколько дальше, чем их пробой).
Ладно, с горем пополам, нашел ты тренд. Какие следующие действия, точка входа где?
Ты же это не у меня спрашивай. Я просто сказал, что трендилии вполне нормально строятся в автоматическом режиме советником.
Входы - это что там автор ТС говорит по этому поводу.
Если речь идет конкретно об этом графике - то входы делались в направлении тренда, по свечным комбинациям. Какие точно - я уже не помню. Дело давно было - сам погляди на даты.
Ты же это не у меня спрашивай. Я просто сказал, что трендилии вполне нормально строятся в автоматическом режиме советником.
Входы - это что там автор ТС говорит по этому поводу.
Если речь идет конкретно об этом графике - то входы делались в направлении тренда, по свечным комбинациям. Какие точно - я уже не помню. Дело давно было - сам погляди на даты.
Пока трендовую ты не построил
Клоуны их просто не видят, Владимир.
А их на приведенных графиках несколько.