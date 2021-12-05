Пишем эффективного советника - страница 28

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Shoker #:

На этом примере, что красная, что синия линии тренда построились в тот момент, когда цена находится на уровне равному +/- уровню пробития этой самой линии тренда. Сколько (в пунктах или % волны) можно на этом заработать?

У нас тогда получилось чуть больше тысячи четырехзначных пунктов на евродолларе. Но это - сильно повезло. В другое время меньше, конечно. 

А начсет "на том примере"... Мы же строим вроде как трендовую... И ловим тренд. Ты видишь на той картинке тренд? Я - нет. Соответственно, надо радоваться, что мы ничего не проиграем, если войдем по этим линиям. 

[Удален]  
SanAlex #:

Начну тогда - если не возражаете - 

добавил увеличение лота при следующей позиции (желтым где копался и изменил)

ну начнём с этого и будем понемногу добавлять, нужные функции (кнопки добавил - чтобы можно было проверять все функции которые будем добавлять)

BTCUSDM30

Файлы:
0001_Vitaly_Murlenko.mq5  45 kb
[Удален]  
SanAlex #:

ну начнём с этого и будем понемногу добавлять, нужные функции (кнопки добавил - чтобы можно было проверять все функции которые будем добавлять)


Ты можешь конечно полотенца кода тут выкладывать ещё лет пять, но без правильного алгоритма это всё бессмысленно. Хотя, тебе можно ,ибо не такой как все, весёлый
 
Georgiy Merts #:

Все зависит от порядка определения максимума. Классический фрактал - это пять баров, средний - выше (ниже) остальных. Но, на данной картинке максимумы нарисованы не по фракталам. 

Сейчас я возьму текущий график с классическими фракталами, построю линию. Погодите немного. 

Во. Текущий график евродоллара, часовки. Если отмечать максимумы и минимумы фракталами, то на графике имеются две трендовых линии, обе уже пробиты, момент их построения - отмечен стрелками. В момент пробития - линии обрываются. Намечается третья, нисходящая линия, она будет построена через сегодняшние вчерашние 8-часовой и 18-часовой фракталы. Рисовать ее надо, как только цена опустится ниже 15часового минимума. 


теперь переключаем график на младший таймфрейм и повторяем построение. Фракталы стали вершинами какого-то зигзага, (которые ещё надо выбрать, потому что их там больше).

Проводим линию. О ужас ! она другая...У неё другой наклон. и вообще всё построение не совпадает с тщательно нарисованным по часам, даже может противоречить.

То есть рисуемые линии, они как минимум не вполне линии - конусы/сегменты.. И если вам покажут чарт нарисованный человеком который действительно торгует волны или граф.разметку - там это будет отмечено, то что у вас линии, там это расходящийся сегмент и не всегда узкий. 

Потом переключаем график на старший таймфрейм - а там вообще всё иначе и все труды насмарку

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

теперь переключаем график на младший таймфрейм и повторяем построение. Фракталы стали вершинами какого-то зигзага, (которые ещё надо выбрать, потому что их там больше).

Проводим линию. О ужас ! она другая...У неё другой наклон. и вообще всё построение не совпадает с тщательно нарисованным по часам, даже может противоречить.

То есть рисуемые линии, они как минимум не вполне линии - конусы/сегменты.. И если вам покажут чарт нарисованный человеком который действительно торгует волны или граф.разметку - там это будет отмечено, то что у вас линии, там это расходящийся сегмент и не всегда узкий. 

Потом переключаем график на старший таймфрейм - а там вообще всё иначе и все труды насмарку

Подожди, сейчас Жора все покажет на 1-2-3.
Не зря же он 600 систем мучает уже три года
 
Maxim Kuznetsov #:

теперь переключаем график на младший таймфрейм и повторяем построение. Фракталы стали вершинами какого-то зигзага, (которые ещё надо выбрать, потому что их там больше).

Проводим линию. О ужас ! она другая...У неё другой наклон. и вообще всё построение не совпадает с тщательно нарисованным по часам, даже может противоречить.

То есть рисуемые линии, они как минимум не вполне линии - конусы/сегменты.. И если вам покажут чарт нарисованный человеком который действительно торгует волны или граф.разметку - там это будет отмечено, то что у вас линии, там это расходящийся сегмент и не всегда узкий. 

Потом переключаем график на старший таймфрейм - а там вообще всё иначе и все труды насмарку

То есть, как это "все труды на смарку??? 

Я же специально подчеркнул, что минимумы и максимумы вовсе не обязательно должны быть фракталами. Можно использовать паттерн не пять, а семь баров. Причем, несимметричные. И при этом расклад минимумов и максимумов может быть другой, трендовые лягут иначе. 

И ты прав, перейдем на меньший таймфрейм - там фракталы будут другие, и трендовые будут другие, и выбирать не надо - берем ВСЕ фракталы, и строим несколько трендовых, по принятой методике.  Переходим вверх - там свои трендовые. Что не так? 

Вот, скажем, мой старый график, в котором построены ВСЕ трендовые - дневки евродоллара (в данном случае линии проведены несколько дальше, чем их пробой).


График EURUSD, D1, 2017.05.29 05:12 UTC, Alpari International Limited, MetaTrader 4, Real
[Удален]  
Georgiy Merts #:

То есть, как это "все труды на смарку??? 

Я же специально подчеркнул, что минимумы и максимумы вовсе не обязательно должны быть фракталами. Можно использовать паттерн не пять, а семь баров. Причем, несимметричные. И при этом расклад минимумов и максимумов может быть другой, трендовые лягут иначе. 

И ты прав, перейдем на меньший таймфрейм - там фракталы будут другие, и трендовые будут другие, и выбирать не надо - берем ВСЕ фракталы, и строим несколько трендовых, по принятой методике.  Переходим вверх - там свои трендовые. Что не так? 

Вот, скажем, мой старый график, в котором построены ВСЕ трендовые - дневки евродоллара (в данном случае линии проведены несколько дальше, чем их пробой).


Ладно, с горем пополам, нашел ты тренд. Какие следующие действия, точка входа где?
 
Vladimir Baskakov #:
Ладно, с горем пополам, нашел ты тренд. Какие следующие действия, точка входа где?

Ты же это не у меня спрашивай. Я просто сказал, что трендилии вполне нормально строятся в автоматическом режиме советником. 

Входы - это что там автор ТС говорит по этому поводу. 

Если речь идет конкретно об этом графике - то входы делались в направлении тренда, по свечным комбинациям. Какие точно - я уже не помню. Дело давно было - сам погляди на даты. 

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Ты же это не у меня спрашивай. Я просто сказал, что трендилии вполне нормально строятся в автоматическом режиме советником. 

Входы - это что там автор ТС говорит по этому поводу. 

Если речь идет конкретно об этом графике - то входы делались в направлении тренда, по свечным комбинациям. Какие точно - я уже не помню. Дело давно было - сам погляди на даты. 

Пока трендовую ты не построил
 
Vladimir Baskakov #:
Пока трендовую ты не построил

Клоуны их просто не видят, Владимир.

А их на приведенных графиках несколько. 

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