Пишем эффективного советника - страница 12
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Честно говоря, не совсем пойму, как провести тестирование, если данный советник априори не может работать в тестере стратегий.
С уважением, Владимир.
Вроде ж заявлено, что его надо поставить на демо, и ждать, смотреть, как он работает... Судя по всему, это не советник, а просто небольшая полезная утилита для помощи в ручной торговле.
Вот сейчас позиция открылась через 5 минут. Очень интересно...
С уважением, Владимир.
Вроде ж заявлено, что его надо поставить на демо, и ждать, смотреть, как он работает... Судя по всему, это не советник, а просто небольшая полезная утилита для помощи в ручной торговле.
Уже понял. Пока вот такая картина с открытием позиций. С уважением, Владимир.
Доброго дня!
Ваша идея интересна и попробую чем смогу оказать посильную помощь. Сразу вижу несколько ошибок (если это только не мое нкдопонимание):
1. Я правильно понял, что вы предлагаете открывать ордер на КАЖДОЙ трендовой свече? Если да, то тогда ясно, почему при первых тестах вам не хватило депозита. При большом количестве трендовых свечей в серии одного тренда может возникнуть ситуация, когда будет открыто слишком много ордеров для открытия нового.
2. По какому правилу происходит закрытие ордеров? Как я понял из картинок вашего теста, все ордера закрываются одновременно.
3. Причина ваших потерь в самом первом вашем примере (на бинарниках) очевидна из-за правила определения тренда (возможно не само правило определения тренда, а какой тренд принять в работу). Вам нужно его пересмотреть.
Пысы. А на Баскова не обращайте внимания - он все воспринимает отрицательно - синдром Бога... А с его верой правильного прогнозирования цены (50/50) - ему нечего делать на бирже, ибо по его логике любой открый ордер открыт верно с вероятностью 50/50 за минусом спреда, а значит он всегда сливает и скорость его слива равна количеству открытых ордеров умноженное на спред.
Здравствуйте!
От Вашего поста ощущения положительные - беспристрастная, объективная критика - штука ценная. За это спасибо.
1. Я предлагаю разные варианты открытия ордеров по тренду. В том числе рассматриваю и вариант открытия ордеров на каждой трендовой свече. В режиме реалтайма на демосчёте я сегодня запустил тест именно этого способа входа в рынок. Чуть позже сниму видео в котором, в частности покажу и результат сегодняшних торгов.
Депозита то мне в первых тестах не хватило всего 1 раз, когда я решил попробовать стартонуть с трёх долларов. Я просто не знал, что можно поставить лот = 0,01. А лота 0,1 оказалось много. Тест показал, что даже стартуя с трёх долларов можно эффективно наращивать депозит.
Да, ситуация такая, где ордеров окажется открыто слишком много, вполне может возникнуть. Чтоб этого небыло, лучше торговать на Н1 и время от времени закрывать все ордера - "выкусывать" профит понемногу.
2. Да, все позиции закрываются одновременно. Правил для закрытия нет. Я сделал версию советника 1.1. Позже выложу. Там в комментах я вывел на экран мониторинг суммарного профита по всем открытым ордерам валютной пары. Просто смотрим, что пара уехала в профит. Затем оцениваем примерно сценарии развития ситуации на графике. Если есть риск уехать по этой паре в минус, то просто закрываем все позиции и не переживаем - сигналов и трендов будет ещё много - не нужно гоняться за сигналами, не нужно сетовать что упустил хороший вход в рынок - просто спокойно ждём новую точку входа. Благо, этих точек будет ещё прорва.
3. Третий Ваш пункт заставляет крепко призадуматься. Спасибо за указание.
По поводу Баскова. Если он знает формулу своего слива, то возникает вопрос: почему он до сих пор крутится здесь, если знает, что слив неминуем?
Вроде ж заявлено, что его надо поставить на демо, и ждать, смотреть, как он работает... Судя по всему, это не советник, а просто небольшая полезная утилита для помощи в ручной торговле.
Нет, не заявлено. Советник прекрасно работает в тестере. Я же показывал. Установил я его на демо лишь для чистоты эксперимента. На демо я не знаю будущего и тест идёт в условиях, приближенных к боевым - результатов не подстроишь.
А то тут некоторые говорят, мол, где тесты, где стейтменты? Я открыл демо, сунул туда эксперта - пусть мониторят.
К посту приложена версия советника 1.1.
Добавил трейлингстоп и возможность отслеживать профит по валютной паре и профит по всем ордерам терминала. Это на случай, если был ошибочный вход по какой-то валютной паре, то если суммарный профит терминала всё же положительный, иногда есть смысл закрыть вообще все ордера (зафиксировать профит) и начать торг заново.
Если в советнике параметр TrailingStop = 0 или менее, то трал отключен.
Нет, не заявлено. Советник прекрасно работает в тестере. Я же показывал. Установил я его на демо лишь для чистоты эксперимента. На демо я не знаю будущего и тест идёт в условиях, приближенных к боевым - результатов не подстроишь.
А то тут некоторые говорят, мол, где тесты, где стейтменты? Я открыл демо, сунул туда эксперта - пусть мониторят.
Всем доброе утро!
Не пойму, как в МТ4 тестировать советника, если у меня такая картинка? С уважением, Владимир.
Вопрос автоматизации построения линии тренда действительно можно пока не рассматривать - ваши доводы о человеческом мозге весьма убедительны, а автоматизировать этот процесс уже уже не сложно. Вот только остановка внимания на линии тренда, на мой взгляд - не доработка. Как известно, цена движется в канале, а канал бывает не только горизонтальный, но и наклонным (трендовых). Может стоит рассмотреть ещё вариант построения канала и открытие ордеров относительно нахождения цены относительно самого канала?
У канала три линии: центральная, нижняя и верхняя. Одна из них является своего рода линией тренда (у восходящего канала -нижняя, у нисходящего - верхняя), соответственно вторая - определяет ширину канала.
Положение цены внутри канала: между нижней и центральной, между верхней и центральной - разделяются по направлению движения (по тренда и против тренда). Пробитие (не прокол) ценой трендовой линии, линии ширины канала и центральной линии.
Если взять вместо линии тренда канал с положением цены относительно него, то минусовых ордеров будет значительно меньше.
Предлагаю рассмотреть такой вариант по открытию.
Всем доброе утро!
Не пойму, как в МТ4 тестировать советника, если у меня такая картинка? С уважением, Владимир.
Владимир! Специально для Вас, и всех, кто захочет посмотреть, сделал видео по тестированию этого советника в тестере стратегий. Посмотрите пожалуйста. Вот ссылка
https://cloud.mail.ru/public/ao7P/tM2ALuBGZ
P.S.
Подключил другой аккаунт гугла к ютубу и удалось залить туда видео. Вот вышеуказанный ролик
Владимир! Специально для Вас, и всех, кто захочет посмотреть, сделал видео по тестированию этого советника в тестере стратегий. Посмотрите пожалуйста. Вот ссылка
https://cloud.mail.ru/public/ao7P/tM2ALuBGZ
Прикольное управление торговлей. В этом что то есть. Респект. Новизна налицо)
Теперь бы алгоритм поведения между ТФ. Ручное управление на боевом ТФ и мы видим старший и младший ТФ. На них есть линии тренда, коридор можно нарисовать, есть локальные ближние экстремумы, можно даже сделать определения поведения последних трех пяти свечей... Что с эти делать?