Пишем эффективного советника - страница 32

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Vitaly Murlenko #:

ЭТО ТЕСТ В ТЕСТЕРЕ СТРАТЕГИЙ

Я выложил его тут исколючительно для того, чтоб неверующие могли увидеть реальную возможность эффективного использования данного эксперта.

Думаю, добавлю в него ещё 1 элемент - тож будет управляться вручную. Он позволит повысить эффективность работы где-то процентов на 30, и при этом снизить существенно наргузку на депозит.

P.S.

Я уже говорил и, пожалуй, повторю снова. В реальной обстановке человек действует так же, как и на тренировке. Тестер стратегий - есть ни что иное, как тренажёр. К нему, так же как и к демосчёту, нужно относиться серьёзно. Иначе толку не будет

Я таких графиков тебе могу представить сотни (тем более, с очень неточного тестера MT4). Ты хотя бы на демо такие графики покажи. А лучше - на реале. Уверяю тебя, все будет куда грустнее. 

Ну а насчет "в реальной обстановке человек действует также"... смех в зале... 

 
Vitaly Murlenko #:

ЭТО ТЕСТ В ТЕСТЕРЕ СТРАТЕГИЙ

Я уже говорил и, пожалуй, повторю снова. В реальной обстановке человек действует так же, как и на тренировке. Тестер стратегий - есть ни что иное, как тренажёр. К нему, так же как и к демосчёту, нужно относиться серьёзно. Иначе толку не будет

В реальной жизни, в отличие от тестера, вам нужно огромное количество времени, чтобы сесть за график цен и смотреть на изменение тренда. Сидя за реальным графиком в ожидании изменений, вы 10 раз задумывались или усомнились в сделанном выборе.

Попробуйте торговать хотя бы 11 часов на графике M1 и добиться тех же результатов. Почему 11 часов? Потому что у вас график H1 и 28 дней, это 672 бара, или 672 бара / 60 мин = ~ 11 часов.
 
Lilita Bogachkova #:

В реальной жизни, в отличие от тестера, вам нужно огромное количество времени, чтобы сесть за график цен и смотреть на изменение тренда. Сидя за реальным графиком в ожидании изменений, вы 10 раз задумывались или усомнились в сделанном выборе.

Попробуйте торговать хотя бы 11 часов на графике M1 и добиться тех же результатов. Почему 11 часов? Потому что у вас график H1 и 28 дней, это 672 бара, или 672 бара / 60 мин = ~ 11 часов.
не нужно советовать торговать на М1, т.к. в такой свече нет полезной информации для советника ;)
 
Renat Akhtyamov #:
не нужно советовать торговать на М1, т.к. в такой свече нет полезной информации для советника ;)

Хочу сказать, что только М1 может смоделировать быструю работу тестера в реальном времени. Это вопрос времени, а не цены.

Vitaly Murlenko  2021.11.22 06:27        RU

Да, вот ещё что хочу добавить: тест я проводил в режиме "голый график" - ни каких индикаторов к нему не цеплял и ни каких аналитических скриптов по ходу торга на график не кидал.

Единственное, чем пользовался - это время от времени ставил тест на паузу и уменьшал масштаб до минимума, чтоб точнее увидеть тенденцию движения цены - пытался представить что там на старших таймфреймах должно отрисовываться. Словом, в  тесте применялись: масштабирование, манипулирование линией тренда + моё видение рынка.

М1 для этих целей вполне подойдет. Только надо учитывать влияние спреда.

https://www.mql5.com/en/charts/14915257/gbpusd-m1-admiral-markets-group

Chart GBPUSD, M1, 2021.11.22 07:57 UTC, Admiral Markets Group AS, MetaTrader 5, Demo
Chart GBPUSD, M1, 2021.11.22 07:57 UTC, Admiral Markets Group AS, MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: GBPUSD. Periodicity: M1. Broker: Admiral Markets Group AS. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2021.11.22 07:57 UTC.
 

ну вот, вся "эффективность робота" скатилась до банальных усреднений :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

ну вот, вся "эффективность робота" скатилась до банальных усреднений :-)

Наверное сразу надо было уточнить что усреднение в стратегии советника недолжно применяться. А то мало отличается от мартингейла.

 
Vitaly Murlenko #:

Жаль нельзя в тестере посмотреть иные таймфрейиы - тест был бы точнее.


Хорошо бы логику обсудить, по старшему ТФ более менее ясно. Вот использование младших ТФ интересно. 

 
Чем младше таймфрейм, тем больше шума. Младшие - не интересны
 
Vitaly Murlenko #:
Чем младше таймфрейм, тем больше шума. Младшие - не интересны

На младших смотрю скорость движения цены, и если она превышает средние значения то в зависимости в какую сторону, и как долго фиксирую. Если в противоположную, то как дополнительный критерий разворота. 

 
Valeriy Yastremskiy #:

Хорошо бы логику обсудить, по старшему ТФ более менее ясно. Вот использование младших ТФ интересно. 

Рисуем тренд на старшем, переходим на младший, торгуем в направлении старшего. Если в другую сторону, то это откаты старшего, и мы толком ни когда не знаем, насколько они глубоки и долги. 
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