Пишем эффективного советника - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ЭТО ТЕСТ В ТЕСТЕРЕ СТРАТЕГИЙ
Я выложил его тут исколючительно для того, чтоб неверующие могли увидеть реальную возможность эффективного использования данного эксперта.
Думаю, добавлю в него ещё 1 элемент - тож будет управляться вручную. Он позволит повысить эффективность работы где-то процентов на 30, и при этом снизить существенно наргузку на депозит.
P.S.
Я уже говорил и, пожалуй, повторю снова. В реальной обстановке человек действует так же, как и на тренировке. Тестер стратегий - есть ни что иное, как тренажёр. К нему, так же как и к демосчёту, нужно относиться серьёзно. Иначе толку не будет
Я таких графиков тебе могу представить сотни (тем более, с очень неточного тестера MT4). Ты хотя бы на демо такие графики покажи. А лучше - на реале. Уверяю тебя, все будет куда грустнее.
Ну а насчет "в реальной обстановке человек действует также"... смех в зале...
ЭТО ТЕСТ В ТЕСТЕРЕ СТРАТЕГИЙ
Я уже говорил и, пожалуй, повторю снова. В реальной обстановке человек действует так же, как и на тренировке. Тестер стратегий - есть ни что иное, как тренажёр. К нему, так же как и к демосчёту, нужно относиться серьёзно. Иначе толку не будет
В реальной жизни, в отличие от тестера, вам нужно огромное количество времени, чтобы сесть за график цен и смотреть на изменение тренда. Сидя за реальным графиком в ожидании изменений, вы 10 раз задумывались или усомнились в сделанном выборе.Попробуйте торговать хотя бы 11 часов на графике M1 и добиться тех же результатов. Почему 11 часов? Потому что у вас график H1 и 28 дней, это 672 бара, или 672 бара / 60 мин = ~ 11 часов.
В реальной жизни, в отличие от тестера, вам нужно огромное количество времени, чтобы сесть за график цен и смотреть на изменение тренда. Сидя за реальным графиком в ожидании изменений, вы 10 раз задумывались или усомнились в сделанном выборе.Попробуйте торговать хотя бы 11 часов на графике M1 и добиться тех же результатов. Почему 11 часов? Потому что у вас график H1 и 28 дней, это 672 бара, или 672 бара / 60 мин = ~ 11 часов.
не нужно советовать торговать на М1, т.к. в такой свече нет полезной информации для советника ;)
Хочу сказать, что только М1 может смоделировать быструю работу тестера в реальном времени. Это вопрос времени, а не цены.
Да, вот ещё что хочу добавить: тест я проводил в режиме "голый график" - ни каких индикаторов к нему не цеплял и ни каких аналитических скриптов по ходу торга на график не кидал.
Единственное, чем пользовался - это время от времени ставил тест на паузу и уменьшал масштаб до минимума, чтоб точнее увидеть тенденцию движения цены - пытался представить что там на старших таймфреймах должно отрисовываться. Словом, в тесте применялись: масштабирование, манипулирование линией тренда + моё видение рынка.
М1 для этих целей вполне подойдет. Только надо учитывать влияние спреда.
https://www.mql5.com/en/charts/14915257/gbpusd-m1-admiral-markets-group
ну вот, вся "эффективность робота" скатилась до банальных усреднений :-)
ну вот, вся "эффективность робота" скатилась до банальных усреднений :-)
Наверное сразу надо было уточнить что усреднение в стратегии советника недолжно применяться. А то мало отличается от мартингейла.
Жаль нельзя в тестере посмотреть иные таймфрейиы - тест был бы точнее.
Хорошо бы логику обсудить, по старшему ТФ более менее ясно. Вот использование младших ТФ интересно.
Чем младше таймфрейм, тем больше шума. Младшие - не интересны
На младших смотрю скорость движения цены, и если она превышает средние значения то в зависимости в какую сторону, и как долго фиксирую. Если в противоположную, то как дополнительный критерий разворота.
Хорошо бы логику обсудить, по старшему ТФ более менее ясно. Вот использование младших ТФ интересно.