Пишем эффективного советника - страница 3

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Nikolay Ivanov #:

 А следы,  которые оставляют маркетмейкеры - это не технический анализ?

Нет, это не технический анализ. Изучаю определённые источники информации в интернете и делаю предположение, когда будет происходить крупная купля или продажа евро и доллара. На основании проведённого анализа определяю направление движения графика валютной пары евро/доллар. Свои источники не раскрываю.

У нас с вами денег не хватит чтобы цена нас заметила.. 

Было написано "Пойдет она за нашими с Вами деньгами". Имелось ввиду, что цена пойдет за деньгами всех трейдеров мира, в том числе и за нашими с Вами.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Нет, это не технический анализ. Изучаю определённые источники информации в интернете и делаю предположение, когда будет происходить крупная купля или продажа евро и доллара. На основании проведённого анализа определяю направление движения графика валютной пары евро/доллар. Свои источники не раскрываю.

 на этом советник(автоматизацию) сделать не получится.. 

Было написано "Пойдет она за нашими с Вами деньгами". Имелось ввиду, что цена пойдет за деньгами всех трейдеров мира, в том числе и за нашими с Вами.

 Утверждение понятно, только едва ли оно поможет добиться успеха.. 

 
Nikolay Ivanov #:

 на этом советник(автоматизацию) сделать не получится.. 

Поэтому даже и не пытаюсь автоматизировать свою стратегию торговли.

С уважением, Владимир.

[Удален]  

что то все пишут пишут, а дело-в ноль. Вот начну - тогда я с этого.

Снимок экрана 2021-11-15 230212 

Файлы:
0001.mq5  43 kb
 
SanAlex #:

что то все пишут пишут, а дело-в ноль. Вот начну - тогда я с этого.

 

Просадка очень большая. Так и без денег остаться можно.

[Удален]  
SanAlex #:

что то все пишут пишут, а дело-в ноль. Вот начну - тогда я с этого.

 

Не пробовал хоть раз написать что-нибудь осмысленное?
[Удален]  
Vitaly Murlenko #:

Просадка очень большая. Так и без денег остаться можно.

давайте проверим - я ещё не запускал с такими настройками . сейчас по порядку буду запускать

начальный баланс 100 - хочу к примеру заработать ещё 100 

1.

Снимок экрана 2021-11-16 001744

2.

Снимок экрана 2021-11-16 001830

------------------ запускаю тест - 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

тест не удался - слишком большую сумму задал в настройках в профите 50

3.

Снимок экрана 2021-11-16 002331

------------------- сейчас уменьшу профит на 20

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

с 20 тоже тест не удался - 

4.

Снимок экрана 2021-11-16 002935 

-----------сейчас с 10 должно что не будь показать

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

не везёт мне сегодня - даже в тестере не могу выиграть - и 10 не захватило по профиту, чуть замешкался и всю удачу упустил.

5.

Снимок экрана 2021-11-16 003445 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

с профитом в 5 немного зацепило прибыли - нужно как то рассчитать, что бы стоп, на какой-то сумме срабатывал. 

6.

Снимок экрана 2021-11-16 005040

[Удален]  
SanAlex #:

давайте проверим - я ещё не запускал с такими настройками . сейчас по порядку буду запускать

начальный баланс 100 - хочу к примеру заработать ещё 100 

с такими настройками - немного не хватило до общего профита в 200

Снимок экрана 2021-11-16 012659--------> 5 профит и 5 стоп

Снимок экрана 2021-11-16 012736 

AUDCADH1

 

Ну теперь мой ход. Советника (стартовую версию) я сделал. Провёл короткий тест 2 тоговых стратегий (мы их ранее оговаривали). Скриншоты я сейчас покажу и поясню. НО! Прежде чем выкладывать советника сюда, я хочу сделать видео о том, как с ним работать. Ну, я думаю, будет проще, если я всё расскажу и покажу в реальном времени, чем отписывать всё текстом и скринами. 

Итак, стратегия № 0 - старт с 300 центов. Одна серия сделок. Я принудительно остановил тест. Результат = 1800 центов. Валютная пара - британский фунт. Время торга = 4 дня.

Стратегия 0

Стратегия № 1 - открываем позу только если первая свеча графика - трендовая.

Стратегия 1

Весь кайф использования этого советника в том, что я могу в любой момент времени (даже в тестере) остановить торг и позакрывать все позиции. Для этого достаточно правильно изменить направление линии тренда. Как только у меня сомнения исчезли в том, куда едет тренд, я снова поворачиваю линию тренда как мне надо и продолжаю торг до следующего сомнительного момента.

P.S.

При старте с 300 центов я сначала поставил лот = 0,1. Торг встал за недостатком денег. Я изменил лот на = 0,01 и этой суммы хватило, чтоб за 4 дня увеличить депозит в 6 раз!

 
Vitaly Murlenko #:

Весь кайф использования этого советника в том, что я могу в любой момент времени (даже в тестере) остановить торг и позакрывать все позиции. Для этого достаточно правильно изменить направление линии тренда. 

 Эта линия тренда изначально вами нарисована и вы ею управляете вручную? 

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