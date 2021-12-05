Пишем эффективного советника - страница 3
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А следы, которые оставляют маркетмейкеры - это не технический анализ?
Нет, это не технический анализ. Изучаю определённые источники информации в интернете и делаю предположение, когда будет происходить крупная купля или продажа евро и доллара. На основании проведённого анализа определяю направление движения графика валютной пары евро/доллар. Свои источники не раскрываю.
Было написано "Пойдет она за нашими с Вами деньгами". Имелось ввиду, что цена пойдет за деньгами всех трейдеров мира, в том числе и за нашими с Вами.
С уважением, Владимир.
Нет, это не технический анализ. Изучаю определённые источники информации в интернете и делаю предположение, когда будет происходить крупная купля или продажа евро и доллара. На основании проведённого анализа определяю направление движения графика валютной пары евро/доллар. Свои источники не раскрываю.
на этом советник(автоматизацию) сделать не получится..
Было написано "Пойдет она за нашими с Вами деньгами". Имелось ввиду, что цена пойдет за деньгами всех трейдеров мира, в том числе и за нашими с Вами.
Утверждение понятно, только едва ли оно поможет добиться успеха..
на этом советник(автоматизацию) сделать не получится..
Поэтому даже и не пытаюсь автоматизировать свою стратегию торговли.
С уважением, Владимир.
что то все пишут пишут, а дело-в ноль. Вот начну - тогда я с этого.
что то все пишут пишут, а дело-в ноль. Вот начну - тогда я с этого.
Просадка очень большая. Так и без денег остаться можно.
что то все пишут пишут, а дело-в ноль. Вот начну - тогда я с этого.
Просадка очень большая. Так и без денег остаться можно.
давайте проверим - я ещё не запускал с такими настройками . сейчас по порядку буду запускать
начальный баланс 100 - хочу к примеру заработать ещё 100
1.
2.
------------------ запускаю тест -
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
тест не удался - слишком большую сумму задал в настройках в профите 50
3.
------------------- сейчас уменьшу профит на 20
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
с 20 тоже тест не удался -
4.
-----------сейчас с 10 должно что не будь показать
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
не везёт мне сегодня - даже в тестере не могу выиграть - и 10 не захватило по профиту, чуть замешкался и всю удачу упустил.
5.
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с профитом в 5 немного зацепило прибыли - нужно как то рассчитать, что бы стоп, на какой-то сумме срабатывал.
6.
давайте проверим - я ещё не запускал с такими настройками . сейчас по порядку буду запускать
начальный баланс 100 - хочу к примеру заработать ещё 100
с такими настройками - немного не хватило до общего профита в 200
--------> 5 профит и 5 стоп
Ну теперь мой ход. Советника (стартовую версию) я сделал. Провёл короткий тест 2 тоговых стратегий (мы их ранее оговаривали). Скриншоты я сейчас покажу и поясню. НО! Прежде чем выкладывать советника сюда, я хочу сделать видео о том, как с ним работать. Ну, я думаю, будет проще, если я всё расскажу и покажу в реальном времени, чем отписывать всё текстом и скринами.
Итак, стратегия № 0 - старт с 300 центов. Одна серия сделок. Я принудительно остановил тест. Результат = 1800 центов. Валютная пара - британский фунт. Время торга = 4 дня.
Стратегия № 1 - открываем позу только если первая свеча графика - трендовая.
Весь кайф использования этого советника в том, что я могу в любой момент времени (даже в тестере) остановить торг и позакрывать все позиции. Для этого достаточно правильно изменить направление линии тренда. Как только у меня сомнения исчезли в том, куда едет тренд, я снова поворачиваю линию тренда как мне надо и продолжаю торг до следующего сомнительного момента.
P.S.
При старте с 300 центов я сначала поставил лот = 0,1. Торг встал за недостатком денег. Я изменил лот на = 0,01 и этой суммы хватило, чтоб за 4 дня увеличить депозит в 6 раз!
Весь кайф использования этого советника в том, что я могу в любой момент времени (даже в тестере) остановить торг и позакрывать все позиции. Для этого достаточно правильно изменить направление линии тренда.
Эта линия тренда изначально вами нарисована и вы ею управляете вручную?