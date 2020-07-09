Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 2

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fxsaber:
Что это? Появляется после запуска Терминала.

Проверь не запущен ли какой то твой сервис без зацикливания.
Давно просил разработчиков для состояний disabled и stopped сделать разные пиктограммы.

 

2485.

Похоже на циклическое удаление какого-то бара из истории (длится уже пять минут - по кругу)

2020.06.06 06:35:03.946 HistoryBase     'EURUSD' 1 invalid bars removed

Появляется после прикрепления этого индикатора: Trend Lines Last Two Days  - индикатор без индикаторных буферов, обращается к старшему таймфрейму D1 и рисует две трендовые линии.


Добавлено: попереключал таймфреймы (H1, H4, D1)  графика на котором оставался этот индикатор и сообщения '1 invalid bars removed' прекратились.


Добавлено Добавлено: если снова попереключать таймфреймы (H1, H4, D1)  графика на котором оставался этот индикатор, сообщения '1 invalid bars removed' снова начинают идти потоком и ещё: при этих сообщениях идёт трафик в обе стороны:   и трафик не останавливается ...

 

Упростил код - нашел, что именно в индикаторе (например индикатор запущен на 'H1') вызывает безостановочное удаление одного бара из истории

2020.06.06 08:04:31.167 HistoryBase     'XAUUSD' 1 invalid bars removed

и постоянный трафик  трафик

- это обращение из индикатора к чужому таймфрейму на том-же символе:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   MqlRates rates_d1[];
   ArraySetAsSeries(rates_d1,false);
   int start_pos=0,count=3;
   if(CopyRates(Symbol(),PERIOD_D1,start_pos,count,rates_d1)!=count)
      Print("Failed to get history data for the symbol ",Symbol());
   else
      Print("OK get history data for the symbol ",Symbol());
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
Test.mq5  2 kb
 
Верните, пожалуйста, в ME поиск на выбор вверх\вниз.
 
Можно ли в MetaEditor добавить горячую клавишу для дублирования строки кода, по типу Ctrl+D в Visual Studio? Такая функция очень удобна при разработке )
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
  • 2020.06.01
  • www.mql5.com
В пятницу 22 мая 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 

Уважаемые разработчики!

В эдиторе в "Поиске" и "Замене" невозможно заменить слово или символ на пусто. Не пробел, а просто поставить указатель в нулевую позицию и заменить на пусто. Так как поиск сразу заменяет пустое место на последнее запомненное слово, на которое заменялось ранее. Это видимо ошибка. Так как такого нет ни в одном другом компиляторе. И это очень неудобно, поскольку замена на пусто встречается очень часто. Просьба исправить. Старый поиск и замена работали очень четко и хорошо. Новый усложнился, но получается как бы не доделан.

 
Aleksey Vyazmikin:
Верните, пожалуйста, в ME поиск на выбор вверх\вниз.

поиск вообще стал не знаю как даже назвать этот комбайн, ответственный за это похоже сам не пользуется им вообще, уже не однократно при поиске попадал на кнопку замены, стоит только двинуть мышку вниз. поиск в редакторе сейчас явно перегружен. надеюсь все доп функции вынесут в расширенный поиск

если не выносить отдельно все эти функции из поиска, то хотя бы как-то защитить случайные "Замены" вместо "Поиска" случаи
Файлы:
fd5ae5kzb1.png  24 kb
 
Какая то катастрофа, после обновления все висит, приходится принудительно закрывать терминал
 
Mikhail Simakov:
Какая то катастрофа, после обновления все висит, приходится принудительно закрывать терминал

Смотрели в логи (вкладки Эксперты и Журнал)?

Вы не предоставили технических данных: после перезагрузки три первые строчки их вкладки Журнал - ( там важныя информация вроде билд, операционная система, путь установки).

Скриншот диспетчера задач Windows.


Это минимум.

 
Забыли положить новые 32-разрядные версии в обновление. Терминал постоянно пытается обновиться и ничего у него не получается, остаётся на сборке 2361 от 8 марта 2020.
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