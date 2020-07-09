Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 2
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Что это? Появляется после запуска Терминала.
Проверь не запущен ли какой то твой сервис без зацикливания.
Давно просил разработчиков для состояний disabled и stopped сделать разные пиктограммы.
2485.
Похоже на циклическое удаление какого-то бара из истории (длится уже пять минут - по кругу)
Появляется после прикрепления этого индикатора: Trend Lines Last Two Days - индикатор без индикаторных буферов, обращается к старшему таймфрейму D1 и рисует две трендовые линии.
Добавлено: попереключал таймфреймы (H1, H4, D1) графика на котором оставался этот индикатор и сообщения '1 invalid bars removed' прекратились.
Добавлено Добавлено: если снова попереключать таймфреймы (H1, H4, D1) графика на котором оставался этот индикатор, сообщения '1 invalid bars removed' снова начинают идти потоком и ещё: при этих сообщениях идёт трафик в обе стороны: и трафик не останавливается ...
Упростил код - нашел, что именно в индикаторе (например индикатор запущен на 'H1') вызывает безостановочное удаление одного бара из истории
и постоянный трафик
- это обращение из индикатора к чужому таймфрейму на том-же символе:
Уважаемые разработчики!
В эдиторе в "Поиске" и "Замене" невозможно заменить слово или символ на пусто. Не пробел, а просто поставить указатель в нулевую позицию и заменить на пусто. Так как поиск сразу заменяет пустое место на последнее запомненное слово, на которое заменялось ранее. Это видимо ошибка. Так как такого нет ни в одном другом компиляторе. И это очень неудобно, поскольку замена на пусто встречается очень часто. Просьба исправить. Старый поиск и замена работали очень четко и хорошо. Новый усложнился, но получается как бы не доделан.
Верните, пожалуйста, в ME поиск на выбор вверх\вниз.
поиск вообще стал не знаю как даже назвать этот комбайн, ответственный за это похоже сам не пользуется им вообще, уже не однократно при поиске попадал на кнопку замены, стоит только двинуть мышку вниз. поиск в редакторе сейчас явно перегружен. надеюсь все доп функции вынесут в расширенный поискесли не выносить отдельно все эти функции из поиска, то хотя бы как-то защитить случайные "Замены" вместо "Поиска" случаи
Какая то катастрофа, после обновления все висит, приходится принудительно закрывать терминал
Смотрели в логи (вкладки Эксперты и Журнал)?
Вы не предоставили технических данных: после перезагрузки три первые строчки их вкладки Журнал - ( там важныя информация вроде билд, операционная система, путь установки).
Скриншот диспетчера задач Windows.
Это минимум.