MT5 build 1596 - баг в свойствах графика
Здравствуйте, установил MT5 build 1596 и обнаружил такой баг. При отключении опции "Показывать линию последней цены", после перезагрузки терминала опция вновь становится активной и линия последней цены выводится на график. Сохранение шаблона с отключенной опцией "Показывать линию последней цены" не помогает, при добавлении нового графика все настройки по шаблону соответствуют, но опция "Показывать линию последней цены" снова активна.
Может есть способ, как отключить эту опцию раз и навсегда?
Нет, никакой специальной опции для отключения линии Last после перезагрузки нет.
Нет, никакой специальной опции для отключения линии Last после перезагрузки нет.
Ясно, но ведь это ненормально, что эта опция включается сама по себе, произвольно. Неприятно наблюдать на графике линию, которая мне никак не нужна. Вообще это у всех такое на 1596 билде или только у меня?
Такое уже, если мне не изменяет память, не менее полугода происходит.
Такое уже, если мне не изменяет память, не менее полугода происходит.
Куда можно написать, чтобы учли этот баг и устранили его для следующих билдов?
Куда можно написать, чтобы учли этот баг и устранили его для следующих билдов?
Напишите пожалуйста заявку в сервисдеск.
А может сначала обновиться и проверить? Может уже исправлено?
Куда можно написать, чтобы учли этот баг и устранили его для следующих билдов?
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MT5 build 1596 - баг в свойствах графика
Vladimir Karputov, 2017.06.26 12:08
Напишите пожалуйста заявку в сервисдеск.
И не забудьте указать, для каких символов вопрос: для форексных или для фьючерсов.
По крайней мере в последнем билде (1607) линия Last для форексных символов после перезагрузки не появляется (если её перед этим отключить). А вот для фьючерсов линии Last после перезагрузки принудительно включается - я думаю это сделано специально и поведение не будет изменено.
Для обновления терминала подключитесь в серверу MetaQuotes-Demo.
И не забудьте указать, для каких символов вопрос: для форексных или для фьючерсов.
По крайней мере в последнем билде (1607) линия Last для форексных символов после перезагрузки не появляется (если её перед этим отключить). А вот для фьючерсов линии Last после перезагрузки принудительно включается - я думаю это сделано специально и поведение не будет изменено.
Для обновления терминала подключитесь в серверу MetaQuotes-Demo.
Спасибо, с обновлением проблема разрешилась. И да, для фьючерсов опция "Показывать линию последней цены" принудительно включается и линия снова появляется.
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Здравствуйте, установил MT5 build 1596 и обнаружил такой баг. При отключении опции "Показывать линию последней цены", после перезагрузки терминала опция вновь становится активной и линия последней цены выводится на график. Сохранение шаблона с отключенной опцией "Показывать линию последней цены" не помогает, при добавлении нового графика все настройки по шаблону соответствуют, но опция "Показывать линию последней цены" снова активна.
Может есть способ, как отключить эту опцию раз и навсегда?