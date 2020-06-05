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Trend Lines Last Two Days - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Визуализировать тренд по ценам High и Low двух последних (полностью закрытых) дней - именно поэтому таймфрейм графика должен быть меньше 'D1'.
Индикатор не имеет индикаторных буферов и ничего не отображает на истории. Построение тренда производится двумя трендовыми линиями.
Рис. 1. Индикатор 'Trend Lines Last Two Days'
Индикатор на базе стандартного Bollinger Bands с добавлением стиля рисования DRAW_FILLING и с добавлением двух уровнейiMA Close after N crossing
Стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average). Закрытие через N баров после пересечения. Выбор режима: 'открытие и закрытие' или только 'закрытие'
Работа отложенными ордерами, сигналы от пользовательского индикатора "MACD Top Bottom"Accelerator Oscillator ARROW
Интерпретация показаний индикатора iAC (Accelerator Oscillator, AC) в главном окне графика при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW