Идея индикатора

Визуализировать тренд по ценам High и Low двух последних (полностью закрытых) дней - именно поэтому таймфрейм графика должен быть меньше 'D1'.

Индикатор не имеет индикаторных буферов и ничего не отображает на истории. Построение тренда производится двумя трендовыми линиями.

Рис. 1. Индикатор 'Trend Lines Last Two Days'



