CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Trend Lines Last Two Days - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2902
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Визуализировать тренд по ценам High и Low двух последних (полностью закрытых) дней - именно поэтому таймфрейм графика должен быть меньше 'D1'.

Индикатор не имеет индикаторных буферов и ничего не отображает на истории. Построение тренда производится двумя трендовыми линиями.

Trend Lines Last Two Days

Рис. 1. Индикатор 'Trend Lines Last Two Days'


    Bollinger Bands Levels Fills Bollinger Bands Levels Fills

    Индикатор на базе стандартного Bollinger Bands с добавлением стиля рисования DRAW_FILLING и с добавлением двух уровней

    iMA Close after N crossing iMA Close after N crossing

    Стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average). Закрытие через N баров после пересечения. Выбор режима: 'открытие и закрытие' или только 'закрытие'

    iMACD Top Bottom Pending iMACD Top Bottom Pending

    Работа отложенными ордерами, сигналы от пользовательского индикатора "MACD Top Bottom"

    Accelerator Oscillator ARROW Accelerator Oscillator ARROW

    Интерпретация показаний индикатора iAC (Accelerator Oscillator, AC) в главном окне графика при помощи графического стиля DRAW_COLOR_ARROW