Скрипты

Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET) - скрипт для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Пример использования свойств OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET. Видео можно посмотреть здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/3115/page2#comment_55119

С появлением двух новых свойств стало возможным загружать одно изображение с набором из нескольких картинок. Такая технология давно используется в web-дизайне и получила название Спрайт:

CSS-спрайты

Применяются в вебе. Несколько изображений располагаются в одном графическом файле. Для того, чтобы вырезать из файла нужный кусок, применяется CSS- отсюда название технологии.

CSS-спрайты экономят трафик и ускоряют загрузку - браузеру потребуется запрашивать меньше файлов.

Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET)

Важно: для использования свойств OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET обязательно указывайте размер области видимости с помощью свойств OBJPROP_XSIZE и OBJPROP_YSIZE.

Для самостоятельной компиляции распакуйте файлы файлы из files.zip в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Files\.

Можно воспользоваться готовым файлом Demo_BitmapOffset.ex5, чтобы просто посмотреть работу скрипта (без компиляции исходного кода). В этом случае скачайте и положите его в каталог_данных_терминала\MQL5\Scripts.

Совет:

  • Используйте в своих проектах ресурсы - это позволит хранить все необходимое для работы MQL5-программы в одном исполняемом EX5-файле.
