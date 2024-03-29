MetaTrader 5 Strategy Tester 3D Visualization

В последнем 419 билде мы включили новый режим 3D визуализации результатов тестирования.

Вот небольшое видео, показывающее работу тестера:


Для воспроизведения достаточно выставить режим "Math calculations", чтобы не передавались исторические данные и запустить на тест следующего эксперта с пределами от -3.00 до 3.00 с шагом 0.025:

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- input parameters
input double   x=-3.0;
input double   y=-3.0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
  {
//---
   double res=MathExp(-x*x-y*y);
//---
   return(res);
  }

Ниже представлены некоторые варианты визуализации математических расчетов:





Файлы:
Exp_2Dimensions.mq5  2 kb
2D_Trapfall.mq5  2 kb
Hedgehog.mq5  2 kb
Sink_Exp.mq5  2 kb
Skin.mq5  2 kb
 
Спасибо.
 
Красота — это страшная сила.
 

Полезная фтука.

Спираль

 

Красота !!!

Но думается было бы  хорошо, к этому, добавить выбор значений оси Z. Чтобы кроме результата можно было посмотреть в 3D прибыльность, просадку, всего трейдов и т.д.

 
MetaDriver:

Полезная фтука.

Владимир, это чё у тебя за функция такая противозачаточная? :o)
 
Urain:
Владимир, это чё у тебя за функция такая противозачаточная? :o)

:)

f(x,y)= Sin(x^2+y^2+Arctan(x/y))^2

Файлы:
Screw.mq5  1 kb
 
MetaDriver:

:)

f(x,y)= Sin(x^2+y^2+Arctan(x/y))^2

Ясно, спасибо. Это значит Arctan() делает оборачивание по спирали.
 
Urain:
Ясно, спасибо. Это значит Arctan() делает оборачивание по спирали.

Не. Это я делаю. Посредством его. ;-)

Вот ещё Асьменох :

Асьменох

;-)

 
MetaDriver:

Не. Это я делаю. Посредством его. ;-)

Вот ещё Асьменох :

;-)

А вот это ещё интересней. На ней можно потестить градиентный подьём. Ты уж и формулы функций прилагай.
 
Urain:
А вот это ещё интересней. На ней можно потестить градиентный подьём. Ты уж и формулы функций прилагай.

Щас, погодь.  У меня тут ещё одна "рендерится".  Винтик-фклеточку :)

О как:

Crossed

Ну и исходники оба:

Файлы:
Screw-2.mq5  1 kb
DoubleScrew.mq5  1 kb
