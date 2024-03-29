MetaTrader 5 Strategy Tester 3D Visualization
Но думается было бы хорошо, к этому, добавить выбор значений оси Z. Чтобы кроме результата можно было посмотреть в 3D прибыльность, просадку, всего трейдов и т.д.
MetaDriver:Владимир, это чё у тебя за функция такая противозачаточная? :o)
Полезная фтука.
MetaDriver:Ясно, спасибо. Это значит Arctan() делает оборачивание по спирали.
f(x,y)= Sin(x^2+y^2+Arctan(x/y))^2
MetaDriver:А вот это ещё интересней. На ней можно потестить градиентный подьём. Ты уж и формулы функций прилагай.
Вот ещё Асьменох :
Ну и исходники оба:
Файлы:
Screw-2.mq5 1 kb
DoubleScrew.mq5 1 kb
В последнем 419 билде мы включили новый режим 3D визуализации результатов тестирования.
Вот небольшое видео, показывающее работу тестера:
Для воспроизведения достаточно выставить режим "Math calculations", чтобы не передавались исторические данные и запустить на тест следующего эксперта с пределами от -3.00 до 3.00 с шагом 0.025:
Ниже представлены некоторые варианты визуализации математических расчетов: