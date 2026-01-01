Обзор Банка Англии по банковским обязательствам (BoE Bank Liabilities Survey) позволяет оценить изменение баланса кредиторов страны, уровень капитала и трансфертное ценообразование в банковской среде.

Баланс и объем банковского капитала влияет на денежный агрегат (количество денег, циркулирующих в финансовой системе страны), на условия и объемы кредитования домохозяйств и компаний – а следовательно, и на общие экономические перспективы страны. Также оценка банковских обязательств способствует оценке системных рисков.

Обзор представляет собой результат ежеквартального опроса представителей банковской и внебанковской кредитной системы Великобритании о ситуации за последние три месяца и об ожиданиях на ближайший квартал. В анкету входит ряд вопросов об объеме и цене кредитного финансирования. Респонденты оценивают изменения не в количественном выражении, а относительно (по шкале от «очень сильно/много» до «очень слабо/мало» и т.д).

Рост общего баланса кредиторов Великобритании может положительно отразиться на котировках фунта стерлингов.