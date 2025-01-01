L'indagine sulle Passività Bancarie della Banca d'Inghilterra (BoE) riflette un cambiamento nel saldo degli istituti di credito del Regno Unito, il livello del capitale e i prezzi di trasferimento nel contesto bancario.

Il saldo e il volume del capitale bancario influenzano l'offerta di moneta (la quantità di denaro che circola nel sistema finanziario del paese), le condizioni e i volumi dei prestiti alle famiglie e alle imprese e, di conseguenza, le prospettive economiche nazionali complessive. Inoltre, la valutazione delle passività bancarie contribuisce alla valutazione dei rischi sistemici.

Si tratta di un'indagine trimestrale tra istituti di credito bancari e non bancari a cui viene chiesto della situazione negli ultimi tre mesi e delle aspettative nei prossimi tre mesi. Il questionario include una serie di domande sui volumi e sui prezzi dei prestiti. Gli intervistati valutano i cambiamenti in termini relativi (da "molto forte/molti" a "molto debole/poco", ecc.).

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in GBP.