Informe general del Banco de Inglaterra sobre pasivos bancarios (Bank of England (BoE) Bank Liabilities Survey)

Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Banco de Inglaterra (Bank of England)
Dinero
El Informe General del Banco de Inglaterra sobre Pasivos Bancarios muestra el cambio en el saldo de los prestamistas del Reino Unido, el nivel de capital y los precios de transferencia en el entorno bancario.

El saldo y el volumen del capital bancario influyen en la oferta de dinero (la cantidad de dinero que circula en el sistema financiero del país), las condiciones y los volúmenes de los préstamos a hogares y empresas y, en consecuencia, las perspectivas económicas nacionales en general. Asimismo, la evaluación de los pasivos bancarios ayuda a valorar los riesgos sistémicos.

Se trata de una encuesta trimestral realizada a los prestamistas bancarios y no bancarios, a quienes se les pregunta sobre la situación en los últimos tres meses y sobre las expectativas en los tres meses siguientes. La encuesta incluye una serie de preguntas sobre el volumen y los precios de los préstamos. Los encuestados valoran los cambios en términos relativos (de "muy fuertes/muchos" a "muy débiles/pequeños", etc.).

El crecimiento del indicador puede influir positivamente en las cotizaciones de la libra esterlina.