El Informe General del Banco de Inglaterra sobre Pasivos Bancarios muestra el cambio en el saldo de los prestamistas del Reino Unido, el nivel de capital y los precios de transferencia en el entorno bancario.

El saldo y el volumen del capital bancario influyen en la oferta de dinero (la cantidad de dinero que circula en el sistema financiero del país), las condiciones y los volúmenes de los préstamos a hogares y empresas y, en consecuencia, las perspectivas económicas nacionales en general. Asimismo, la evaluación de los pasivos bancarios ayuda a valorar los riesgos sistémicos.

Se trata de una encuesta trimestral realizada a los prestamistas bancarios y no bancarios, a quienes se les pregunta sobre la situación en los últimos tres meses y sobre las expectativas en los tres meses siguientes. La encuesta incluye una serie de preguntas sobre el volumen y los precios de los préstamos. Los encuestados valoran los cambios en términos relativos (de "muy fuertes/muchos" a "muy débiles/pequeños", etc.).

El crecimiento del indicador puede influir positivamente en las cotizaciones de la libra esterlina.